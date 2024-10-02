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ВС России поразили объекты украинской энергетической инфраструктуры, работающей на ВСУ
Российские военные в последние сутки ударили по объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование украинской армии, сообщило Минобороны России.
Авиация, беспилотники, ракетные войска, беспилотники и артиллерия ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, пункт управления оперативно-тактической группы «Луганск», указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.
Средства ПВО сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer и 32 дрона самолетного типа.
С начала проведения СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32590 беспилотника, 579 ЗРК, 18471 танк и других бронемашин, 1469 машин РСЗО, 15463 орудия полевой артиллерии и минометов.
Ранее российские войска поразили воинский эшелон ВСУ в районе разгрузки и аэродромную инфраструктуру украинских воздушных сил.