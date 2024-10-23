Стало известно о точной дате самого мощного извержения вулкана за 10 тыс. лет

Стало известно о точной дате самого мощного извержения вулкана Кикай за 10 тыс. лет

Tекст: Александра Юдина

Ученые из Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных УрО РАН определили точную дату крупнейшего извержения вулкана Кикай, передает РИА «Новости».

По данным исследования, опубликованного в журнале Dendrochronologia, катастрофическое событие произошло в 5279 году до н. э. Это извержение оказалось самым мощным за последние 10 тыс. лет.

Ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии УрФУ Рашит Хантемиров заявил, что суровые условия после извержения продолжались потом еще как минимум пять лет.

«Такая ситуация очень похожа на картину, которую дендрохронологи выявляют для других крупных вулканических извержений», – отметил он.

В частности, ученый сообщил, что извержение Кикай выбросило от 300 до 450 кубических километров вулканических пород, что в несколько раз превышает объемы последующих мощных извержений.

Исследование проводилось с использованием полуископаемой древесины лиственниц с полуострова Ямал, где была построена самая длительная древесно-кольцевая хронология для полярных регионов, охватывающая последние 8 768 лет.

Ученые сфокусировались на анализе аномалий в годичных кольцах деревьев вблизи предполагаемой даты извержения. Было обнаружено резкое снижение роста деревьев и образование аномальных годичных колец с патологическими смоляными ходами.

Если предположение ученых о дате извержения верно, это может привести к пересмотру хронологии слоев ледников Гренландии и Антарктиды, что, в свою очередь, может изменить текущее представление об изменении климата и природной среды, основанное на анализе ледовых колонок.