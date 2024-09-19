  • Новость часаЭксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинский боксер-чемпион пропустил польский удар
    Экс-начальника генштаба армии Молдавии обвинили в госизмене в пользу России
    ВМФ заявил о крайне высоком уровне готовности самого разрушительного оружия
    ВКС уничтожили авиабомбами ФАБ-1500 спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске
    Освобождены два села в Суджанском районе Курской области
    ВСУ отступили в Запорожской области
    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского
    Пентагон предупредил о вероятном вторжении Израиля в Ливан
    Росгвардия задержала более 20 человек, приехавших «на разборки» в Тутаево
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русское оружие – гарант национального суверенитета

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

    24 комментария
    19 сентября 2024, 12:31 • Новости дня

    В Геническе задержали пропагандиста «Азова» в интернете

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Геническе Херсонской области российские контрразведчики задержали гражданина, подозреваемого в пропаганде деятельности запрещенного в России «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен) в интернете, ему грозит до семи лет тюрьмы.

    Контрразведка России пресекла деятельность жителя Геническа Херсонской области, занимавшегося пропагандой националистического формирования «Азов», сообщает «РИА Новости»

    В УФСБ по Херсонской области сообщили, что гражданин России неоднократно размещал в интернете комментарии, оправдывающие деятельность «Азова». Данные действия были зафиксированы в апреле 2024 года.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, предусматривающей до семи лет лишения свободы. Фигурант обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также в пропаганде терроризма.

    Ранее СК в Луганске задержал гражданина Украины, который подозревается в оказании финансовой поддержки запрещенному в России националистическому полку «Азов».

    18 сентября 2024, 23:08 • Новости дня
    ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске

    ВС России тремя ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске

    ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России нанесли три удара авиабомбами ФАБ-1500 по подразделению Нацгвардии Украины в Волчанске Харьковской области, боевики были уничтожены, сообщили военкоры.

    Авиабомбы разрушили здание, где находился украинский спецназ, удары произошли с интервалом в несколько минут, пишет «Российская газета» со ссылкой «Военную хронику».

    Отмечается, что от объекта осталась «мелкая стружка и бетонная пыль».

    Ранее сообщалось, что в Волчанске был уничтожен старший офицер 5-го отряда специального назначения «Омега» капитан Владислав Никитчук.

    До этого ударом авиабомбы уничтожен личный состав ВСУ в колонии под Селидово.

    Коментарии (8)
    19 сентября 2024, 08:14 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат, находясь в Курской области.

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак признался в убийстве трех пленных российских солдат, как сообщает РИА Новости. Гусак рассказал, что его взвод, попавший в Курскую область, получил задачу открыть огонь по гражданскому поезду. Они окопались на 363-м километре железной дороги недалеко от села Коренево, где в плен были взяты трое российских солдат.

    Гусак рассказал, что его командир, известный под позывным «Электрик», приказал ему расстрелять пленных. Он отказался выполнить приказ, но командир угрожал ему, и в итоге Александр был вынужден подчиниться, опасаясь за свою жизнь. По его словам, он отошел на свою позицию и, находясь в кустах, открыл огонь по пленным солдатам.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Козинка в Грайворонском округе Белгородской области украинскими террористами погибла женщина и ранен мужчина. Также украинские диверсанты обстреляли группу эвакуируемых детей в селе Красное Грайворонского района, в результате чего погиб ребенок и пострадали двое взрослых. В дополнение сообщалось, что украинские боевики обстреляли автомобиль вблизи пункта пропуска Шебекино, погибли двое мужчин.

    Коментарии (13)
    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 23:50 • Новости дня
    Киев выдал удар украинской ракетой по парку в Харькове за атаку России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины выдали попадание зенитной управляемой ракеты ВСУ по парку Юрьева в Харькове за обстрел Вооруженных сил России, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По данным Лисняка, 31 августа украинская ПВО осуществила ложный выпуск зенитной управляемой ракеты по гражданским объектам в районе  парка Юрьева в Харькове, передает РИА «Новости».

    «Удар по парку был представлен как результат попаданий Вооруженных Сил Российской Федерации», – сообщил Лисняк, добавив, что ночью в тот же день сотрудники ЖКХ спешно убирали следы от поражающих элементов украинской ракеты на детской площадке.

    Он считает, что акция была задумана для того, чтобы обвинить Россию в обстреле мирных жителей и гражданских объектов.

    Ранее Лисняк сообщил, что ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей из Купянского района Харьковской области, чтобы избежать свидетелей предполагаемого мародерства украинских военных до прихода российских войск.

    Коментарии (8)
    19 сентября 2024, 11:32 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского

    Политолог Скачко: «План победы» Зеленского основан на надежде спровоцировать войну НАТО с Россией

    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «План победы» Украины станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики. Однако вероятность того, что инициативу начнут реализовывать, крайне мала. Киев может рассчитывать лишь на частичное удовлетворение запросов на оружие и деньги, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о полной готовности «плана победы».

    «Продолжение военного конфликта для Владимира Зеленского является способом удержаться у власти, а также сохранить статус, деньги и гарантии собственной безопасности. Он настаивал на войне и будет продолжать это делать, поскольку просто не знает, как еще ему можно оставаться на плаву», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    По прогнозам собеседника, в Вашингтоне, куда Зеленский вскоре должен отправиться, он снова попытается всем доказать, что Украина может победить Россию или склонить Москву к перемирию на чужих условиях. «Но также прозвучат заявления о том, что возможно это только при условии помощи со стороны Запада», – уточнил он.

    «Отсюда и появляются такие «хотелки» Зеленского, как вступление Украины в НАТО до конца года, разрешение на удары вглубь российской территории. Фактически анонсированный «план победы» основан на надежде Киева спровоцировать войну Североатлантического альянса с Россией. Другое дело, что Запад не готов к полномасштабному конфликту», – акцентировал Скачко.

    «План победы» Украины станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики, считает спикер. Однако, добавил он, вероятность того, что инициативу киевских властей начнут реализовывать, крайне мала.

    «На мой взгляд, единственное, на что может рассчитывать Зеленский по итогам визита в Вашингтон, – это частичное удовлетворение запросов на оружие и деньги. Кроме того, ему, вероятно, пообещают помочь с организацией второго «мирного саммита», – предположил политолог. Таким образом, реакция США на «план победы» Украины будет не той, на которую надеется Зеленский.  

    Несколько по-другому на эту идею могут смотреть в Британии, считает эксперт. «Лондон формально выступает с Вашингтоном единым фронтом, но все же ведет свою игру. Британские политики, как мне кажется, будут подзуживать украинское руководство и делать ровно то, что делал Борис Джонсон в 2022 году, – настаивать на продолжении конфликта и его дальнейшей эскалации», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский объявил, что полностью подготовил «план победы» Украины. «Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали», – заявил он. По его словам, сейчас Киеву необходима «решимость в реализации».

    Зеленский уже говорил о «плане победы», но не уточнял, что имеет в виду. В начале сентября он так описал пункты плана: «Четыре – это то, что нам необходимо, и один – это после войны». Как писал таблоид Bild, план якобы включает возможность заморозки конфликта на некоторых участках фронта.

    Еще одним ключевым элементом «плана победы» является вступление Украины в НАТО, утверждала Le Monde. Зеленский рассчитывает, что президент США Джо Байден предложит Киеву стать членом альянса до окончания своего срока в Белом доме.

    Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко в свою очередь отмечал, что план Зеленского по завершению конфликта основан на том, что западные страны одобрят удары вглубь территории России. «Намек Зеленского очень прозрачный – если реализация «плана победы» зависит от Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие <…>. Поэтому мы понимаем, про что идет речь, но, конечно, контекст и пункты этого плана мы не видим», – приводит ТАСС его слова.

    В России сочли бессмысленным комментировать заявления Зеленского. Представитель МИД Мария Захарова пояснила ТАСС, что за Зеленского «играют», и надо комментировать шаги и действия со стороны «главного игрока».

    Коментарии (4)
    19 сентября 2024, 06:30 • Новости дня
    ВСУ сбежали с позиций в Гродовке под Красноармейском

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР, сообщили в силовых структурах.

    Уточняется, что ВСУ почти полностью покинули позиции в Гродовке, оставив в поселке точечные и немногочисленные очаги сопротивления, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Красноармейске уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии в результате ударов российских авиабомб.

    Коментарии (0)
    19 сентября 2024, 11:00 • Новости дня
    ВСУ отступили в Запорожской области под давлением ВС России
    ВСУ отступили в Запорожской области под давлением ВС России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении, что позволило российским войскам улучшить позиции и расширить серую зону на переднем крае, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ были вынуждены отступить на Ореховском направлении в Запорожской области в районе сел Малая Токмачка, Марфополь и Новая Даниловка, передает РИА Новости.

    По словам Рогова, российские войска на этом участке фронта смогли улучшить свои позиции и расширить серую зону.

    Ранее российские войска перехватили инициативу на Запорожском направлении, что позволило им контролировать ситуацию и успешно сорвать ротацию ВСУ. На этом фоне ВСУ пытались улучшить свои позиции, однако российские силы сохраняли боеспособность и смогли отразить атаки.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 13:21 • Новости дня
    Доступ в Торопец Тверской области открыли

    Tекст: Константин Сергеев

    Погибших и серьезно пострадавших при атаке украинских беспилотников на Торопец Тверской области нет, сообщил сайт правительства региона.

    «Доступ в Торопец Тверской области открыт, после падения обломков беспилотников за помощью обратились несколько человек с легкими травмами, симптомами хронических заболеваний», – приводит сайт слова губернатора Игоря Рудени.

    Как сообщалось ранее в среду, в городе Торопец Тверской области в ходе атаки дронов местные жители заметили минимум 15 беспилотных летательных аппаратов.

    Коментарии (0)
    19 сентября 2024, 01:16 • Новости дня
    В Запорожье прогремела серия взрывов

    Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов прозвучала в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что серия взрывов произошла, буквально, с разницей в несколько секунд. При этом местные жители сообщили, что в разных районах Запорожья прозвучало не менее пяти взрывов, передает РИА «Новости».

    Ранее город Сумы на севере Украины был частично обесточен после взрыва.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 23:37 • Новости дня
    После взрывов в Сумах пропал свет

    Tекст: Вера Басилая

    Город Сумы на севере Украины частично обесточен после взрыва, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    В сообщении телеканала говорится, что серия взрывов прозвучала в Сумах, после чего в части города пропало электроснабжение, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Сумах.

    Коментарии (0)
    19 сентября 2024, 09:43 • Новости дня
    Пленный командир ВСУ рассказал о провале попытки достичь позиций из-за огня ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный командир ВСУ Виктор Павлуш раскрыл, что огонь российской артиллерии не позволил его подразделению достичь запланированных позиций в районе Дзержинска (Торецка), что привело к захвату в плен.

    Командир отделения 150-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павлуш, сдавшийся в плен российским военнослужащим, рассказал о неудаче своего подразделения из-за интенсивного огня российской артиллерии, передает ТАСС. Он сообщил, что их остановили минометы и артиллерия на окраине Дзержинска (Торецка), даже не дав добраться до позиций.

    В интервью, предоставленном Министерством обороны России, пленный упомянул, что после артобстрела всю ночь прятался от дронов и минометов, а затем попытался укрыться в пустых домах. Там его вновь обнаружили дроны, и он понял, что выхода у него нет. Украинское командование обещало заменить их через три дня, но, по его словам, это была «дорога в один конец».

    Павлуш также признался, что думал о самоубийстве из-за безысходности своего положения. Однако позже, услышав работу генератора и встретив российских солдат, он решил сдаться. Солдаты, по словам Павлуша, сохранили ему жизнь, сказав: «Мы же русские». Таким образом, он оказался в плену.

    Ранее сообщалось о задержании украинского боевика в Курской области, который был причастен к нападению на российскую территорию. Позже стало известно, что украинский боевик Александр Гусак заявил о получении приказа от своего командира расстрелять трех пленных российских солдат. В связи с этими событиями российские власти усилили меры безопасности в приграничных регионах.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о важности комплектации ВС России высококвалифицированным личным составом

    Путин: ВС России нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил в условиях СВО заявил о необходимости укомплектовать армию, получающую новые вооружения, высококвалифицированными расчетами и экипажами.

    Российский лидер обратил внимание на техническое перевооружение армии и флота, по которому в войска поступают современные виды вооружений и техники. «Однако для эффективного применения этих вооружений нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи. То есть нужно, чтобы у нас были люди, которые готовы работать на этой технике. Эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава Вооруженных сил, от уровня его подготовки и в первую очередь от качества боевой учебы», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    В среду Путин накануне Дня оружейника в формате видеоконференции начал совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях спецоперации.

    Коментарии (2)
    19 сентября 2024, 05:25 • Новости дня
    Су-25 уничтожили ракетой живую силу и технику ВСУ в Курской области

    Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по боевикам и технике ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские самолеты Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив все цели, сообщило Министерство обороны России.

    В сообщении говорится, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи вернулись на аэродром вылета, передает РИА «Новости».

    Ранее российские войска освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    В Госдуме одобрили освобождение от уголовной ответственности заключивших контракт

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Госдума в первом чтении одобрила проект закона о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судопроизводства мобилизованных или заключивших контракт на военную службу.

    Проект внес Верховный суд в августе, он предполагает возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судопроизводства в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу или заключивших контракт о военной службе в период мобилизации, в период военного положения и в военное время, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что различные детали, связанные с участием подсудимых и заключенных в СВО, требуют правового оформления.

    Коментарии (0)
    19 сентября 2024, 08:39 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила базу ВСУ под Северском

    Марочко: Авиация России уничтожила базу штурмовиков ВСУ возле Северска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ВКС нанесли удар по месту дислокации украинских штурмовиков под Северском, что было возможно благодаря агентурным данным об их местонахождении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российская авиация нанесла удар по временному укрытию штурмовой бригады ВСУ в районе Северска, передает ТАСС.

    Марочко рассказал, что благодаря агентурным источникам удалось определить местоположение украинских штурмовиков, которые выполняли задачи северо-восточнее данного населенного пункта.

    По словам Марочко, собранная информация была перепроверена, и после подтверждения ВКС России провели атаку с использованием планирующего боеприпаса. В результате удара база ВСУ была уничтожена. Однако точное количество ликвидированных боевиков пока уточняется.

    Ранее Марочко сообщал, что украинские военные активизировали применение наземных дронов для разведки и огневого поражения в Луганской и Донецкой народных республиках. Вслед за этим он также отметил, что аналогичное усиление наблюдается и в Харьковской области, где дроны используют для увеличения эффективности боевых операций.

    Коментарии (0)
    19 сентября 2024, 08:47 • Новости дня
    Взрывы разрушили инфраструктуру в Запорожье

    В Запорожье взрывы разрушили несколько объектов инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На подконтрольной Украине части Запорожской области взрывы разрушили ряд инфраструктурных объектов, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

    На территории Запорожской области, контролируемой Киевом, произошли взрывы, в результате которых были разрушены несколько объектов инфраструктуры, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что в течение прошедших суток местные власти получили несколько сообщений о разрушении объектов, однако не дал подробностей об их назначении.

    Украинские СМИ ранее сообщали о серии взрывов, произошедших в среду вечером в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева.

    Ранее российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в районе Плавней и Приморского, используя артиллерию и авиацию, сообщая об успешных действиях по сдерживанию противника. В результате этих ударов удалось уничтожить несколько объектов военной инфраструктуры, что осложнило дальнейшее продвижение украинских подразделений в этой зоне. Кроме того, российская сторона продолжает укреплять свои позиции вдоль Каховского водохранилища для предотвращения возможных атак со стороны ВСУ.

    Коментарии (0)
    Главное
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    NYT: Израиль создал подставную компанию для минирования пейджеров
    Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС
    Венесуэла выдала ордер на арест президента Аргентины
    Убийство женщины-трансгендера вызвало острые споры в Грузии
    В Подмосковье раскрыли спонсируемую с Украины нарколабораторию
    Песни лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского признаны антироссийскими

    Теплая осень угрожает будущему урожаю пшеницы

    Уникально теплая осенняя погода в европейской части России создает проблемы для будущего урожая пшеницы. Российские фермеры на данный момент посеяли самый низкий показатель озимых культур за более чем десятилетие, посчитали в ИКАР. Почему это ставит под угрозу и урожай озимых, и урожай яровых культур? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

    Перейти в раздел

    ЮКОС оплатил скандал с Ходорковским

    Критиковавшая «олигархов 1990-х» и воевавшая с Ходорковским за первенство на поле протестной политики команда Навального получала зарплату из денег бывшего ЮКОСа. Выяснилось, что ФБК и Навальный Live финансировались ближайшими соратниками Михаила Ходорковского. Сам Алексей Навальный не интересовался, на что живут его сотрудники. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский боксер-чемпион пропустил польский удар

    Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик не смог ничего противопоставить службе безопасности одного из польских аэропортов. Почему Усик был задержан и отпущен только после личного вмешательства Владимира Зеленского? И это не просто случайный инцидент, а симптом глубокого конфликта между Варшавой и киевским режимом. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............