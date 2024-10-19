Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.0 комментариев
Российские войска освободили Зоряное в ДНР
В результате действий подразделений «Южной» группировки был освобожден пункт Зоряное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны около Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки ДНР. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих и две станции РЭБ «Анклав-Н».
Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубь обороны противника. В итоге нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии рядом с Сухой Балкой, Красноармейском, Воздвиженкой, Дзержинском, Димитровым и Удачным ДНР. Отражены пять контратак штурмовиков ВСУ. Уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков.
Украинские войска потеряли до 460 военнослужащих, 122-мм реактивную систему залпового огня «Град», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушку «Рапира».
Подразделения группировки «Восток» также улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны поблизости от Доброволья и Шахтерского ДНР, отчитались в Минобороны.
ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, французскую 155-мм самоходную артустановку Caesar и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад теробороны и 3-й бригады нацгвардии у Лобкового Запорожской области, Ильинки Днепропетровской области, Приднепровского, Гавриловки и острова Корабелов Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщало, что за прошедшую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов, в частности, российские войска освободили Максимильяновку в ДНР.