Франция решила продолжать обучать украинских военных

Министр Лекорню сообщил о продолжении обучения украинских военных во Франции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Франция будет продолжать обучать украинских военных на своей территории, сообщил ТАСС со ссылкой на интервью министра вооруженных сил Себастьена Лекорню газете La Tribune Dimanche. Лекорню отметил, что обучение украинских солдат важно для формирования новых бригад, которые станут дополнением к уже существующей бригаде «Анна Киевская».

По данным министра, французские военные уже обучают около 2,3 тыс. украинских военнослужащих в регионе Гранд-Эст. Лекорню подчеркнул, что Украине необходимо создать около десятка новых бригад. Он также добавил, что Франция строит стратегическую близость с Украиной и наращивает военную помощь.

Что касается военной техники, Лекорню уточнил, что Франция поставляет Украине преимущественно старую технику, планируемую к замене. В случае поставок новой техники заказы размещаются на французских предприятиях, а не в США. Лекорню также отметил, что Франция использует доходы от замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины, в том числе 12 новых самоходных артиллерийских установок Caesar и другие вооружения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французские истребители Mirage 2000 могут поступить на Украину и быть использованы ВСУ в первой половине 2025 года после завершения обучения пилотов и механиков в Нанси. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявлял, что обсуждение возможности направления западных войск на Украину не касается отправки солдат для участия в военных действиях.