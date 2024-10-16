Премьер Грузии пообещал отправить в отставку президента Зурабишвили

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Через месяц мы технично отправим в отставку президента импичментом. Все остальное – нерелевантно», – заявил он.

Правящая «Грузинская мечта» до выборов внесет в КС иск против президента за ее несогласованные с правительством визиты за рубеж, что является нарушением Основного закона. В прошлом году попытка отправить Саломе Зурабишвили не прошла – для этого нужно 100 из 150 мандатов, в «Грузинская мечта» набрала 84.

Правящая партия утверждает, что получит 26 октября не менее 60% голосов избирателей – это примерно 106 мандатов. И в конце ноября – начале декабря сможет вынести импичмент Зурабишвили.

Зурабишвили была избрана прямым голосованием при поддержке «Грузинской мечты» в 2018 году, ее мандат завершается в декабре. Импичмент – в случае вынесения – будет иметь символическое значение, как превенция нарушений Конституции.

Теперь президента в Грузии будет избирать коллегия выборщиков – это 150 депутатов и 150 представителей местных органов власти, которые получили мандаты на муниципальных выборах в 2021 году при подавляющем преимуществе «Грузинской мечты». Таким образом, возвращение на пост президента Зурабишвили практически исключено.