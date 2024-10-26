В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.0 комментариев
После взрыва в Одессе начался пожар и слышна детонация
В Одессе произошел взрыв, после которого начался пожар, в городе слышна детонация, сообщили украинские СМИ.
Воздушная тревога действует в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, передает ТАСС.
Напомним, координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в Сумах был нанесен удар по 20 единицам военной техники с иностранными инструкторами.