Байден выступил с обращением к президенту Азербайджана

Байден призвал Алиева завершить мирное соглашение с Арменией до конца 2024 года

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на АзерТадж, Байден обратился к Алиеву с призывом закончить работу над мирным соглашением с Арменией до конца 2024 года. По мнению Байдена, в отношениях между Азербайджаном и Арменией наблюдается позитивный сдвиг.

Байден отметил, что подписание мирного соглашения сможет обеспечить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Также, по его словам, этот шаг «преобразит весь регион», открывая новые возможности для расширения торговых и культурных связей с Европой и Азией.

В своем обращении Байден подчеркнул, что сейчас, во время конференции COP29 в Баку, у Азербайджана есть уникальная возможность продемонстрировать свою приверженность миру на международной арене. Он также указал на необходимость творческого подхода и компромиссов для успешного завершения переговоров.

Напомним, в Стамбуле прошла встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, на которой стороны договорились ускорить процесс согласования и подписания мирного соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении подписать мирное соглашение с Азербайджаном в октябре, подчеркнув, что Конституция Армении признает территориальную целостность Азербайджана, а ранее Пашинян подтвердил готовность страны заключить мирный договор с Азербайджаном до начала Климатического саммита в Баку, уделив внимание важности укрепления доверия и стабильности в регионе.