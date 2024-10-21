Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.3 комментария
На «Разговорах о важном» обсудили, как создать крепкую семью
В российских школах и колледжах прошел урок на тему «Как создать крепкую семью», где школьники и студенты обсуждали важные элементы семейных отношений, такие как любовь, забота и поддержка.
Урок «Как создать крепкую семью» прошел 21 октября в рамках цикла встреч «Разговоры о важном». Школьники и студенты обсуждали важные элементы семейных отношений, такие как любовь, забота и поддержка.
Семья Тереховых из Курской области была приглашена в качестве федерального спикера. Они ответили на вопросы о секретах семейной жизни, выборе второй половинки и совмещении работы с личной жизнью. Артур Орлов, Герой Российской Федерации и председатель правления Движения Первых, подчеркнул важность отцовства и поддержки семьи.
Юная актриса Полина Айнутдинова поделилась примерами из животного мира, показывающими заботу родителей о потомстве, и рассказала о личных семейных секретах.
Также, о том как создать крепкую семью школьникам и студентам рассказал Герой Российской Федерации, председатель правления Движения Первых Артур Орлов. Артур Валерьевич принял участие в занятии и рассказал как для него важно быть папой, а также поддерживать свою семью.
Классные руководители и советники директоров обсудили с учащимися разнообразие семейных структур и подчеркнули, что вне зависимости от состава, любовь и поддержка остаются главными связующими элементами. Они отметили, что семьи отличаются количеством членов и составом, но ключевыми остаются забота и защита.