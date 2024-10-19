Ливийский министр заявил о необходимости сильного политического решения для вступления в БРИКС

Ливии требуется сильное политическое решение для присоединения к объединению БРИКС, сообщает РИА «Новости». Такое заявление сделал Али ас-Саиди аль-Каиди*, министр инвестиций правительства, заседающее на востоке страны. Он подчеркнул, что вступление в БРИКС может открыть новые экономические перспективы и снизить зависимость Ливии от доллара.

Салама аль-Гавиль, глава Ливийского совета по конкуренции и предотвращению монополии, отметил, что его организация совместно с правительством, назначенным парламентом, изучает возможность вступления в блок БРИКС. Он подчеркнул, что участие в этом межгосударственном объединении может быть частью стратегии по расширению связей с развивающимися странами. Глава МИД восточного правительства Ливии Абд аль-Хади аль-Хувейдж ранее также обращал внимание на значимость данного вопроса.

Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Россия, занимающая пост председателя БРИКС с 1 января, организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий в рамках своего председательства. К блоку БРИКС, помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Основной темой председательства России является укрепление многосторонних связей для справедливого глобального развития и безопасности.

Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что БРИКС может послужить примером реформированной глобальной финансовой системы для удовлетворения нужд развивающихся стран. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность российскому президенту Владимиру Путину за усилия Москвы в укреплении взаимодействия стран БРИКС в период председательства России.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество стран БРИКС сосредоточено на обеспечении устойчивого развития и процветания народов, а не против других государств.