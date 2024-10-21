Умеров призвал Буданова сосредоточиться на разведке, а не сделках

WP: Умеров посоветовал Буданову заниматься разведкой, а не сделками «Спецтехноэкспорта»

Tекст: Вера Басилая

Умеров отметил, что Буданов(внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) должен уделять внимание именно разведывательной деятельности, а не сделкам, в которых участвует компания «Спецтехноэкспорт», которую обвиняют в срыве оборонных контрактов и закупке вооружения для ВСУ по завышенным ценам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

«Украинская правда» писала, что задолженность компании перед минобороны Украины составила почти 20 млн долларов.

Умеров также заявил, что начал проверку деятельности «Спецтехноэкспорта» и перевел его в непосредственное ведение Министерства обороны. Он таже добавил, что Буданов останется на своем посту, несмотря на слухи об его отставке.

Некоторые западные партнеры Украины выражали недовольство сотрудничеством с «Спецтехноэкспортом», что также стало причиной проверки компании.

Ранее в офисе Владимира Зеленского проходили дискуссии об увольнении главы главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и главы Минобороны Рустема Умерова.

В конце сентября украинские СМИ сообщали, что Умеров и Буданов могут лишиться своих постов.

До этого Умеров освободил от должностей двух заместителей Буданова, не поставив того в известность.

