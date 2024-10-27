  • Новость часаПрезидент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси
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    Финский нацизм выбрал русских в качестве главной цели
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    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
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    Военкор сообщил об убийстве пяти мирных граждан у Часова Яра дронами ВСУ
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    4 комментария
    27 октября 2024, 20:17 • Новости дня

    В Брянской области уничтожили три БПЛА

    Губернатор сообщил об уничтожении трех БПЛА в Брянской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Брянской области силы ПВО уничтожили три беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    По словам губернатора области Александра Богомаза, инцидент произошел над территорией региона, где силы противовоздушной обороны Министерства обороны России оперативно отреагировали на угрозу и уничтожили три БПЛА самолетного типа, передает РИА «Новости».

    Богомаз отметил, что в результате происшествия никто не пострадал и разрушений не зафиксировано.

    Ранее в воскресенье российские средства ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников на объекты в России, уничтожив пять дронов над Белгородской и Курской областями, а в Брянской области система ПВО успешно перехватила и уничтожила 12 украинских беспилотников.

    26 октября 2024, 21:26 • Новости дня
    Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке

    Shot: Российские военные ворвались в Селидово на горящем танке

    Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие 80-го гвардейского танкового полка ворвались на горящем танке в Селидово в ДНР, под контроль взято 80% территории города, сообщили волонтеры «Народного фронта».

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Shot, видно, как танк с пылающими катками несется по дороге, подпрыгивая на ухабах. Российский военнослужащий сидит на броне, пишет «Российская газета».

    «Огненный прорыв» с южной стороны города совершили бойцы 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка, сообщили волонтеры «Народного фронта». Силы полка контролируют уже 80% территории Селидово. Основные боевые действия происходят в центре города, формирования ВСУ отступили на северо-запад.

    Ранее сообщалось, что российские военные вошли в центр города Селидово, в западной части населенного пункта сохраняется присутствие ВСУ.

    Между тем, украинская армия пытается прорваться из Селидово в ДНР, теряя при этом большое число бойцов.

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    27 октября 2024, 12:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Центр» освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Кроме того, поражены живая сила и техника пяти украинских бригад в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Также российские бойцы отразили 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии.

    В боях с Центральной группировкой ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, танк, два БТР Viking, БМП, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», четыре гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Северная группировка на Харьковском направлении поразила формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 113-й и 116-й бригад теробороны в районах Мелового, Волчанска и Терновой Харьковской области.

    Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Бойцы группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах Петропавловки, Новоосинова, Берестового, Песчаного, Колесниковки, Загрызова Харьковской области, Надии, Новоегоровки ЛНР, Тернов ДНР и Серебрянского лесничества.

    Кроме того, они отразили четыре контратаки штурмовых групп 28-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, БТР М113, три пикапа, гаубицы М114 и М198, гаубица Д-30 и орудие М119. Уничтожены станция РЭБ «Мандат М» и склад боеприпасов.

    Южная группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника. Поражены формирования 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка ДНР. Кроме того, бойцы группировки «Юг» отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ.

    Украинская армия потеряла до 720 военнослужащих, БТР М113, 11 автомобилей, две М777 и гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», установку «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30. Также уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс «ieMHR» и три полевых склада боеприпасов.

    Военнослужащие Восточной группировки улучшили положение по переднему краю, поразили формирования 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах Макаровки и Октября ДНР, а также отразили контратаку украинских штурмовиков 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, БТР М113, две бронемашины, семь автомобилей, гаубицу М777, два орудия Д-20 и две станции РЭБ «Анклав-Н», уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику пяти украинских бригад в районах Жеребянок, Новоданиловки Запорожской области, Антоновки, Токаревки и Львова Херсонской области. Потери противника составили свыше 80 военнослужащих, два автомобиля и два 152-мм орудия Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склады боеприпасов и горючего, а также поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения дронов, пункты временной дислокации, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 134 районах.

    ПВО сбила три снаряда HIMARS, авиабомбу Hammer, переделанную для стрельбы по наземным целям ракету С-200 и 172 БПЛА.

    Всего с начала СВО уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 565 беспилотников, 584 ЗРК, 18 887 танков и других бронемашин, 1480 РСЗО, 16 837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 654 единицы спецтехники.

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    27 октября 2024, 11:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    27 октября 2024, 03:52 • Новости дня
    Депутат Рады призвал к переговорам с Россией

    Депутат Рады Шевченко предложил Киеву начать переговоры с Москвой

    Депутат Рады призвал к переговорам с Россией
    @ Телеканал ОНТ/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украине нужно скорее начать переговоры с Россией, от этого зависит формулировка выгодных условий для Киева, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

    «Чем раньше они начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины», – приводит слова Шевченко РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что переговоры неминуемы, и выразил мнение, что для достижения наилучших условий необходимы две ключевые основы.

    Первая основа, по его мнению, заключается в необходимости наличия баланса интересов у сторон. Шевченко указал, что это не должно быть договором, навязывающим одной из сторон лишь права, а другой – обязанности, что он назвал «капитуляцией».

    Второй основой для успешного мирного договора Шевченко считает «субъективное восприятие лиц» в отношении друг друга. Он объяснил, что это не связано с доверием, а скорее с «контактом» менталитетов и тем, как стороны воспринимают и характеризуют различные явления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что рассуждать о возможности договориться с Украиной пока рано из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС он выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, если они будут учитывать реалии на земле.

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что взаимный отказ Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре может поспособствовать деэскалации. «Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», – добавил он.

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    26 октября 2024, 21:38 • Новости дня
    Захарова объяснила закон о найме иностранцев в ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, позволяющий иностранным гражданам занимать офицерские должности в ВСУ, чтобы они активнее добивали украинцев, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, принятый Верховной Радой, который разрешает нанимать иностранцев на офицерские должности в Вооруженные силы Украины.

    Этот шаг, как ожидается, позволит увеличить количество командиров, не имеющих украинского гражданства, в структурах ВСУ.

    По мнению Марии Захаровой, такая мера может способствовать более активным действиям иностранных командиров на фронте.

    Она убеждена, что подобная инициатива не соответствует интересам украинского народа и ставит под сомнением мотивы, лежащие в основе таких решений.

    «Чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет, на верную смерть не пошлет. Зеленскому не за это платят», – заметила представитель МИД в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине приняли закон, позволяющий иностранцам занимать офицерские посты в ВСУ.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за высокого риска участия в боевых действиях.

    Житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.



    Коментарии (3)
    27 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка украинских войск в поселке Кураховка на Красноармейском направлении оказалась в полукольце, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах подчеркнули, что для противника сложилась неблагоприятная ситуация, так как вокруг поселка сформировалось полукольцо, передает ТАСС.

    Напомним, украинские войска оставили большую часть своих позиций в Горняке на Красноармейском направлении в ДНР после значительных потерь как в черте города, так и при попытке покинуть его. Ранее также сообщалось, что российские военнослужащие ворвались на горящем танке в Селидово в ДНР, взяв под контроль 80% территории города. Кроме того, трое российских военнослужащих продвинулись на три километра вглубь тылов ВСУ у Часова Яра, что позволило российским войскам продвинуться за канал Северский Донец.

    Коментарии (7)
    27 октября 2024, 09:58 • Новости дня
    ВСУ оставили Горняк под Красноармейском после больших потерь

    Украинские войска оставили позиции в Горняке ДНР из-за больших потерь на фронте

    ВСУ оставили Горняк под Красноармейском после больших потерь
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска вынуждены были оставить большую часть своих позиций в Горняке на Красноармейском направлении в ДНР после значительных потерь как в черте города, так и при попытке покинуть его.

    Украинские войска оставили большую часть своих позиций в Горняке на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. В силовых структурах сообщили, что это связано с большими потерями, понесенными ВСУ на данном участке фронта.

    «Большая часть позиций в Горняке противником оставлена. Потери у них [ВСУ] большие – много потеряли как в городской черте, так и при попытке выхода из города», – отметили в силовых структурах.

    В настоящее время сообщается о том, что в Горняке проводится зачистка оставшихся очагов сопротивления. Оборона украинских войск на этом участке фронта считается сломленной, добавили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, город Горняк в ДНР перешел под контроль России после успешной операции российских войск. Также сообщалось, что командование пыталось удержать батальон ВСУ в Горняке, угрожая расстрелом.

    Коментарии (7)
    27 октября 2024, 14:09 • Новости дня
    Российская армия отбила восемь контратак ВСУ в Курской области
    Российская армия отбила восемь контратак ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения украинских военных на территорию Курской области: за прошедшие сутки потери ВСУ составили более 250 человек, уничтожены единицы бронетехники, включая американский Stryker, сообщило Минобороны.

    В ходе боевых действий подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских механизированных и десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин и других, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Восьми контратакам противника в этих направлениях было успешно оказано сопротивление. Потери ВСУ составили до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожен бронетранспортер Stryker производства США. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен российским силам.

    В дополнение к этому армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинских бригад в различных населенных пунктах, включая Александрию, Викторовку и Гоголевку. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы ВСУ в Сумской области.

    За последние сутки ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, две единицы бронетехники и другое оружие, включая миномет. С начала боевых действий на Курском направлении противник понес значительные потери в личном составе и технике, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия.

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ, замаскированной в лесополосе в Курской области. Подразделения группировки «Север» ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив до 30 украинских военнослужащих и пять бронемашин, семь боевиков сдались в плен.

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    26 октября 2024, 23:54 • Новости дня
    После взрыва в Одессе начался пожар и слышна детонация

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе произошел взрыв, после которого начался пожар, в городе слышна детонация, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога действует в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, передает ТАСС.

    Напомним, координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в Сумах был нанесен удар по 20 единицам военной техники с иностранными инструкторами.

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    27 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Ермак заявил об уверенности в поддержке США при победе Трампа

    Ермак подтвердил уверенность Киева в поддержке США при победе Трампа на выборах

    Ермак заявил об уверенности в поддержке США при победе Трампа
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Киев получил гарантии поддержки от обоих кандидатов на выборах президента США, в том числе при возможной победе Дональда Трампа.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что Украина не опасается возможной победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, передает РИА «Новости». Ермак подчеркнул, что Киев получил заверения в поддержке от обоих кандидатов, включая действующего президента Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа.

    По словам Ермака, США остаются главным союзником Украины, и американское общество поддерживает Киев. Он отметил, что президент Владимир Зеленский недавно встречался с лидерами США, включая президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис, а также Трампа. Ермак сообщил, что разговоры с обеими сторонами прошли в теплой и конструктивной атмосфере, что укрепило уверенность Украины в продолжении поддержки со стороны США.

    Ермак также сообщил, что Трамп говорит о необходимости справедливого мира, и подчеркнул, что ни один американский лидер не намерен содействовать победе России в конфликте с Украиной. Таким образом, Киев уверен в продолжении военной помощи и политической поддержки от США, независимо от исхода президентских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за конфликт на Украине. Трамп также предсказал начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы. Во время встречи в Нью-Йорке между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом было отмечено отсутствие «химии».

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    27 октября 2024, 02:30 • Новости дня
    Украинцам напомнили о необходимости перевести часы на зимнее время

    Власти Украины напомнили жителям страны о необходимости в ночь на 27 октября перевести часы на зимнее время

    Украинцам напомнили о необходимости перевести часы на зимнее время
    @ кадр из видео Первого канала

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь с 26 на 27 октября украинцам нужно перевести стрелки часов на час назад, переходя на зимнее время, сообщили в пресс-службе украинского кабмина.

    «Ровно в 04.00 стрелки часов должны сделать один круг назад. <...> Таким образом, они будут показывать 03.00», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Это время соответствует второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории России перевод часов был отменен в 2014 году, в то время как на Украине перевод часов с летнего на зимнее время и наоборот остался до сих пор.

    В июле Верховная рада приняла закон об отмене перехода с зимнего на летнее время, однако документ не был подписан украинским лидером Владимиром Зеленским. Сообщалось, что закон не планируется к подписанию. Представитель парламентской фракции «Слуга народа» подтвердил эту позицию, отметив убытки для экономики в несколько миллиардов гривен. На сайте Верховной рады указано, что закон был направлен Зеленскому 21 августа, но до сих пор не возвращен с его подписью или иной резолюцией.

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    27 октября 2024, 00:42 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Взрыв также прозвучал в Конотопе в Сумской области Украины, передает ТАСС.

    Напомним, в Одессе произошел взрыв, после которого начался пожар, в городе слышна детонация.

    Коментарии (0)
    27 октября 2024, 01:35 • Новости дня
    После взрывов в Сумах пропал свет

    Tекст: Антон Антонов

    В украинском городе Сумы, где произошли взрывы, пропал свет, сообщают украинские СМИ.

    В Сумской области Украины работают сирены воздушной тревоги, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также прогремели в Конотопе в Сумской области и в Киеве.

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    27 октября 2024, 18:57 • Новости дня
    В Брянской области предотвратили пересечение границы вооруженной группой

    Tекст: Ольга Иванова

    В Климовском районе Брянской области пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, в результате чего противник был огнево поражен, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил, что инцидент произошел 27 октября в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района. Силами Пограничного управления ФСБ России, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии группа была остановлена, и противнику нанесено огневое поражение, передает РИА «Новости».

    Губернатор также отметил, что обстановка в Климовском районе остается стабильной и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области. По его словам, угрозы для населения и инфраструктуры нет, все меры безопасности соблюдаются.

    В районе происшествия продолжаются усиленные меры безопасности. Власти призывают местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, заверяя, что ситуация находится под полным контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские артиллеристы предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Луганской народной республики, когда обнаружили и обстреляли противника в районе города Кременная.

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    26 октября 2024, 21:10 • Новости дня
    Зеленский утвердил закон о назначении иностранцев офицерами в украинской армии

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине принят закон, который позволяет иностранцам занимать офицерские посты в ВСУ.

    Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает иностранцам занимать офицерские должности в составе Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Закон был принят Верховной радой 10 октября и направлен на решение проблемы нехватки офицеров в украинской армии.

    Ранее украинский парламент рассматривал возможность привлечения на службу иностранных граждан только на рядовые и сержантские должности. Однако с подписанием нового закона иностранцы смогут занимать и офицерские позиции. Такое решение обосновано не только недостатком рядовых, но и значительными проблемами в комплектовании офицерского состава.

    Егор Чернев, заместитель главы парламентского комитета по национальной безопасности, обороны и разведке, отметил, что Украина планирует восполнять нехватку офицеров за счет военных, уволенных в запас в западных странах. Это позволит стране укрепить офицерский состав.

    Украинский кабинет министров ранее одобрил изменения в законодательство, позволяющие иностранцам и лицам без гражданства занимать офицерские должности не только в ВСУ, но и в госспецслужбе транспорта и нацгвардии.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности, экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, что иностранцы массово покидают ВСУ и негативно высказываются об условиях службы.

    Группа депутатов Верховной рады Украины представила законопроект, запрещающий назначение на высшие воинские должности лиц, имеющих близких родственников в России.

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    27 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    Российские дроны начали эвакуировать потерянные БПЛА

    БПЛА «Охотник» группировки «Запад» эвакуируют дроны на краснолиманском участке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты БПЛА «Охотник» войск «Запад» начали использовать дроны для эвакуации потерянных беспилотников на линии фронта, чтобы обезопасить важную информацию.

    Расчет БПЛА «Охотник» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» использует дроны для эвакуации потерянных беспилотников на фронтовой линии в районе Краснолиманского участка, передает РИА Новости. Командир расчета сообщил, что эта практика стала необходимой из-за активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что приводит к потерям беспилотников.

    Командир объяснил, что на сбитых и потерянных беспилотниках может содержаться важная информация, поэтому эвакуация проводится как для собственных дронов, так и для дронов противника. Такая практика позволяет не только вернуть оборудование, но и потенциально получить данные о действиях противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, впервые в ходе спецоперации на Украине потеряли новейший дрон С-70 «Охотник», который, предположительно, сбили ракетой истребителя после нарушения связи с аппаратом. Газета ВЗГЛЯД отметила, что обломки беспилотника могут стать важной находкой для западной разведки из-за его уникальных технологий.

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    Почему Банк России делает деньги такими дорогими

    Банк России удивил рынок дважды. Тем, что поднял ставку сразу с 19% до 21%, хотя рынок ждал более мягкого повышения. И тем, что фактически прямо заявил: перед Новым годом снова поднимет ставку, и так же жестко – до 23%. Что заставляет Центробанк так сильно закручивать гайки? Подробности

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    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

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    Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию

    Российские военные вошли в центр города Селидово. В западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ, однако в экспертном сообществе считают, что в скором времени противник оставит свои позиции. Какие перспективы откроет освобождение Селидово и почему операция по его взятию будет напоминать события в Угледаре? Подробности

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    Финский нацизм выбрал русских в качестве главной цели

    Изгнание российских программистов из состава разработчиков операционной системы Linux может показаться небольшим инцидентом на фоне общей западной русофобии. Однако на самом деле этот случай обнажает глубинные процессы, происходящие в финском обществе (поскольку Linux происходит из Финляндии). О чем идет речь и как устроен финский нацизм? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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