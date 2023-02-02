Мишустин прибыл в Алма-Ату для участия в заседании ЕАЭС

Актер Батурин призвал простить уехавшую в Латвию Хаматову

Актер Юрий Батурин заявил, что сбежавшие за границу звезды могут искупить свою вину. Например, речь идет об актрисе Чулпан Хаматовой, которая почти год назад уехала в Латвию.

«Вот если бы сейчас Чулпан Хаматова приехала, сказала бы, мол, я глубоко ошибалась, поняла весь ужас того, что совершила, готова идти медсестрой в госпиталь, помогать с перевязками раненым солдатам... Не простили бы? Я бы простил», – передает издание StarHit со ссылкой на слова Юрия.

По словам Батурина, для него было шоком узнать, что Хаматова покинула Россию.

Также Батурин высказался о Дмитрии Назарове, недавно уволенном Константином Хабенским из МХТ за антироссийскую позицию. Его он назвал умным и талантливым человеком, который может анализировать, но совершает резкие поступки.

«У меня реально много вопросов к этому человеку. «Дядя, что с тобой?! Ты же видишь, что Европа хочет в открытую уничтожить Россию?» – отметил артист.

Актер также заявил, что не сомневается в победе России.

Ранее сообщалось, что военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, главную роль в которой сыграла уехавшая Чулпан Хаматова, стартует в российских кинотеатрах.

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