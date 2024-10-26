Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?4 комментария
Экс-боевик «Азова» заявил о планах расформировать тероборону ВСУ
Бригады теробороны ВСУ могут быть расформированы из-за отсутствия боевой ценности, так как, по словам экс-боевика нацбатальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Александра Гарнаги, в их рядах воюют преимущественно «старики и пьяницы».
Гарнага заявил о возможном расформировании бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.
По его словам, эти подразделения «не имеют никакой ценности на фронте», их составляют в основном «старики и пьяницы». Гарнага отметил, что из-за этого тероборона только «жрет бюджет». Он подчеркнул, что в скором времени эти бригады могут прекратить свое существование.
Гарнага был приговорен Южным окружным военным судом к 18 годам колонии строгого режима. Это произошло в рамках дела, связанного с его деятельностью в составе запрещенного в России украинского нацбатальона «Азов».
Ранее были опубликованы кадры встречи актера и режиссера Стивена Сигала с пленными боевиками из украинского националистического батальона «Азов» на территории ДНР.
Российские военные нанесли удары по позициям украинских войск в Харькове, включая боевиков «Азова» и иностранных наемников. А в Геническе Херсонской области российские контрразведчики задержали гражданина, подозреваемого в пропаганде деятельности запрещенного в России «Азова» в интернете.