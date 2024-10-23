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    Запад внезапно осознал мощь БРИКС
    Кулеба написал заявление на увольнение после табака и алкоголя
    В Роскосмосе рассказали детали разрушения спутника Intelsat 33e
    Врач рассказала о наиболее частых медицинских проблемах людей в офисах
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    Индия опровергла слухи о противодействии расширению БРИКС
    CNBC: Саммит БРИКС бросил вызов США и Глобальному Северу
    Посла Германии вызвали в МИД России из-за морского штаба НАТО
    В Молдавии власти обвинили сотни людей в подкупе избирателей
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

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    23 октября 2024, 07:25 • Новости дня

    Стало известно о точной дате самого мощного извержения вулкана за 10 тыс. лет

    Стало известно о точной дате самого мощного извержения вулкана Кикай за 10 тыс. лет

    Tекст: Александра Юдина

    Российские ученые определили, что крупнейшее извержение вулкана Кикай произошло в 5279 году до н. э., что позволяет использовать это событие для синхронизации хронологий других вулканических извержений, пишет журнал Dendrochronologia.

    Ученые из Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных УрО РАН определили точную дату крупнейшего извержения вулкана Кикай, передает РИА «Новости».

    По данным исследования, опубликованного в журнале Dendrochronologia, катастрофическое событие произошло в 5279 году до н. э. Это извержение оказалось самым мощным за последние 10 тыс. лет.

    Ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии УрФУ Рашит Хантемиров заявил, что суровые условия после извержения продолжались потом еще как минимум пять лет.

    «Такая ситуация очень похожа на картину, которую дендрохронологи выявляют для других крупных вулканических извержений», – отметил он.

    В частности, ученый сообщил, что извержение Кикай выбросило от 300 до 450 кубических километров вулканических пород, что в несколько раз превышает объемы последующих мощных извержений.

    Исследование проводилось с использованием полуископаемой древесины лиственниц с полуострова Ямал, где была построена самая длительная древесно-кольцевая хронология для полярных регионов, охватывающая последние 8 768 лет.

    Ученые сфокусировались на анализе аномалий в годичных кольцах деревьев вблизи предполагаемой даты извержения. Было обнаружено резкое снижение роста деревьев и образование аномальных годичных колец с патологическими смоляными ходами.

    Если предположение ученых о дате извержения верно, это может привести к пересмотру хронологии слоев ледников Гренландии и Антарктиды, что, в свою очередь, может изменить текущее представление об изменении климата и природной среды, основанное на анализе ледовых колонок.

    22 октября 2024, 09:51 • Новости дня
    Советник президента Бразилии ответил на претензии Германии по поводу России

    Tекст: Александра Юдина

    Бразилия поддерживает хорошие отношения с Россией и выступает против введения санкций, так как считает их неэффективными, заявил главный советник президента Бразилии Селсу Аморим.

    Главный советник президента Бразилии по внешней политике дал интервью немецкому журналу Spiegel, в ходе которого подчеркнул, что санкции против России не обеспечивают эффективного воздействия и не приведут к желаемому результату.

    Уточняется, что немецкий журналист в ультимативной манере задал вопрос о позиции Бразилии относительно введения санкций против России, на что Аморим ответил, что Бразилия не поддерживает точку зрения Запада в данном вопросе.

    «У нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций», – подчеркнул он.

    Данное заявление было сделано накануне саммита БРИКС в Казани.

    Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за травмы затылка, он примет участие в мероприятии по видеоконференции, следуя медицинским рекомендациям.

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    22 октября 2024, 20:19 • Новости дня
    Кулеба написал заявление на увольнение после табака и алкоголя

    Кулеба рассказал, как увольнялся с поста главы МИД Украины под игристое и сигару

    Кулеба написал заявление на увольнение после табака и алкоголя
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба узнал о своем увольнении с поста министра иностранных дел Украины во время посещения спортзала, после чего подписал заявление об уходе, наслаждаясь игристым вином и сигарой, об этом он рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

    По его словам, известие о смене работы он получил в спортзале, куда пришел вместе с супругой. В этот момент ему позвонил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает «Газета.Ru». После звонка Кулеба отправился на встречу со Шмыгалем, а затем и с президентом страны Владимиром Зеленским. Бывший министр отметил, что весь процесс прошел достаточно обыденно и без предъявления претензий к его работе.

    «И после уже была [супруга] Светлана. Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручки и пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение. Так, собственно, это все и закончилось», – поделился Кулеба. Экс-министр подчеркнул, что его увольнение не связано с какими-либо проблемами во внешней политике Украины.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Кулеба закурил в эфире украинского телеканала, рассказывая о своей работе на Мюнхенской конференции по безопасности.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    22 октября 2024, 20:27 • Новости дня
    В Роскосмосе рассказали детали разрушения спутника Intelsat 33e
    В Роскосмосе рассказали детали разрушения спутника Intelsat 33e
    @ boeing.com

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) зафиксировала разрушение европейского спутника связи Intelsat 33e, более 80 образовавшихся фрагментов могут представлять угрозу для ближайших аппаратов.

    Как сообщает Роскосмос, обломки спутника несут потенциальную угрозу для ближайших аппаратов. В заявлении, обнародованном госкорпорацией, говорится: «Зафиксировано значительное увеличение числа космических объектов в плоскости орбиты разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat 33e. В результате проведенных наблюдений специалисты Роскосмоса обнаружили более 80 фрагментов космического аппарата», передает ТАСС.

    Спутник разрушился 19 октября. По словам представителей Роскосмоса, это событие носило одномоментный и высокоэнергетический характер. В ведомстве отмечают, что динамика распределения обломков указывает на угрозу для всех действующих космических аппаратов, включая орбитальную группировку Роскосмоса в геостационарной области космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос обнаружил около 20 неопознанных космических объектов в районе вышедшего из строя спутника Intelsat, специалисты уточняют параметры их орбит.

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    22 октября 2024, 08:55 • Новости дня
    Жители Харькова отказались выходить на работу из-за рейдов военкомов

    «Страна.ua»: Жители Харькова отказались работать из-за облав военкоматов

    Жители Харькова отказались выходить на работу из-за рейдов военкомов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Харькова массово отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны военкоматов, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что в Харькове сотрудники различных сфер, включая станции техобслуживания, отказываются выходить на работу из-за облав со стороны военкоматов, известных как ТЦК. Массовые рейды приводят к остановке деятельности многих предприятий и организаций, передает РИА «Новости».

    По словам одного из местных блогеров, ситуация усугубляется тем, что без ремонта остаются автомобили вооруженных сил Украины. Работники не уточняют конкретные причины отказа от работы, но в соцсетях активно обсуждаются облавы военкоматов на предприятиях города.

    Кроме мастеров станций техобслуживания, на работу не выходят грузчики, курьеры, сотрудники фастфудов, а также работники компаний по ремонту окон и дверей. В списке отсутствующих на рабочем месте также упоминаются сантехники и таксисты.

    Ранее на Украине проходили масштабные рейды в развлекательных заведениях в различных городах, включая Киев, Днепропетровск, Харьков, Хмельницкий и Львов.

    Также сообщалось о возможности откупиться от мобилизации за тысячи долларов.

    В то же время глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал инициативу проведения референдума по вхождению региона в состав России.

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    22 октября 2024, 13:54 • Новости дня
    Путин анонсировал важные решения на саммите БРИКС

    Путин: На саммите БРИКС в Казани примут решения для укрепления сотрудничества

    Путин анонсировал важные решения на саммите БРИКС
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидеры стран БРИКС на саммите в Казани примут решения для укрепления работы объединения, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

    Путин отметил, что Россия в этом году председательствует в БРИКС, и подчеркнул значимость предстоящего обсуждения для дальнейшего совершенствования работы объединения, передает ТАСС.

    Президент также подчеркнул, что работа на саммите начнется уже вечером, когда лидеры стран БРИКС соберутся за ужином для неформального общения. «Предстоит общение лидеров за ужином, и таким образом мы начнем уже нашу работу», – добавил российский президент.

    Кроме того, Путин обсудил на встрече с премьер-министром Индии состояние двустороннего товарооборота. Он отметил, что отношения между Россией и Индией продолжают развиваться и укрепляться, а товарооборот находится в хорошем состоянии.

    «Укрепляется взаимодействие по линии законодательных органов, наши министры иностранных дел в постоянном контакте находятся», – подчеркнул глава государства.

    Напомним, Путин начал переговоры с Моди в Губернаторском дворце Казанского кремля, открывая серию обсуждений на саммите БРИКС.

    Премьер Индии заявил о значимости саммита БРИКС для мира.

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    22 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Позиция стран БРИКС по Украине будет отражена в итоговой декларации казанского саммита благодаря достижению общего подхода, не вызвавшего возражений, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    Ушаков в эфире Первого канала отметил: «Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», передает ТАСС.

    Ранее политолог Никита Сетов сообщил газете ВЗГЛЯД, что страны БРИКС разделяют позицию Москвы по Украине и считают ее обоснованной.

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    22 октября 2024, 21:05 • Новости дня
    В Польше испугались ответа Москвы после угроз генералов нанести удар по Петербургу

    Do Rzeczy: Угрозы напасть на Калининград или Петербург могут спровоцировать серьезный ответ

    В Польше испугались ответа Москвы после угроз генералов нанести удар по Петербургу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угрозы польских генералов в адрес Калининграда и Петербурга могут спровоцировать серьезную ответную реакцию со стороны Москвы, пишет польское издание Do Rzeczy.

    В публикации Do Rzeczy отмечается, что такие угрозы могут быть восприняты как позиция всей польской военной и политической элиты, поскольку генералы ранее занимали высокие посты в армии, передает РИА «Новости».

    В случае нападения на Петербург, Россия может ответить применением ядерного оружия, согласно измененной в сентябре военной доктрине, подчеркивает издание. «Угрожать ядерному государству атакой конвенциальным вооружением представляется верхом безумия», – говорится в публикации.

    Критика также касается того, что генералы рискуют жизнями всех поляков, а не только своими. В статье иронично задается вопрос о наличии у Польши ракетных войск, способных нанести удар по Петербургу, подразумевая, что такие заявления лишены реальной основы.

    Ранее бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши нанести удар по Петербургу в случае конфликта с Россией. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на эту угрозу, напомнив о разделах Польши и возможных последствиях подобных заявлений.

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    22 октября 2024, 10:57 • Новости дня
    Военкор: «Флаг КНДР» под Цукурино подняли российские военные

    Военкор Коц: В районе Цукурино российские военные установили флаг, похожий на флаг КНДР

    Военкор: «Флаг КНДР» под Цукурино подняли российские военные
    @ Siegfried Grassegger/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

    В своем Telegram-канале Коц сообщил о поднятии флага, напоминающего государственный флаг Корейской Народно-Демократической Республики, у освобожденного поселка Цукурино.

    По словам военкора, это действие было воспринято как «толстый троллинг» от российских военных на Покровском направлении, что вызвало обсуждение в украинских и международных каналах.

    Также Коц подчеркнул, что российские бойцы используют подобные приемы для деморализации противника.

    Так, венкор напомнил, что ранее под Славянском командир отряда ополченцев «Спарта» использовал аналогичный прием, включив через громкоговорители мусульманские азаны, что создало впечатление присутствия кадыровской гвардии.

    «Пусть и сейчас боятся», – заключил он.

    Напомним, авторами фейка об участии северокорейских военных в СВО являются Киев и Сеул. Так, Владимир Зеленский утверждал, что Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России. Незадолго до этого министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщил, что КНДР может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России из-за подписанного договора между странами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна носит суверенный характер и не направлено против третьих стран.


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    22 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    Посла Германии вызвали в МИД России из-за морского штаба НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Александра Графа Ламбсдорффа в ведомство из-за создания штаба морского командования НАТО в Ростоке.

    В заявлении МИД РФ говорится, что подобные действия ФРГ рассматриваются как «грубое нарушение» условий Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1990 года, согласно которому размещение иностранных войск на территории бывшей ГДР недопустимо, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российское министерство потребовало от Берлина незамедлительных разъяснений по этому вопросу. Москва отмечает, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР будет иметь негативные последствия. Ведомство подчеркивает, что в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине должны осознавать возможные последствия и готовность России принять ответные меры.

    Ранее сообщалось, что пять кораблей НАТО, включая командный корабль Германии, прибыли в Клайпедский порт в Литве, где они пробудут до понедельника. Их визит связан с первой группой постоянной готовности ВМС НАТО.

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    22 октября 2024, 18:08 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах

    Путин отметил рост товарооборота России и Китая на 4,5%, несмотря на негативное внешнее воздействие

    Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Россия и Китай продолжают увеличивать двусторонний товарооборот, несмотря на негативные внешние факторы, подчеркнул Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.

    По словам Путина, динамика роста в двусторонней торговле сохраняется. «После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику роста экономического взаимодействия», – сказал президент.

    Глава государства отметил, что товарооборот за январь–август увеличился на 4,5% по российским данным, а китайская статистика показывает небольшую разницу, но в целом также свидетельствует о положительной тенденции, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что практические договоренности, достигнутые по итогам переговоров в Пекине и на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, последовательно реализуются. Он отметил успешное продвижение совместных проектов в различных областях, включая энергетику, промышленность, высокие технологии, транспорт и сельское хозяйство.

    В качестве примера Путин привел логистический центр в Татарстане, названный в честь китайского руководителя Дэн Сяопина, который используется для грузоперевозок между Россией и Китаем.

    Ранее Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка. По словам главы российского государства, между нашими странами выстроены объемные торгово-экономические связи и налажены доверительные отношения.

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    22 октября 2024, 08:24 • Новости дня
    США предупредили Венгрию о возможной вооруженной акции

    Telex: США сообщили Венгрии о планах вооруженной акции 23 октября

    Tекст: Александра Юдина

    Венгерские власти получили информацию от США о возможной вооруженной акции 23 октября, что совпадает с годовщиной Венгерского восстания 1956 года, пишет издание Telex.

    По данным пресс-службы венгерского правительства, на которую ссылается СМИ, США направили Венгрии оперативные данные о возможной вооруженной акции, которая может произойти 23 октября, передает «Газета.Ru».

    Информация поступила через американскую партнерскую службу и касалась беседы в онлайн-группе, обсуждающей акцию с охраняемыми лицами.

    Telex отмечает, что американская разведка уведомила венгерские власти около двух недель назад. Выяснилось, что группа молодых людей может готовить вооруженные действия в годовщину Венгерского восстания 1956 года.

    Венгерские службы антитеррористического центра задержали шестерых человек в будапештском пабе Legenda. У задержанных не обнаружили боевого оружия, однако у них было найдено страйкбольное и одно охолощенное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские власти не намерены менять свою мирную позицию по Украине, несмотря на международное давление. Также министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Венгрия продолжит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    22 октября 2024, 15:06 • Новости дня
    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Часова Яра может растянуться на несколько месяцев

    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Группировка ВСУ в Часовом Яре рискует потерять основные каналы снабжения: российские военные постепенно окружают город, что рано или поздно приведет к ухудшению логистических возможностей противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр.

    «На текущий момент российские войска сумели прорвать оборону противника южнее Часова Яра в районе канала Северский Донец – Донбасс. Успех стал возможным благодаря взятию Клещеевки. Наши военные продвигаются на запад, в сторону Ступочек. Между тем с юга на город уже наступают наши десантники», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Военные также подходят к населенному пункту с севера, со стороны Калиновки. Таким образом, положение ВСУ в Часовом Яре за последнее время значительно ухудшилось. Противник вынужден растягивать оборону, поскольку активизация боевых действий наблюдается сразу на нескольких направлениях. При этом окружение города продолжится», – сказал он.

    «У российских войск имеются хорошие перспективы взятия Часова Яра. Однако нельзя забывать о том, что этот населенный пункт представляет собой мощный укрепрайон. Вокруг него имеется большое число сел и деревень, которые также составляют часть обороны города. То есть для его полного освобождения необходимо вытеснить противника из прилегающих поселений», – считает собеседник.

    «Кроме того, за Часовым Яром располагается Константиновка, из которой по нашим войскам также может вестись обстрел. Взятие укрепрайона в целом задача достаточно трудная. Ее выполнение может потребовать немало усилий со стороны личного состава. Понадобится большое количество солдат и техники», – акцентирует эксперт.

    «Между тем по мере продвижения российских сил город будет отрываться от основных логистических линий. ВСУ рискуют потерять возможности снабжения группировки, что потенциально может привести к огромным потерям и неминуемой угрозе отступления», – полагает аналитик.

    «Но до этого еще далеко. Впереди – долгие недели боев за важный населенный пункт, который приобрел для офиса Зеленского критическое политическое значение в качестве одного из последних рубежей в ДНР. Освобождение города позволит нам продвинуться дальше к Константиновке. Наше присутствие в Донецкой агломерации неуклонно растет», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча». По его словам, военным уже удалось пересечь канал, разделяющий населенный пункт на несколько частей.

    Он добавил, что бойцы создали плацдарм на его противоположной стороне. При этом под контролем противника до сих пор остается значительная часть городской застройки, а также несколько дачных поселков в западном районе Часова Яра. Российская армия также установила огневой контроль на основных путях подвоза боеприпасов и пополнения личного состава ВСУ.

    Неделю назад российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра.

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    22 октября 2024, 10:11 • Новости дня
    Устроившую мятеж бригаду ВСУ перевели в Сумскую область

    Стало известно о переводе 116-й бригады ВСУ из-под Курахово в Сумы после мятежа

    Устроившую мятеж бригаду ВСУ перевели в Сумскую область
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Отказавшаяся исполнять приказы 116-я бригада ВСУ была переведена из-под Курахово в Сумскую область в качестве наказания за мятеж, сообщило испанское издание Pais.

    Издание пишет, что украинская 116-я отдельная бригада территориальной обороны, которая подняла мятеж под Курахово в Донецкой народной республике, была переведена в Сумскую область. Офицер 119-й бригады Александр заявил, что «они отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область», передает «Лента.ру».

    В то же время в российских силовых структурах подтвердили, что военнослужащие 116-й бригады устроили бунт. В наказание за это командование ВСУ решило перебросить их на позиции в Курской области. Это решение было принято в попытке хоть как-то исправить ситуацию в регионе за счет и так деморализованных солдат, передает ТАСС.

    Ранее украинские войска задействовали бывших заключенных на первой линии обороны под Красноармейском и Курахово.

    Пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Владимира Зеленского.

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    22 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: ВСУ отступают пешком

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ покидают позиции пешком из-за отсутствия техники

    Экс-аналитик ЦРУ: ВСУ отступают пешком
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные вынуждены отступать пешком из-за нехватки техники, заявил бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

    «У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком», – сказал Джонсон, передает «Московский комсомолец».

    Украинская армия не располагает необходимыми ресурсами для эффективной обороны и вынуждена отступать по всей линии фронта, добавил эксперт. Российские войска продолжают наращивать темпы наступления. По его словам, все больше и больше высокопоставленных украинских чиновников заявляют о нехватке живой силы у армии Украины.

    В августе Джонсон отмечал, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине остается полная капитуляция Киева. Он также отмечал, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта.

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    22 октября 2024, 17:52 • Новости дня
    Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по Израилю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Йеменские хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой по военной базе в центральной части Израиля, сообщил представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Удар наносился гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по военной базе в Израиле, сказал Сариа, передает ТАСС. Он уточнил, что база находится к востоку от оккупированного района Яффо.

    В начале октября представители хуситского движения «Ансар Аллах» из Йемена заявили о проведении атаки беспилотников на важный объект в Тель-Авиве. Хуситы также выпустили крылатые ракеты по израильским военным объектам.

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