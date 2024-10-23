Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Путин объявил о Дне географа БРИКС 18 августа
Путин сообщил о ежегодном праздновании Дня географа БРИКС 18 августа
Президент России Владимир Путин объявил, что страны БРИКС будут ежегодно отмечать День географа 18 августа, к этой дате уже была приурочена научная экспедиция в заповедники Красноярского края и Хакасии.
Страны БРИКС решили ежегодно отмечать День географа 18 августа, пишет ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Казани. По его словам, решение об учреждении праздника уже привело к организации научной экспедиции в заповедники Красноярского края и Хакасии в России.
В России День географа отмечается 18 августа с 2020 года и является профессиональным праздником для географов. Теперь этот день будет носить международный характер в рамках БРИКС, что подчеркнет важность географических исследований и сотрудничества в этой области среди стран-участниц объединения.