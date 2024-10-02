Гладков: При обстреле ВСУ белгородского сельхозпредприятия погиб человек

Tекст: Алексей Дегтярев

При обстреле погиб один человек, различные ранения получили 13 человек, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что 11 человек из числа пострадавших доставляют в больницы Белгорода. В областную клиническую больницу везут мужчину с осколочными ранениями спины и ног и с ЗЧМТ и контузией, а также мужчину с осколочными ранениями шеи и предплечья.

Девять пострадавших доставляют в больницу №2 Белгорода. Еще двое раненых уже находятся в Октябрьской райбольнице.

До этого в среду в области при атаке дронов погиб водитель грузовика, при обстреле поселка погиб местный житель.