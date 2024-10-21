За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?2 комментария
Актрису Алену Яковлеву госпитализировали в НИИ Склифосовского
Актриса Алена Яковлева была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского из-за подозрения на аппендицит.
По словам Яковлевой, «ситуация была острой», но в настоящее время она чувствует себя хорошо и надеется на скорейшее выздоровление благодаря квалифицированным специалистам института, передает ТАСС.
В связи с госпитализацией артистке пришлось отменить несколько встреч и спектаклей. Одной из отмененных мероприятий стала творческая встреча, запланированная на 21 октября в Театре имени Евгения Вахтангова.
Напомним, народный артист РСФСР Василий Ливанов был доставлен в реанимацию отделения неврологии НИИ им. Склифосовского в Москве. Сообщалось, что Ливанов находится в критическом состоянии из-за поражения мозга, вызванного кислородным голоданием, что привело к параличу правой стороны тела.