Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.7 комментариев
Песков: Путин сообщит Совбезу о встречах на саммите БРИКС
Песков: Путин представит Совбезу итоги контактов на Казанском саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, чтобы обсудить итоги контактов на полях саммита БРИКС в Казани.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в течение дня планируется провести совещание Совбеза, на котором будут обсуждаться отдельные темы, включая итоги рабочих встреч президента в рамках саммита, передает ТАСС.
«Есть темы, которые отдельно рассматриваются», – отметил Песков, добавив, что президент намерен подробно проинформировать Совет безопасности о результатах своих международных переговоров и встреч, состоявшихся на площадках саммита БРИКС в Казани.