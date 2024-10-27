  • Новость часаПрезидент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финский нацизм выбрал русских в качестве главной цели
    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси
    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием
    Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    В Курской области отбиты восемь контратак ВСУ
    Военкор сообщил об убийстве пяти мирных граждан у Часова Яра дронами ВСУ
    В Брянской области предотвратили пересечение границы вооруженной группой
    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    4 комментария
    27 октября 2024, 21:29 • Новости дня

    В России решили построить способный нести до 20 крылатых ракет «Калибр» корабль

    Корабль проекта «Сарсар» в России оснастят 20 ракетами «Калибр»

    Tекст: Ольга Иванова

    В России планируется построить корабль проекта «Сарсар», который сможет нести до 20 крылатых ракет «Калибр», с обновленными системами ПВО и артиллерийскими орудиями, рассказал генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов в программе »Военная приемка« на телеканале «Звезда».

    «Это только еще модель, наработки, а уже в нем заложены интересные вещи. В нем уже заложен элемент увеличения количества «Калибров». Если до этого [было] 8 «Калибров», то здесь уже предложено 16, а можно довести их до 20 «Калибров», – отметил Мистахов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что корабль будет оснащен обновленными системами ПВО и артиллерийскими орудиями, что значительно повысит его боевые возможности. Общая водоизмещение судна составит 1,5 тыс. тонн. Ожидается, что новый корабль существенно расширит возможности ВМФ России в области обеспечения национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый универсальный десантный корабль-вертолетоносец (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов», строящийся на керченском судостроительном заводе «Залив» для Тихоокеанского флота, будет готов к заводским и ходовым испытаниям в море до конца 2027 года.

    27 октября 2024, 11:04 • Новости дня
    Заместителя британского посла в Москве госпитализировали

    Заместителя посла Британии в России Томаса Додда госпитализировали в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве госпитализировали заместителя посла Великобритании Томаса Додда из-за компрессионного стеноза чревного ствола, его состояние стабильное.

    Заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда госпитализировали в Москве, сообщает «Лента.RU». По данным источника, Додд почувствовал недомогание рано утром, после чего был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него компрессионный стеноз чревного ствола.

    В настоящее время дипломат находится на обследовании, и его состояние оценивается как стабильное. Представители больницы заверили, что здоровью и жизни Томаса Додда ничего не угрожает. Дополнительные подробности о его состоянии и лечении пока не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос.

    Коментарии (48)
    27 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием

    Путин выразил надежду, что Запад услышал его предупреждения о возможных ударах

    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием
    @ Максим Богодвид/brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину выразил надежду на то, что Запад воспринял его предупреждение о том, что нанесение дальнобойных ударов вглубь России будет означать прямое участие НАТО в военных действиях против РФ, и подчеркнул, что это требует ответных мер.

    Он выразил надежду на то, что на Западе услышали предупреждения о том, что разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории России будет означать прямое участие НАТО в конфликте с Россией, передает РИА «Новости». «Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», – сказал Путин.

    Путин также заявил, что происходящее на Украине осуществляется руками натовских офицеров. «Дело ведь не в том, что разрешат или не разрешат кому-то применять это оружие против России. Я уже говорил об этом и в своём самом первом заявлении... Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину, видео выложено в телеграм-канале журналиста.

    Президент отметил, что могут делать только специалисты стран НАТО, потому что для этого нужна космическая разведка, которой у Украины нет, нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полётные задания и »целый ряд других манипуляций совершать«.

    «Это самостоятельно украинская армия делать не может... Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет. Вот в этом вопрос», – добавил Путин..

    Кроме того, президент подчеркнул, что Минобороны РФ рассматривает различные варианты ответа на возможные удары по территории России дальнобойным западным оружием. «Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», – добавил он. Видеозаписи этих заявлений опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подтвердил отказ США поставлять Киеву дальнобойное оружие, несмотря на просьбы Украины. Пентагон ранее заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России, объясняя это рисками эскалации конфликта.

    Коментарии (24)
    27 октября 2024, 11:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    Коментарии (2)
    27 октября 2024, 12:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Центр» освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Кроме того, поражены живая сила и техника пяти украинских бригад в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Также российские бойцы отразили 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии.

    В боях с Центральной группировкой ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, танк, два БТР Viking, БМП, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», четыре гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Северная группировка на Харьковском направлении поразила формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 113-й и 116-й бригад теробороны в районах Мелового, Волчанска и Терновой Харьковской области.

    Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Бойцы группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах Петропавловки, Новоосинова, Берестового, Песчаного, Колесниковки, Загрызова Харьковской области, Надии, Новоегоровки ЛНР, Тернов ДНР и Серебрянского лесничества.

    Кроме того, они отразили четыре контратаки штурмовых групп 28-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, БТР М113, три пикапа, гаубицы М114 и М198, гаубица Д-30 и орудие М119. Уничтожены станция РЭБ «Мандат М» и склад боеприпасов.

    Южная группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника. Поражены формирования 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка ДНР. Кроме того, бойцы группировки «Юг» отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ.

    Украинская армия потеряла до 720 военнослужащих, БТР М113, 11 автомобилей, две М777 и гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», установку «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30. Также уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс «ieMHR» и три полевых склада боеприпасов.

    Военнослужащие Восточной группировки улучшили положение по переднему краю, поразили формирования 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах Макаровки и Октября ДНР, а также отразили контратаку украинских штурмовиков 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, БТР М113, две бронемашины, семь автомобилей, гаубицу М777, два орудия Д-20 и две станции РЭБ «Анклав-Н», уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику пяти украинских бригад в районах Жеребянок, Новоданиловки Запорожской области, Антоновки, Токаревки и Львова Херсонской области. Потери противника составили свыше 80 военнослужащих, два автомобиля и два 152-мм орудия Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склады боеприпасов и горючего, а также поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения дронов, пункты временной дислокации, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 134 районах.

    ПВО сбила три снаряда HIMARS, авиабомбу Hammer, переделанную для стрельбы по наземным целям ракету С-200 и 172 БПЛА.

    Всего с начала СВО уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 565 беспилотников, 584 ЗРК, 18 887 танков и других бронемашин, 1480 РСЗО, 16 837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 654 единицы спецтехники.

    Коментарии (0)
    27 октября 2024, 14:21 • Новости дня
    Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов в парламент
    Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов в парламент
    @ Martin Pedaja/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Лидеры трех из четырех оппозиционных партий, которые преодолели барьер в пять процентов и попали в парламент Грузии по итогам выборов 26 октября, но отказались признать их легитимность, прибыли на консультации к президенту Саломе Зурабишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В консультациях по планам организации протестов не участвует лидер получившей более восьми процентов партии «За Грузию», бывший премьер-министр Георгий Гахария.

    Также к президенту Зурабишвили прибыли главы ведущих неправительственных организаций Грузии, которые резко критикуют власти.

    Ранее в «Грузинской мечте» заявили о том, что нет никакого пространства для манипуляций итогами голосования, а ресурса на революцию у радикалов нет.

    Зурабишвили обещает выступить с заявлением в 21.00 (20.00 мск).

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (18)
    27 октября 2024, 07:58 • Новости дня
    «Грузинская мечта» набрала 54% голосов на парламентских выборах в Грузии
    «Грузинская мечта» набрала 54% голосов на парламентских выборах в Грузии
    @ Aleksey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получает 54,2% голосов на парламентских выборах, сообщил ЦИК Грузии.

    Барьер в 5% голосов также преодолели основные оппозиционные партии, которые вместе получили около 37% голосов: «Единство – Национальное движение» – около 10%, «Коалиция за перемены» – около 11%, «Сильная Грузия» – около 8,7%, «За Грузию» – около 7,7% – передает РИА «Новости».

    Напомним, ЦИК Грузии публикует результаты ручного пересчета голосов – посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы. В 2024 году парламентские выборы впервые прошли по системе электронного голосования.

    «Грузинская мечта» заявила о победе на выборах. Оппозиция отказалась признавать результаты парламентских выборов и объявила о массовых протестах с воскресенья.

    Коментарии (10)
    27 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    Единственную женщину-инспектора ДПС Москвы обвинили в вымогательстве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единственная женщина-инспектор ДПС в Москве Мария Колпак задержана по обвинению в вымогательстве и превышении должностных полномочий с применением насилия.

    В материалах дела указано, что вместе с Колпак был задержан и ее предполагаемый сообщник, передает ТАСС. Перовский суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Колпак запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также покидать свое жилье. В суде она не возражала против этой меры.

    Мария Колпак, героиня многих публикаций о работе в полиции, пришла на службу в ОМВД России по Красносельскому району в 2019 году после окончания автошколы. Позже она перевелась в ДПС, где работала до недавнего времени.

    Ранее инспекторов ДПС в Орле задержали по подозрению в хищении более 2,6 млн рублей у нетрезвого водителя. В прошлом году главу отдела ГИБДД в Петербурге задержали за взятки в виде поездок на такси.

    Коментарии (14)
    27 октября 2024, 03:52 • Новости дня
    Депутат Рады призвал к переговорам с Россией

    Депутат Рады Шевченко предложил Киеву начать переговоры с Москвой

    Депутат Рады призвал к переговорам с Россией
    @ Телеканал ОНТ/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украине нужно скорее начать переговоры с Россией, от этого зависит формулировка выгодных условий для Киева, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

    «Чем раньше они начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины», – приводит слова Шевченко РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что переговоры неминуемы, и выразил мнение, что для достижения наилучших условий необходимы две ключевые основы.

    Первая основа, по его мнению, заключается в необходимости наличия баланса интересов у сторон. Шевченко указал, что это не должно быть договором, навязывающим одной из сторон лишь права, а другой – обязанности, что он назвал «капитуляцией».

    Второй основой для успешного мирного договора Шевченко считает «субъективное восприятие лиц» в отношении друг друга. Он объяснил, что это не связано с доверием, а скорее с «контактом» менталитетов и тем, как стороны воспринимают и характеризуют различные явления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что рассуждать о возможности договориться с Украиной пока рано из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС он выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, если они будут учитывать реалии на земле.

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что взаимный отказ Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре может поспособствовать деэскалации. «Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», – добавил он.

    Коментарии (16)
    27 октября 2024, 11:30 • Новости дня
    Западные СМИ сочли победу «Грузинской мечты» на выборах неубедительной
    Западные СМИ сочли победу «Грузинской мечты» на выборах неубедительной
    @ Maria Giulia Molinaro Vitale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    На парламентских выборах в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набрала 54,2% голосов, но не смогла получить конституционное большинство, что дало повод европейской пропаганде назвать победу партии власти в Грузии «неубедительной».

    Центральная избирательная комиссия Грузии огласила предварительные результаты парламентских выборов. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов. Несмотря на это, она не смогла завоевать конституционное большинство, к которому стремилась, сообщает немецкая Deutsche Welle, называя победу «Грузинской мечты» неубедительной.

    Лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили объявил победу после экзит-полов, которые обещали партии 56,1% голосов. Однако объявленные ЦИК результаты оказались ниже ожиданий. Это вызвало недовольство, поскольку в прошлые годы партия занимала больше мест в парламенте.

    Оппозиция, в свою очередь, не признала результаты и объявила о планах на протесты. Лидер «Единого национального движения» Тинатин Бокучава заявила, что «Грузинская мечта» провела конституционный переворот, а ЦИК выполнил приказ партии власти. Оппозиционные силы решили не участвовать в новом парламенте.

    Явка на выборах составила 58,94%, что стало самым высоким показателем с 2012 года. Выборы сопровождались протестами и обвинениями в фальсификациях. В некоторых районах были зафиксированы попытки вброса бюллетеней. ЦИК Грузии аннулировал результаты на одном из участков.

    По данным ЦИК, правящая партия получила поддержку в регионах, в то время как в столице жители голосовали за оппозицию. В параллельных экзит-полах американских социологических служб оппозиция получила большинство голосов. Тем не менее, окончательные результаты показали преимущество «Грузинской мечты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «впечатляющей победе» партии «Грузинская мечта», которая на парламентских выборах 26 октября набрала 54% голосов и сохранила власть на четыре года. ЦИК Грузии сообщил, что после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов. Оппозиционная «Коалиция за перемены», отказавшаяся признавать результаты парламентских выборов в Грузии, собирается начать акции протеста с 27 октября, заявила один из лидеров партии Элене Хоштария.

    Коментарии (25)
    27 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о народном выборе мира и европейского будущего

    Премьер Грузии Кобахидзе заявил о народном выборе мира и европейского будущего

    Премьер Грузии заявил о народном выборе мира и европейского будущего
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье, подводя итоги выборов в парламент 26 октября, заявил о «впечатляющей победе» «Грузинской мечты», которая набрала 54% голосов и сохранила власть на четыре года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «грузинский народ выбрал мир и ясное европейское будущее».

    Кобахидзе сказал, что «попытки оппозиции выступить против конституционного строя обречены».

    «У оппозиции нет ресурса, парламент начнет работу и утвердит правительство», – сказал он.

    Оппозиция заявила, что не примет итогов выборов и выйдет на улицу.

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах.

    Коментарии (15)
    27 октября 2024, 20:20 • Новости дня
    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси

    Зурабишвили назвала парламентские выборы в Грузии сфальсифицированными

    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости протестов в связи с итогами парламентских выборов. «Хочу позвать вас завтра на проспект Руставели в 7 часов (18.00 мск), чтобы мы все вместе сказали, что не признаем эти выборы и защищаем каждый голос», – отметила Зурабишвили на брифинге, сообщает РИА «Новости».

    Президент считает, что выборы, прошедшие в субботу, были «тотально сфальсифицированными». Она поблагодарила избирателей, голосовавших за «европейское будущее страны», но подчеркнула, что их голоса были «тотально захвачены». Зурабишвили настаивает на том, что граждане должны выразить свое несогласие и защитить свои права.

    Участники протестов планируют собраться в центре Тбилиси, чтобы выразить свое несогласие с текущими политическими процессами и потребовать пересмотра результатов выборов. Ситуация в Грузии остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции властей и общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (12)
    27 октября 2024, 18:13 • Новости дня
    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах

    «Грузинская мечта» получила 53,92% голосов по итогам выборов в парламент Грузии

    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах
    @ Irakli Gedenidze/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов, подтвердив победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%, в парламент также прошли четыре оппозиционные партии.

    Кроме «Грузинской мечты», в парламент Грузии прошли четыре оппозиционные партии. В совокупности они набрали 37,78% голосов, сообщает РИА «Новости».

    На одном из избирательных участков в Марнеули результаты голосования были аннулированы. Это произошло после инцидента с массовым вбросом бюллетеней, который вызвал общественный резонанс и привел к принятию решения о признании результатов на этом участке недействительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (0)
    26 октября 2024, 23:44 • Новости дня
    Партия Саакашвили отказалась признавать результаты выборов в Грузии
    Партия Саакашвили отказалась признавать результаты выборов в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущая оппозиционная партия Грузии «Единство – Национальное движение», основанное на базе созданного экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единого национального движения», не признает результаты парламентских выборов, заявила глава партии Тинатин Бокучава.

    «Мы результаты украденных, похищенных выборов не принимаем. Мы не собираемся признавать результаты этих украденных выборов», – приводит ее слова ТАСС.

    Еще один из лидеров партии Георгий Вашадзе заявил, что оппозиция якобы победила на парламентских выборах. По его версии, «абсолютно все данные указывают на это» – и exit poll, и «данные с участков», передает РИА «Новости».

    «Очень важно в эти минуты защитить свои голоса. Никто не будет спать, чтобы затем праздновать эту победу», – заявил Вашадзе, не пояснив, о каких данных с участков говорил.

    Оппозиционная «Коалиция за перемены» назвала результаты выборов в Грузии конституционным переворотом. Лидер партии Ника Гварамия также заявил, что «выборы украдены». По его словам, «произошла узурпация власти».

    Напомним, после подсчета данных с более чем 97% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набирала 52,99% голосов, партия заявила о победе на выборах.

    Коментарии (8)
    27 октября 2024, 11:28 • Новости дня
    В Крыму определен самый сильный человек России

    Омский богатырь Скосырский стал сильнейшим человеком России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Богатырь из Омска Дмитрий Скосырский одержал победу во всероссийском турнире в Евпатории и стал «Сильнейшим человеком России 2024 года», сообщили в Международном богатырском движении «Сильнейшая нация мира».

    В соревнованиях участвовали одиннадцать атлетов из различных регионов России, включая Омск, Липецкую область, Крым и другие, передает РИА «Новости». Участники состязались в четырех упражнениях и эстафете. Среди них: подъем богатырского бревна весом 150 кг над головой, перенос коромысла весом 400 кг и «чемоданов» по 150 кг, буксировка автокрана весом 22 тонны.

    Президент Международного богатырского движения Михаил Паллер отметил особую борьбу между Скосырским и Александром Клоковым в финале. Они перебрасывали каменный шар весом 180 кг через планку высотой 125 см.

    Кроме того, в рамках турнира крымские спортсмены Джамшид Исматиллаев и Дмитрий Алексеев установили рекорд по буксировке узкоколейного трамвая весом более 20 тонн. Рекорд внесли в Реестр рекордов богатырского движения и Книгу рекордов России.

    Коментарии (4)
    27 октября 2024, 00:27 • Новости дня
    Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов

    Оппозиционная «Коалиция за перемены» объявила о протестах в Грузии с воскресенья

    Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов
    @ iKNOW Politics/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Оппозиционная «Коалиция за перемены», отказавшаяся признавать результаты парламентских выборов в Грузии, собирается начать акции протеста с 27 октября, сообщила один из лидеров партии Элене Хоштария.

    Хоштария утверждает, что выборы «украдены», партия «с этим не смирится». «Мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным», – сказала она. По ее словам, «протест будет на улицах» с воскресенья, передает ТАСС.

    Тем временем ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса – посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы. После пересчета данных с 34,3% избирательных участков «Грузинская мечта» набирает более 61% голосов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсекретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе объявил о победе своей партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных. Ведущая оппозиционная партия Грузии «Единство – Национальное движение», основанное на базе созданного экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единого национального движения», не признает результаты парламентских выборов.


    Коментарии (18)
    27 октября 2024, 15:34 • Новости дня
    Грузия заявила о международном признании выборов в парламент
    Грузия заявила о международном признании выборов в парламент

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии по итогам заявлений международных наблюдателей заявили о легитимации выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции заявил, что международные наблюдатели 27 октября, подводя итоги выборов, применили термин «вчера избранные власти».

    «Это означает признание выборов легитимными без вопросов», – сказал он.

    Ранее в воскресенье представители наблюдательной миссии ОБСЕ, высказав обеспокоенность политической поляризацией в Грузии и отметив недостатки на выборах, сказали, что «надеются, что избранные власти справятся с этими вызовами и приблизят страну к Евросоюзу». В частности, об этом сказал глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Паскаль Аллизард из Франции.

    Коментарии (4)
    Главное
    Заместителя британского посла госпитализировали после скандала во Внуково
    В России решили построить вооруженный 20-ю «Калибрами» корабль
    Орбан поздравил власти Грузии с победой и собрался в Тбилиси
    Единственную женщину-инспектора ДПС Москвы обвинили в вымогательстве
    В Крыму определен самый сильный человек России
    В Забайкалье из исправительного центра сбежали четверо осужденных
    Москвичам пообещали ливни и мокрый снег

    Почему Банк России делает деньги такими дорогими

    Банк России удивил рынок дважды. Тем, что поднял ставку сразу с 19% до 21%, хотя рынок ждал более мягкого повышения. И тем, что фактически прямо заявил: перед Новым годом снова поднимет ставку, и так же жестко – до 23%. Что заставляет Центробанк так сильно закручивать гайки? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

    Перейти в раздел

    Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию

    Российские военные вошли в центр города Селидово. В западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ, однако в экспертном сообществе считают, что в скором времени противник оставит свои позиции. Какие перспективы откроет освобождение Селидово и почему операция по его взятию будет напоминать события в Угледаре? Подробности

    Перейти в раздел

    Финский нацизм выбрал русских в качестве главной цели

    Изгнание российских программистов из состава разработчиков операционной системы Linux может показаться небольшим инцидентом на фоне общей западной русофобии. Однако на самом деле этот случай обнажает глубинные процессы, происходящие в финском обществе (поскольку Linux происходит из Финляндии). О чем идет речь и как устроен финский нацизм? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............