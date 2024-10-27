В Брянской области уничтожены 12 украинских БПЛА

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала ведомства, попытки киевского режима совершить террористические атаки на объекты на российской территории были пресечены в период с 13.30 до 14.30 мск.

В результате скоординированных действий дежурных средств ПВО все беспилотники были успешно уничтожены над территорией Брянской области.

Ранее российские средства ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников, уничтожив пять дронов над Белгородской и Курской областями. Кроме того, сообщалось, что российская ПВО за ночь перехватила 51 украинский беспилотник, в том числе над Азовским морем.