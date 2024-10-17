CNN: Украинский дрон «Лютый» запущен для атаки вглубь России

Политолог объяснил решение Праги вернуть посла в Россию

Политолог Корнилов: Чехии не удалось решить экономические проблемы с помощью русофобии

Tекст: Анастасия Куликова

«Решение Чехии спустя несколько лет вернуть посла в Москву – это позитивный сигнал. Он свидетельствует о том, что страны, стоявшие во главе курса на разрыв отношений с Россией, понимают – продолжаться вечно это не может и необходимо как минимум стремиться к нормализации диалога», – считает политолог Владимир Корнилов. Вместе с тем, по его мнению, говорить о прорыве и полном изменении конструкции взаимоотношений между Москвой и странами Евросоюза рано.

Собеседник напомнил, что Прага является одной из чемпионок ЕС по политической русофобии. Так, Чехия обвиняла Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году во Врбетице, требовала от России плату за аренду земли под консульством, инициировала поиск и передачу Украине снарядов.

«Кроме того, президент Петр Павел строил свою кампанию на агрессивной русофобии. Первые месяцы нахождения на этом посту он если был не чемпионом по русофобским заявлениям – все-таки с прибалтами и поляками ему не сравниться, – то во всяком случае был в числе лидеров», – указал эксперт. При этом, как заметил Корнилов, в последнее время чех изменил риторику: «яростный русофоб пропал».

«Мы видим более-менее умеренные – это, конечно, не пророссийские и не русофильские – заявления. Например, Павел призывает Украину задуматься над тем, как искать пути мира в конфликте, – детализировал спикер. – То есть чешские власти начали, во-первых, задумываться, а правильно ли они поступили, сделав ставку на Киев, а во-вторых, понимать, что экономические и внутриполитические проблемы с помощью русофобии и оголтелой войны с Россией им не решить».

Между тем Москва открыта к диалогу с европейскими странами. «Мы не раз призывали в том числе Чехию к более трезвой позиции в отношении российской внешней политики и конфликта вокруг Украины. Но Прага – не самостоятельный игрок на европейской арене, она вряд ли пойдет на конфликт с Брюсселем по поводу отношений с Россией. Однако, по всей видимости, пример Венгрии и Словакии, ближайших соседей Чехии, оказался заразительным», – отметил аналитик.

Он выразил надежду на то, что когда Петр Павел и новый посол Чехии начнут оценивать все плюсы и минусы для своей страны от ухудшения отношений с Россией, то в конечном итоге здравый смысл возьмет верх. А вот от кого не приходится ждать здравого смысла, так это от Украины. По прогнозам эксперта, киевские власти отреагируют на решение Праги в свойственной для них манере.

«Киев «побил горшки» с некоторыми своими ближайшими союзниками, покровителями и спонсорами. Украинское руководство сейчас ведет себя по-хамски со всеми. Им теперь все равно, на кого наезжать. Любое сближение с Россией – будь то Чехией или Ватиканом – они будут воспринимать как личное оскорбление Владимира Зеленского и целой Украины», – заключил Корнилов.

Ранее Чехия решила вернуть отозванного в 2022 году посла в Москву. Как сообщает Чешское информационное агентство (CTK) со ссылкой на МИД, Даниэль Коштовал, бывший замминистра обороны республики, вступит в должность в первые месяцы 2025 года. Отмечается, что российская сторона якобы уже предварительно согласовала кандидатуру Коштовала.

«Послов в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии, – Великобритания, Франция, Германия и США. Я желаю послу больших сил в этой сложной миссии», – заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

С 2018 года послом Чехии в России был назначен Витезслав Пивонька. После начала боевых действий на Украине Прага отозвала его для консультаций. С того момента дипмиссию в Москве возглавляет дипломат уровнем ниже – временный поверенный. Сейчас главой дипведомства является Ян Ондржейка.

Коштовал имеет обширный опыт в дипломатической и военной сферах. С 1996 года он возглавлял департамент политики безопасности МИД Чехии и руководил департаментом стран Северной и Восточной Европы. Он также представлял Чехию в НАТО с 1998 по 2022 год и был на дипломатических должностях в посольствах Чехии в Москве и Вашингтоне. В 2013 году Коштовал был назначен первым замминистра обороны, а позже – замминистра по вопросам стратегии и внешних сношений.