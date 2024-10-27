Взрывы прогремели в Киеве

В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.0 комментариев
В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.0 комментариев
Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?4 комментария
25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.12 комментариев
Источник в российском Министерстве иностранных дел сообщил РИА Новости о том, что новая инициатива Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по вопросам судоходства, вероятно, была подготовлена в Киеве. Президент России Владимир Путин выразил намерение изучить данное предложение.
По словам источника, аналогичное предложение по восстановлению судоходства в Черном море, представленное в июле 2022 года, не могло быть реализовано. Причиной стало невыполнение второго компонента инициативы, который касался облегчения экспорта российского продовольствия и удобрений.
Также было отмечено, что в марте этого года гнеральный секретарь ООН предпринял еще одну попытку, которую Россия была готова поддержать. Однако в последний момент от этой идеи отказался президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее МИД России выразил недоумение по поводу решения генсека ООН Антониу Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Владимиром Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.
Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани и переговоров с Владимиром Путиным.
При этом, по данным издания, войска КНДР пока не приняли участия в боевых действиях, их роль в возможных сражениях остается неясной, передает «Газета.Ru» со ссылкой на NYT.
Источники газеты заявили, что прибытие значительного контингента северокорейских войск может позволить России сосредоточиться на «захвате» большей территории Украины до наступления зимы.
Неназванный украинский чиновник The New York Times сообщил, что прибывшие солдаты являются частью элитного подразделения Корейской народной армии, якобы они были доставлены из Владивостока на транспортных самолетах Ил-76 и затем направлены в Курскую область.
Представитель КНДР Ил Ха Ким ранее назвал «грязными маневрами» заявления США о корейских военных в России.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.
Президент России Владимир Путин также пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР.
Электроника беспилотного летательного аппарата RQ-20 Puma, произведенного в США, попала в распоряжение российских специалистов, сообщает РИА «Новости».
Инженер по противодействию БПЛА рассказал, что специалисты группы противодействия беспилотникам сумели посадить дрон RQ-20, сохранив его аппаратуру и электронику в целости.
«Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника «птички» не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», – заявил он.
В одном квадрате с RQ-20 в воздухе была замечена еще одна цель, которая была ликвидирована из стрелкового оружия. Специалист сообщил, что этот БПЛА, известный как «Баба Яга», оказался снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами. Он подчеркнул, что после осмотра были выявлены и эти компоненты, что представляет дополнительный интерес для изучения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские снайперы сбили американский беспилотный летательный аппарат Puma и уничтожили почти 25 украинских солдат и наемников, пытавшихся его эвакуировать.
Ранее сообщалось, что Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства и специалисты уже приступили к ее изучению, что может снизить эффективность использования данной системы ВСУ.
Захарова заявила о решительном ответе Москвы на «мошенническую схему» ЕС по передаче российских активов Киеву
Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД России, «вся возня вокруг незаконно присвоенных российских средств приведет только к окончательной утрате остатков доверия в мире к ЕС как торгово-экономическому и инвестиционному партнеру».
Она отметила, что это также приведет «к дальнейшему долговому закабалению будущих поколений жителей Украины».
«Впрочем, обворовывать целые страны и континенты коллективному Западу не привыкать. Методы меняются, но суть, как и столетия назад, остается прежней», – добавила Захарова.
Дипломат также назвала эти действия «очередной мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности» и добавила, что ЕС совместно с США и другими партнерами разработал ее для компенсации расходов на финансирование киевского режима.
Ранее лидеры стран G7 и главы минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, при этом основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва уже предпринимает ответные шаги в ответ на действия Запада по использованию доходов от этих активов.
Как сообщает RT, трое российских бойцов провели десятидневный рейд в тылу ВСУ на юго-западе Часова Яра. Это позволило российским силам продвинуться за канал Северский Донец, к которому не могли подобраться с весны.
Командир ДРГ и боец спецназа «Ахмат» с позывным Тринашка рассказал, что их группа зашла на три километра вглубь территории, где противник подвозит провизию и боекомплекты.
Во время операции российские военные вступили в бой с украинскими солдатами. В первом блиндаже они ликвидировали двоих украинцев, а третьего взяли в плен. С помощью вражеской рации Тринашка хитростью заставил других украинских солдат подойти к ним. «Через минуту уже бежит противник… Пришлось его ликвидировать. Через мгновение выходят командиры их. Пришлось командира тоже ликвидировать», – рассказал Тринашка.
Когда украинские военные осознали, что попали в засаду, они начали использовать дроны и сбрасывать боеприпасы. Российские бойцы, несмотря на это, продолжили операцию и захватили у ликвидированных боевиков планшеты, телефоны и карты. Тринашка отметил, что за все время операции он спал не более четырех суток из-за постоянного напряжения и адреналина.
Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр, что может привести к ухудшению логистических возможностей ВСУ. Российские военные пересекли канал и закрепились на новой позиции, что усиливает окружение города и создает угрозу для основных каналов снабжения украинской группировки.
Shot: Российские военные ворвались в Селидово на горящем танке
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Shot, видно, как танк с пылающими катками несется по дороге, подпрыгивая на ухабах. Российский военнослужащий сидит на броне, пишет «Российская газета».
«Огненный прорыв» с южной стороны города совершили бойцы 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка, сообщили волонтеры «Народного фронта». Силы полка контролируют уже 80% территории Селидово. Основные боевые действия происходят в центре города, формирования ВСУ отступили на северо-запад.
Ранее сообщалось, что российские военные вошли в центр города Селидово, в западной части населенного пункта сохраняется присутствие ВСУ.
Между тем, украинская армия пытается прорваться из Селидово в ДНР, теряя при этом большое число бойцов.
Источник в МИД: Путин напомнил Гутерришу о праве наций на самоопределение
На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент России Владимир Путин напомнил о важности права наций на самоопределение, передает РИА «Новости».
«При обсуждении применения международного права в украинском конфликте Гутерреш отстаивал точку зрения с опорой на ооновских юристов о приоритете принципа территориальной целостности. В ответ Владимир Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии», – указал источник в МИД.
Путин заявил, что резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер и не всегда являются консенсусными. Он также отметил, что нынешние киевские власти игнорируют права русскоговорящего населения Украины и жителей Донбасса.
Ранее МИД России выразил недоумение по поводу решения Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.
Отметим, что Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за участия Гутерриша в работе саммита БРИКС в Казани и переговоров с Путиным, что вызвало болезненную реакцию в Киеве.
Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью ТСН сообщил об открытии первого оборонного завода на Украине, пишет РИА «Новости». Паппергер отметил, что украинская оборонная индустрия является партнером компании. На новом предприятии будут выпускаться и обслуживаться боевые машины, а производство боевой пехотной машины Lynx планируется начать уже к концу года.
В марте Rheinmetall объявил о намерении построить четыре завода на Украине, что является частью более широкой стратегии по укреплению оборонного сотрудничества с Киевом.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия на Украину могут стать законными целями для России. В Москве также подчеркивали, что поставки вооружений мешают мирным переговорам с Украиной.
Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта.
До этого германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин.
В Одессе произошел бунт на рынке «7-й километр», где местные жители дали отпор сотрудникам военкомата, передает РИА «Новости».
Местные жители объединились и смогли вытеснить сотрудников военкомата с территории рынка, освободив ранее задержанных мужчин, после чего перекрыли железные ворота рынка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Сергей Гайдай заявил, что насильно мобилизованные на Украине граждане являются небоеспособным балластом, и подчеркнул, что лишь один из 25 мобилизованных готов к бою.
Наемник из США Дэниэл Ребар оскорблял россиян и поддерживал ВСУ в соцсетях
Американец Дэниэл Бернард Ребар, заочно арестованный российским судом, обвиняется в ряде преступлений, включая террористические акты и наемничество, совершенные в Курской области, сообщает РИА «Новости».
Прим этом Ребар активно использует соцсети, где выражает поддержку украинским вооруженным силам. Помимо этого, он публиковал видео, в которых признается, что находится на Украине уже три года, а также называл себя «оккупантом» России.
На видео Ребар появляется в военной форме с шевроном «медик», а его публикации отличаются красноречивостью и использованием литературных приемов. В своих высказываниях он превозносит украинцев и выражает презрение к россиянам, называя их «лягушками». Следственный комитет РФ утверждает, что Ребар и другие наемники незаконно пересекли российскую границу и вторглись в Курскую область, используя оружие и взрывные устройства.
По данным Генштаба ВС РФ, подразделения украинской армии 6 августа предприняли наступление на Курскую область, которое было остановлено. Начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что операция завершится разгромом противника. Минобороны сообщает, что противник уже потерял более 20 тыс. солдат в этом регионе.
Ранее российские правоохранители возбудили уголовное дело против американского наемника Дэниела Бернарда Ребара, подозреваемого в участии в нападении на Курскую область в составе ВСУ. Российские военные также возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.
Медведев предупредил, что Россия готовит ответ на запуск немецким концерном Rheinmetall военного завода на Украине.
«Мы с нетерпением ждем праздничного салюта прямо на производстве», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
В качестве иллюстрации зампред Совбеза прикрепил к своему посту видео со взрывом неизвестного объекта.
Ранее Германия открыла первый из четырех оборонных заводов Rheinmetall на Украине для производства боевых машин Lynx.
Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина будет продолжать усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта.
Напомним, что германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин.
Кроме того группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты около Часова Яра, Звановки, Северска, Дачного, Веселого Гая и Курахово ДНР. Также была отражена контратака штурмовой группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери ВСУ при этом составили свыше 740 военнослужащих, две бронемашины, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М119 и британское 105-мм орудие L119. Был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 100-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии поблизости от Щербиновки, Дзержинска, Берестков и Клебан-Быка ДНР. Также отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ, отчитались в Минобороны.
При этом ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, две бронемашины, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира», подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, что на этой неделе российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР.
В своем Telegram-канале она указала, что данный шаг был сделан, чтобы украинский президент не продолжал требовать членства Украины в НАТО или иные ядерные гарантии.
Захарова отметила, что Зеленский ранее выдвинул ультиматум, заявив, что Украина либо получит членство в НАТО, либо ядерное оружие. Но, по мнению Захаровой, после переговоров в Брюсселе и полученного давления от западных кураторов, Зеленский изменил свою позицию, отказавшись от ядерной риторики.
«Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов (долларов).
Ну а жалко что ли? Доллары и так ничем не обеспечены. Бумага есть, чернила тоже», – заметила она.
Также Захарова привела в пример историческую аналогию с 1938 годом, когда Уинстон Черчилль, описывая события Мюнхенского соглашения, говорил о неизбежности войны после позора. Она сравнила это с нынешней ситуацией вокруг Украины, утверждая, что Зеленский выбрал одновременно и позор, и войну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Лидеры стран G7 и главы минфинов подтвердили, что основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.
Пушилин посетил Украинск, который был недавно освобожден российскими войсками от Вооруженных сил Украины. Пушилин в своем Telegram-канале обнародовал видеообращение, в котором продемонстрировал кадры из города и особо подчеркнул усилия российских подразделений по освобождению населенного пункта.
В обращении Пушилин отметил, что город Украинск был серьезно укреплен противником за предыдущие годы.
Он заметил: «У наших подразделений стоит задача освобождать русскую землю Донбасса, они шаг за шагом, ценой неимоверных усилий, двигаются вперед».
Об освобождении Украинска от ВСУ Министерство обороны России сообщило в конце сентября. Численность населения города, по словам Пушилина, составляет около 3 тыс. человек. Этот факт подчеркивает значимость освобождения для жителей региона и стабилизации обстановки.
Накануне сообщалось, что российские военные
вошли в центр города Селидово, хотя в западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ. Украинская армия
пытается прорваться из Селидово в ДНР, но при этом теряет большое число бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, принятый Верховной Радой, который разрешает нанимать иностранцев на офицерские должности в Вооруженные силы Украины.
Этот шаг, как ожидается, позволит увеличить количество командиров, не имеющих украинского гражданства, в структурах ВСУ.
По мнению Марии Захаровой, такая мера может способствовать более активным действиям иностранных командиров на фронте.
Она убеждена, что подобная инициатива не соответствует интересам украинского народа и ставит под сомнением мотивы, лежащие в основе таких решений.
«Чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет, на верную смерть не пошлет. Зеленскому не за это платят», – заметила представитель МИД в своем Telegram-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине приняли закон, позволяющий иностранцам занимать офицерские посты в ВСУ.
Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за высокого риска участия в боевых действиях.
Житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.