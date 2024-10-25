Скончался режиссер «Улиц разбитых фонарей» Игорь Москвитин

Скончался режиссер-постановщик «Ленфильма» Игорь Москвитин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает «Высшая школа режиссеров и сценаристов», Игорь Москвитин скончался 24 октября. Ему был 71 год передает «Фонтанка.RU». Москвитин родился в Пятигорске и окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры, а также Высшие режиссерские курсы.

На «Ленфильме» он начинал как второй режиссер и посвятил киностудии много лет. Среди его известных работ такие проекты, как «Черный ворон», отдельные сезоны «Улиц разбитых фонарей» и «Агента национальной безопасности», а также сериалы «Литейный» и «Дорожный патруль».

Кроме того, Москвитин активно сотрудничал с зарубежными киногруппами. В частности, он работал в качестве первого ассистента и координатора производства на съемках «Распутина» (НВО) и «Анны Карениной» («Айкн Продакшн», США). Помимо этого, он снимал рекламные ролики и клипы.