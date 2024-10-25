Financial Times: Северокорейские войска в России встревожили Китай

Как сообщает британская газета Financial Times, Китай выразил недовольство из-за якобы отправки Северной Кореей войск в Россию для поддержки борьбы с Украиной. Президент Китая Си Цзиньпин в письме, адресованном Ким Чен Ыну, не упомянул КНДР как «дружественное соседнее государство», что расценено изданием как сигнал нарастающего недовольства.

По данным западных союзников, пишет FT, Северная Корея направила более 12 тыс. солдат, замаскированных под представителей этнических меньшинств из Сибири, для участия в боевых действиях на стороне России. Эксперты отмечают, что это только усилит беспокойство Китая в связи с военными связями его соседа.

Северокорейские войска в России воспринимаются как угроза балансу сил на Корейском полуострове, что может побудить США, Японию и Южную Корею укрепить свои военные альянсы в Восточной Азии. Китай опасается повторения холодной войны, когда СССР, КНДР и КНР были в «северном треугольнике» против «южного треугольника» Южной Кореи, Японии и США.

Аналитики отмечают, что Россия и Северная Корея заключили стратегическое партнерство, включая взаимопомощь в случае агрессии, что вызывает глубокую озабоченность Китая. Кроме того, Пекин опасается возможной эскалации конфликта, в который может быть вовлечен сам Китай.

Эксперты также выражают обеспокоенность по поводу передачи Россией военных технологий Северной Корее, что может ускорить гонку вооружений в регионе. Однако некоторые аналитики считают, что Москва не будет ставить отношения с КНДР выше, чем с Китаем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон. Financial Times сообщила, что сотни северокорейских солдат прибыли на российские военные базы на Дальнем Востоке для помощи в возвращении контроля над Курской областью. Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию США на заявления о присутствии военных из КНДР в России и выразил надежду, что «осколки» этой реакции «там и осели».