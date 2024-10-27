После взрывов в Сумах пропал свет

В своем Telegram-канале она указала, что данный шаг был сделан, чтобы украинский президент не продолжал требовать членства Украины в НАТО или иные ядерные гарантии.
Захарова отметила, что Зеленский ранее выдвинул ультиматум, заявив, что Украина либо получит членство в НАТО, либо ядерное оружие. Но, по мнению Захаровой, после переговоров в Брюсселе и полученного давления от западных кураторов, Зеленский изменил свою позицию, отказавшись от ядерной риторики.
«Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов (долларов).
Ну а жалко что ли? Доллары и так ничем не обеспечены. Бумага есть, чернила тоже», – заметила она.
Также Захарова привела в пример историческую аналогию с 1938 годом, когда Уинстон Черчилль, описывая события Мюнхенского соглашения, говорил о неизбежности войны после позора. Она сравнила это с нынешней ситуацией вокруг Украины, утверждая, что Зеленский выбрал одновременно и позор, и войну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Лидеры стран G7 и главы минфинов подтвердили, что основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.