На «Разговорах о важном» обсудили, как создать крепкую семью

Tекст: Вера Басилая

Урок «Как создать крепкую семью» прошел 21 октября в рамках цикла встреч «Разговоры о важном». Школьники и студенты обсуждали важные элементы семейных отношений, такие как любовь, забота и поддержка.

Семья Тереховых из Курской области была приглашена в качестве федерального спикера. Они ответили на вопросы о секретах семейной жизни, выборе второй половинки и совмещении работы с личной жизнью. Артур Орлов, Герой Российской Федерации и председатель правления Движения Первых, подчеркнул важность отцовства и поддержки семьи.

Юная актриса Полина Айнутдинова поделилась примерами из животного мира, показывающими заботу родителей о потомстве, и рассказала о личных семейных секретах.

Также, о том как создать крепкую семью школьникам и студентам рассказал Герой Российской Федерации, председатель правления Движения Первых Артур Орлов. Артур Валерьевич принял участие в занятии и рассказал как для него важно быть папой, а также поддерживать свою семью.

Классные руководители и советники директоров обсудили с учащимися разнообразие семейных структур и подчеркнули, что вне зависимости от состава, любовь и поддержка остаются главными связующими элементами. Они отметили, что семьи отличаются количеством членов и составом, но ключевыми остаются забота и защита.