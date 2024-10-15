  • Новость часаВСУ за сутки потеряли более 200 солдат на Курском направлении
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    При навязывании Санду Евросоюз потерял последний стыд
    Дипломат: Украинский омбудсмен может прояснить данные о вывезенных ВСУ курянах
    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина
    Опубликовано видео спасения дрейфовавшего два месяца в Охотском море мужчины
    ВС России нанесли тяжелые потери ВСУ на нескольких фронтах
    Кремль: Договор с КНДР включает положения о взаимной обороне
    НАТО открыло новое командование для Украины в Висбадене
    Рар объяснил планы ЕС ужесточить миграционное законодательство
    Стали известны первые слова дрейфовавшего с телами родных в Охотском море мужчины
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Чего ждать режиму Зеленского в 2025 году

    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В антироссийской игре Украине готовят скамейку запасных

    Нельзя исключить, что Украину просто хотят на время вывести из антироссийской игры, отправив на скамейку запасных и сохранив режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби. При этом саму антироссийскую игру никто не думает прекращать.

    14 комментариев
    15 октября 2024, 13:47 • Новости дня

    Песков оценил смелый поступок одесситки с российским флагом

    Песков назвал смелым поступок одесситки, задержанной за флаг России на месте памятника Екатерине II

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил смелость одесситки, попытавшейся водрузить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II в Одессе, однако подчеркнул, что Россия ничем не может ей помочь.

    Представитель Кремля подчеркнул, что ее действия требуют большого мужества, особенно в нынешних условиях, сообщает ТАСС.

    Песков отметил, что на данный момент Россия не в состоянии оказать женщине помощь.

    Напомним, в октябре в Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного памятника Екатерине II и была задержана полицией. Позднее появились сообщения, что она могла быть убита в СИЗО после задержания. Однако мать женщины сообщила, что та жива и находится под домашним арестом.

    14 октября 2024, 18:38 • Новости дня
    Украинскую делегацию жестко оборвали на заседании в Женеве

    Протест украинской делегации на межпарламентской ассамблее жестко прервали

    Украинскую делегацию жестко оборвали на заседании в Женеве
    @ paodkb.org

    Tекст: Ольга Иванова

    На заседании межпарламентской ассамблеи в Женеве украинская делегация попыталась выразить протест против встреч президента ассамблеи с российскими политиками, но была жестко прервана, рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

    Украинская делегация попыталась протестовать на заседании межпарламентской ассамблеи в Женеве, передает «Лента.ру». Депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал, что протест был направлен против визита президента ассамблеи Тулии Эксон в Петербург и ее встреч с российскими политиками.

    По его словам, президент ассамблеи жестко прервала выступление украинской делегации. «Украина попыталась что–то сказать, и ее сразу же осадили», – сообщил Чепа. Российский парламентарий сам присутствовал на заседании и стал свидетелем инцидента.

    Чепа также вспомнил аналогичный случай на заседании Фонда Клинтона, когда украинской делегации не позволили выступить, несмотря на то что значительная часть мероприятия была посвящена Украине.

    Этим летом Тулия Эксон заявляла, что межпарламентский союз готов подключиться к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако украинская делегация не смогла высказать свое мнение на ассамблее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник постпредства РФ при ООН Надежда Соколова заявила, что украинская сторона направила письмо с запросом на участие в заседании Совета Безопасности ООН «без минимальной протокольной вежливости».

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    15 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине

    Глава дипломатии ЕС Боррель счел «очень отдаленной» перспективу «заставить» Россию заключить перемирие с Украиной

    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен усилить Украину в политическом и военном плане, но перспектива принудить Россию к перемирию военным путем «выглядит очень отдаленной», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    После заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Боррель заявил, что существует «стратегическая логика» в поддержке Украины с целью «заставить (президента России Владимира) Путина сесть за стол переговоров». «Однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель сообщил, что Украина представит свой «план победы» на саммите ЕС 17-18 октября. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что этот план вскоре будет презентован гражданам Украины.

    Однако в США «план победы» уже раскритиковали. Европейское турне украинского лидера Владимира Зеленского также оказалось провальным, он не добился успеха с основными требованиями своего «плана победы».

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    14 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    Мать вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе женщины рассказала о дочери

    Tекст: Антон Антонов

    Елена Чесакова, вышедшая в Одессе с флагом России к постаменту Екатерины II, жива и находится под домашним арестом, сообщила ее мать Надежда.

    Мать Чесаковой, находящаяся в Чехии, опровергла слухи о смерти дочери в СИЗО. Она уточнила, что Чесакова провела в заключении лишь пару дней, после чего ее отправили под домашний арест на 60 дней, передает RT.

    Надежда получила эту информацию от внуков. Она выразила удивление, откуда у дочери был флаг России, на что внук ответил: «Бабушка, ты что, не знаешь? Мама, когда ей надо, найдет все».

    Адвокат Чесаковой посоветовал ей извиниться и заявить о смене мнения по отношению к конфликту России и Украины. Однако женщина отвергла эту рекомендацию, подчеркнув, что не изменит своих взглядов. Надежда отметила, что ее семья родом из России, и у Елены всегда была пророссийская позиция, особенно после событий в Одессе в 2014 году.

    Как рассказала Надежда, ее дочь твердо верит, что Россия вернется, и тогда все обвинения с нее снимут: «Она говорит, что все равно придет (Россия)... Одесса всегда была русским городом. Она надеется, что придут, и говорит: «Тогда все с меня снимут».

    Она также выразила удивление, что полиция Одессы опубликовала видео в соцсетях, хотя это противоречит украинским интересам. Чесаковой грозит до трех лет тюрьмы за оправдание «вооруженной агрессии России против Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного памятника Екатерине II и была задержана полицией, а позднее появились сообщения, что она могла быть убита в СИЗО после задержания.

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    15 октября 2024, 07:54 • Новости дня
    Украина потребовала от Бразилии арестовать Путина

    Reuters: Украина призвала арестовать Путина на саммите G-20

    Tекст: Александра Юдина

    Украина обратилась к Бразилии с призывом арестовать российского президента Владимира Путина, если он посетит саммит G-20 в Рио-де-Жанейро в ноябре, пишет Reuters.

    По данным агентства, Украина обратилась к властям Бразилии с требованием арестовать российского президента Владимира Путина, если он примет участие в саммите G-20, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что располагает информацией о возможном визите Путина на это мероприятие.

    При этом Костин подчеркнул, что Бразилия, будучи страной – участницей Римского статута, обязана выполнить свои международные обязательства и арестовать российского лидера.

    Reuters отмечает, что Бразилия направила стандартное приглашение Путину на участие в саммите G-20 18-19 ноября. Однако на данный момент ответа от российской стороны не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение об участии президента Владимира Путина в саммите G-20 в Бразилии, который пройдет в ноябре, пока не принято, об этом сообщил пресс–секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G-20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

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    15 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Киеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области

    Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Лубинцу с официальным запросом для поиска похищенных жителей Курской области

    Киеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Москалькова подчеркнула, что речь идет о поиске родных и целых семей, о которых поступают обращения от жителей Курской области.

    «Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и если есть возможность, посетить их и посмотреть, в каких условиях они находятся», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она сообщила, что «также обратилась в Международный комитет Красного Креста во время встречи с президентом комитета Мирьяной Сполярич, выразив боль и тревогу, описав трагедию людей из Курской области».

    СМИ сообщали, что МККК «посещал этих людей». «Никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей. Все каналы для этого задействуются», – заявила Москалькова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена. Москалькова рассказала о письме Лубинцу с просьбой назвать точное количество насильно вывезенных жителей Курской области.


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    15 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина

    Сенатор Джабаров: Бразилия, как ранее Монголия, проигнорирует призывы Украины об аресте Путина

    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Страны, ориентирующиеся во внешней политике на национальные интересы, не станут прислушиваться к воплям Владимира Зеленского. Поэтому Бразилия, как и Монголия до этого, проигнорирует призывы Украины, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Киев потребовал от Бразилии арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро.

    «Бразилия – самодостаточная страна, способная проводить суверенную политику без чьих-либо указок. Воспринимать какие-то замечания Украины ниже ее достоинства. Правительство государства попросту проигнорирует очередные выкрики со стороны Владимира Зеленского. Отвечать на них особой нужды нет», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При этом Киев, кажется, даже не собирается учиться на собственных ошибках. Ведь совсем недавно схожие требования звучали и в адрес Монголии. Улан-Батор закономерно также их проигнорировал. Разумные лидеры не собираются корректировать свои международные связи в угоду желаниям Украины», – считает он.

    «Кроме того, никто не намерен всерьез прислушиваться к словам такого политика, как Зеленский. Он превратил свою страну в международное посмешище. Хоть сейчас он формально и находится на посту президента, в реальности этот человек до сих пор остается выходцем из «95 квартала», – полагает собеседник.

    «Его непрофессионализм порождает соответствующую дипломатическую систему. Украинские послы и консулы действуют по принципу «не съем, так надкушу». То есть они заведомо знают, что их требования с арестом Владимира Путина обречены на провал, но не делать России пакостей, пусть даже и мелких, эти люди не могут», – заключил Джабаров.

    Ранее Киев обратился к Бразилии с требованием арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро. Как пишет Reuters, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что располагает информацией о возможном визите российского лидера на это мероприятие.

    Агентство отмечает, что Бразилия направила стандартное приглашение Путину на участие в саммите 18-19 ноября. Однако на данный момент ответа от Москвы не поступало. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что решение об участии главы государства в мероприятии пока не принято.

    Также немецкая пресса писала, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с российским лидером в преддверии саммита G-20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

    Это не первая попытка Киева принудить страны, ратифицировавшие Римский статут, арестовать Путина. Так, в конце августа Украина требовала от Монголии «выполнить обязательства перед Международным уголовным судом (МУС)». В Улан-Баторе отмечали, что какие-либо силовые мероприятия в отношении главы России не планируются.

    Газета ВЗГЛЯД писала: визит Владимира Путина в Монголию наглядно показал, что Улан-Батор и Москва разделяют общие принципы многополярного мироустройства.

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    15 октября 2024, 10:15 • Новости дня
    Стало известно об успехе российских войск у Часова Яра

    Российские войска взяли под контроль ключевую развязку у Часова Яра в ДНР

    Стало известно об успехе российских войск у Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой, расположенной к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике.

    Российские войска взяли под контроль одну из ключевых автомобильных развязок к югу от Часова Яра, передает ТАСС. По словам представителя силовых структур, это является значительным успехом в регионе. «Есть определенные успехи под Часовым Яром. Под контроль взяли ключевую развязку к югу от города», – отметил собеседник агентства.

    Он также сообщил, что на подступах к Часову Яру оперативная обстановка значительно ухудшилась для украинских сил. Российская сторона продолжает укреплять свои позиции, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

    Контроль над этой развязкой имеет стратегическое значение, так как она обеспечивает важные логистические связи. Это может затруднить передвижение и снабжение украинских подразделений, что делает текущую оперативную обстановку более сложной для них.

    Ранее сообщалось, что подразделения Иностранного легиона и 23-я отдельная бригада ВСУ проявляют особую активность в боях за Часов Яр, где украинские силы используют современные дроны западного производства. Между тем ВСУ уже утратили контроль над наиболее важными опорными пунктами Дзержинска, а также лишились преобладающих высот.

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    14 октября 2024, 19:21 • Новости дня
    Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 млрд евро под доходы от активов России
    Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 млрд евро под доходы от активов России
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Комитет Европарламента по международной торговле одобрил кредитный механизм для Киева на сумму 35 млрд евро, который будет погашаться за счет доходов от активов России, сообщили в пресс-службе ЕП.

    Решение было принято большинством голосов без внесения поправок, что подтвердил заместитель главы комитета Берд Лан по итогам голосования. Заседание транслировалось в онлайн-формате пресс-службой Европарламента, что обеспечило доступ к информации широкой аудитории, сообщает ТАСС.

    Следующим шагом для утверждения документа станет голосование на сессии Европарламента в Страсбурге, после чего Совет ЕС также должен дать свое согласие на реализацию этого механизма. Ожидается, что данные процедуры пройдут в ближайшее время, что позволит приступить к практической реализации финансовой поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз намерен выделить Украине 50 млрд евро в виде пакета помощи до 2027 года по договоренностям стран G7, о чем сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение Евросоюза о выделении Украине кредита, который предполагается погашать за счет замороженных активов России.

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    15 октября 2024, 01:58 • Новости дня
    Зеленский заявил о «включении» КНДР в конфликт на Украине
    Зеленский заявил о «включении» КНДР в конфликт на Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский в видеообращении рассказал о заседании ставки верховного главнокомандующего. По его словам, «среди главного был доклад разведок» о «намерениях россиян на осень – зиму». «Все достаточно подробно», – отметил он.

    «Фактически включение в войну Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами», – приводит его слова РБК.

    Зеленский подчеркнул, что Киев будет жестко реагировать на любую поддержку России со стороны других стран. Он также пообещал координировать действия с международными партнерами для противодействия помощи России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно–Демократической Республикой. Пресс–секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее уже опровергал слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции, назвав их необоснованными.

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    14 октября 2024, 21:46 • Новости дня
    Украинцев предупредили о 20-часовых отключениях электроэнергии зимой

    ВОЗ прогнозирует 20-часовые отключения электроэнергии на Украине зимой

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящей зимой на Украине возможно длительное отключение электроэнергии до 20 часов в сутки, что может серьезно повлиять на городские районы, где энергосистема регулирует и подачу тепла, и горячей воды, говорится в опубликованном докладе на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    В докладе подчеркивается, что энергетическая система в городах Украины является взаимосвязанной и часто контролирует подачу не только электричества, но и тепла, и горячей воды. Это делает ситуацию крайне сложной, так как любые перебои в электроснабжении могут повлиять на комфорт и безопасность жителей, особенно в зимний период, когда температура значительно снижается, передает ТАСС.

    Кроме того, в ВОЗ отмечают, что такие длительные отключения могут вызвать проблемы в работе медицинских учреждений и других критически важных инфраструктур. Организация призывает украинские власти и международное сообщество уделить особое внимание подготовке к зимнему периоду и возможным перебоям в энергоснабжении, чтобы минимизировать риски для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинский президент Владимир Зеленский обещал запустить 1 ГВт резервных мощностей для генерации электроэнергии до конца года, однако в министерстве энергетики Украины заявили, что не успеют выполнить этот план. Сергей Коваленко, директор украинской энергокомпании YASNO, входящей в состав холдинга ДТЭК, предупредил, что зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, которые оставят жителей страны без света на 12 часов в сутки.

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    14 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Амулет спас российского бойца от украинской мины

    Российский военный выжил благодаря амулету, остановившему осколок мины в шее

    Амулет спас российского бойца от украинской мины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский пограничник на Курском направлении избежал смерти благодаря цепочке от амулета, которая остановила осколок украинской мины в двух миллиметрах от артерии, рассказал офицер запаса 58-й армии Олег Марзоев.

    Пограничнику из Осетии в шею попал осколок мины, однако цепочка от амулета остановила его всего в двух миллиметрах от артерии, прошив лишь вену, сказал Марзоев, передает «Российская газета».

    После ранения военнослужащий зажал рану на шее рукой и даже помог донести сослуживца до медпункта. Далее его эвакуировали, и врачам удалось спасти его жизнь.

    Марзоев также опубликовал фотографию медальона, на котором изображен Уастырджи - героический персонаж нартского эпоса, известный как покровитель мужчин, путников и воинов. Этот амулет, по словам Марзоева, придал бойцу силу и мужество в критический момент.

    Ветеран СВО Михаил Ерешкин поделился рассказал о том, как чудо и везение могут играть важную роль в ходе боевых действий.

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    15 октября 2024, 09:59 • Новости дня
    Российские войска освободили две трети территории Дзержинска в ДНР

    Пушилин заявил об освобождении более двух третей Дзержинска войсками России

    Российские войска освободили две трети территории Дзержинска в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска освободили более двух третей территории Дзержинска на Украине, что, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, позволит уменьшить интенсивность обстрелов соседней Горловки.

    Российские войска освободили значительную часть территории Дзержинска в ДНР, передает ТАСС. По словам Пушилина, более двух третей города уже находятся под контролем российских сил. Он отметил, что это важный шаг для снижения количества обстрелов соседней Горловки.

    Глава ДНР подчеркнул значимость освобождения Дзержинска для местных жителей. По его словам, в городе все еще остаются не менее тысячи мирных граждан, чья безопасность может быть обеспечена только после полной стабилизации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит продвигаться российским войскам на север республики. Ранее сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска.

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    15 октября 2024, 11:26 • Новости дня
    НАТО открыло новое командование для Украины в Висбадене

    Новое командование НАТО в Висбадене заменит США в координации поставок на Украину

    НАТО открыло новое командование для Украины в Висбадене
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новое командование НАТО, открытое в германском Висбадене, займется координацией поставок оружия и боеприпасов для Украины, заменяя в этой функции США и укрепляя безопасность альянса.

    НАТО открыло новое командование в германском Висбадене, которое будет заниматься координацией поставок оружия и боеприпасов для Украины, сообщает ТАСС.

    Эта структура, получившая название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU), заменит США в этой функции. До президентских выборов в США все полномочия по координации должны быть переданы новой штаб-квартире.

    Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что открытие этого командования приведет к переменам на поле боя на Украине и будет способствовать укреплению безопасности НАТО. Он подчеркнул важность работы 700 офицеров НАТО, которые будут размещены в Висбадене и логистических центрах на восточном фланге альянса.

    Штаб-квартира NSATU была создана по решению саммита НАТО в июле в Вашингтоне. После введения в действие нового командования для стран альянса, за исключением США, все военные поставки Киеву перестанут быть добровольными и станут обязательными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Йенс Столтенберг в своей прощальной речи в Брюсселе призвал страны – члены НАТО увеличить расходы на оборону, на специальном заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО состоялась церемония передачи полномочий новому генеральному секретарю Марку Рютте, а бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники на Украину.


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    14 октября 2024, 20:11 • Новости дня
    Боррель: Украина представит «план победы» на саммите ЕС

    Боррель: Сибига представил министрам ЕС элементы «плана победы» Зеленского

    Боррель: Украина представит «план победы» на саммите ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ходе заседания Совета министров иностранных дел ЕС, прошедшего в Люксембурге, украинский министр Андрей Сибига представил некоторые элементы так называемого плана победы Владимира Зеленского.

    Согласно заявлению Борреля, представленные Сибигой материалы связаны с планами Зеленского, которые он намерен подробно изложить европейским лидерам на предстоящем саммите Евросоюза, запланированном на 17-18 октября, передает РИА «Новости».

    Ранее советник офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Зеленский выступит в Верховной раде 16 октября с публичным представлением «плана победы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что вскоре гражданам Украины будет презентован «план победы», который включает политические, дипломатические, экономические и военные меры завершения конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену этот «план победы», в который входит интеграция Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия.

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    15 октября 2024, 03:59 • Новости дня
    Пушков напомнил кандидату в канцлеры Германии об «опыте Гитлера»

    Пушков напомнил желающему передать Украине ракеты Taurus кандидату в канцлеры Германии Мерцу об «опыте Гитлера»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков посоветовал кандидату в канцлеры ФРГ и главе Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу помнить о судьбе гитлеровской Германии.

    Мерц заявил в эфире немецкого телевидения, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, передает РИА «Новости».

    Пушков заявил в Telegram, что Мерц «забыл опыт Гитлера». «А надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию. Это очень полезно, особенно для политика, претендующего на власть: помогает вправить мозги», – заявил он.

    Пушков также поинтересовался, уверен ли Мерц, что США помогут Германии, «если немецкие ракеты обрушатся на Россию». Он указал, что возможен и «другой сценарий, при котором США благоразумно предпочтут остаться в стороне».

    Как заявил Пушков, политик не должен руководствоваться «предположениями и заверениями», поскольку первые «могут не оправдаться», а вторые – «оказаться ложными». «Но Мерц, видимо, об этом не догадывается», – заявил Пушков.

    Напомним, следующее правительство Германии, вероятно, возглавит Мерц. Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что несмотря на оказываемое давление, Берлин не будет поставлять Украине ракеты Taurus.

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