Tекст: Мария Иванова

Гарнага заявил о возможном расформировании бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

По его словам, эти подразделения «не имеют никакой ценности на фронте», их составляют в основном «старики и пьяницы». Гарнага отметил, что из-за этого тероборона только «жрет бюджет». Он подчеркнул, что в скором времени эти бригады могут прекратить свое существование.

Гарнага был приговорен Южным окружным военным судом к 18 годам колонии строгого режима. Это произошло в рамках дела, связанного с его деятельностью в составе запрещенного в России украинского нацбатальона «Азов».

Ранее были опубликованы кадры встречи актера и режиссера Стивена Сигала с пленными боевиками из украинского националистического батальона «Азов» на территории ДНР.

Российские военные нанесли удары по позициям украинских войск в Харькове, включая боевиков «Азова» и иностранных наемников. А в Геническе Херсонской области российские контрразведчики задержали гражданина, подозреваемого в пропаганде деятельности запрещенного в России «Азова» в интернете.