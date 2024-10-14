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    Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.

    11 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Почему арабо-израильская война так важна для России

    Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    15 комментариев
    14 октября 2024, 22:18 • Новости дня

    ПВО уничтожила БПЛА над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Никто не пострадал, разрушений нет. На место происшествия были направлены оперативные и экстренные службы, сообщил Богомаз в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Богомаз сообщал, что российские системы ПВО предотвратили атаку девяти украинских беспилотников на Брянскую область.

    14 октября 2024, 18:38 • Новости дня
    Украинскую делегацию жестко оборвали на заседании в Женеве

    Протест украинской делегации на межпарламентской ассамблее жестко прервали

    Украинскую делегацию жестко оборвали на заседании в Женеве
    @ paodkb.org

    Tекст: Ольга Иванова

    На заседании межпарламентской ассамблеи в Женеве украинская делегация попыталась выразить протест против встреч президента ассамблеи с российскими политиками, но была жестко прервана, рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

    Украинская делегация попыталась протестовать на заседании межпарламентской ассамблеи в Женеве, передает «Лента.ру». Депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал, что протест был направлен против визита президента ассамблеи Тулии Эксон в Петербург и ее встреч с российскими политиками.

    По его словам, президент ассамблеи жестко прервала выступление украинской делегации. «Украина попыталась что–то сказать, и ее сразу же осадили», – сообщил Чепа. Российский парламентарий сам присутствовал на заседании и стал свидетелем инцидента.

    Чепа также вспомнил аналогичный случай на заседании Фонда Клинтона, когда украинской делегации не позволили выступить, несмотря на то что значительная часть мероприятия была посвящена Украине.

    Этим летом Тулия Эксон заявляла, что межпарламентский союз готов подключиться к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако украинская делегация не смогла высказать свое мнение на ассамблее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник постпредства РФ при ООН Надежда Соколова заявила, что украинская сторона направила письмо с запросом на участие в заседании Совета Безопасности ООН «без минимальной протокольной вежливости».

    Коментарии (10)
    14 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    ВС России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра

    Рогов: Российские войска продвинулись в селе Каменское на левом берегу Днепра

    ВС России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска заняли новые позиции в запорожском селе Каменское, ведя ожесточенные бои на Степногорском направлении фронта.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска заняли новые позиции в селе Каменское, передает РИА «Новости». Это село находится на Запорожской линии фронта на левом берегу Днепра.

    Рогов отметил, что боевые действия на Степногорском направлении Запорожского фронта за село Каменское продолжаются. Российская армия продвинулась вперед, заняв новые позиции и постепенно вытесняя противника, который оттягивается на северные окраины.

    По словам Рогова, в районе Каменского ведутся ожесточенные бои. Он подчеркнул, что российские войска продолжают наступление, что свидетельствует о динамике изменения фронтовой обстановки.

    Ранее российская авиация нанесла удар по укрепрайону ВСУ в Запорожье, кроме того, российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в этом городе, используя фронтовую авиацию.

    Между тем в в Запорожье увеличивается количество кладбищ для захоронения погибших украинских военнослужащих.

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    14 октября 2024, 19:42 • Видео
    Зачистка Украины от мужчин

    Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

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    14 октября 2024, 11:51 • Новости дня
    МИД Украины возмутился планами Джареда Лето выступить в России

    Украина резко раскритиковала Джареда Лето за намерение выступить в России

    МИД Украины возмутился планами Джареда Лето выступить в России
    @ IMAGO/Mirko Fava/TSCK/LiveMedi/Global Look Press

    Украинский МИД выразил крайнее недовольство планами Джареда Лето, солиста группы Thirty Seconds to Mars, выступить в России, назвав это оскорблением.

    Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство планами Джареда Лето, солиста группы Thirty Seconds to Mars, выступить в России, сообщает РИА «Новости». Украинские власти считают, что такие намерения артиста могут «оскорбить военных Украины, которые жертвуют своими жизнями». Министерство подчеркнуло, что о примирении с Россией не может быть и речи.

    В ходе недавнего концерта в Белграде Джаред Лето выразил радость от присутствия российских фанатов и надежду, что группа сможет посетить Россию, когда текущие проблемы разрешатся. Помимо этого, музыкант заверил, что снова приедет в Белград и также планирует посетить Киев. Однако его заявления вызвали недовольство со стороны украинцев в соцсетях, которые раскритиковали Лето за намерение выступить в России, они призвали его не приезжать и в Киев.

    Ранее Джаред Лето позвонил своей юной фанатке из России Анастасии Петровой, чтобы поздравить с днем рождения.

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    14 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Венгрия заподозрила США и Украину в попытке вмешаться в выборы

    Сийярто заподозрил США и Украину в попытках вмешательства в выборы в Венгрии в 2022 году

    Венгрия заподозрила США и Украину в попытке вмешаться в выборы
    @ Jaap Arriens/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По имеющейся информации, из США предпринимались попытки вмешательства в выборы в Венгрии в 2022 году, также к вмешательству могла быть причастна Украина, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Насколько мне известно, во время нашей избирательной кампании в 2022 году были предприняты очень серьезные попытки вмешательства в наши выборы. С другой стороны океана – очень-очень сильно, скажем так», – приводит слова Сийярто РИА «Новости».

    По его словам, были потрачены миллионы долларов с целью смещения нынешнего венгерского правительства. Сийярто отметил, что несмотря на значительные вложения в венгерскую оппозицию и оппозиционные СМИ победила партия Виктора Орбана.

    Сийярто «не совсем уверен», что Украина «не была частью» вмешательства в выборы. Он не исключил, что во вмешательстве в выборы в Венгрии могла играть роль «соседняя страна», однако добавил, что после победы правящей партии эти подозрения теряют свое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году альянс Фидес – Христианско-демократическая народная партия получил конституционное большинство в парламенте Венгрии. Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра.

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    14 октября 2024, 12:44 • Новости дня
    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта

    Член ОП Рогов: Для ВС России открывается возможность нового вектора ударов по Гуляйполю

    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Улучшение позиций в Каменском, а также освобождение Левадного и Золотой Нивы открывает для ВС России возможность нового вектора ударов по Гуляйполю – с северо-востока и востока, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России заняли новые позиции в Каменском и освободили Левадное на границе ДНР и Запорожской области.

    «В Каменском российские военные улучшили позиции по переднему краю. Сейчас основные бои идут в северной части населенного пункта. Инициатива в руках наших ребят. С учетом успехов на Времевском выступе это вызывает сдержанный оптимизм», – отметил Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Он также рассказал о том, что ВС России взяли штурмом поселок Левадное. Причем произошло это стремительно, указал собеседник. «В рамках одной попытки наступления наши бойцы продвинулись на три километра – это большое расстояние в условиях нынешних боевых действий. Российские военные проявили морально-волевые качества. Плюс противник, похоже, не ожидал такого напора с нашей стороны», – детализировал спикер.

    Кроме того, как напомнил член ОП, ранее также был освобожден населенный пункт Золотая Нива. «В совокупности это дает возможность российской армии наступать на север на Времевском направлении, а также открывает возможность нового вектора ударов по Гуляйполю – с северо-востока и востока. Ранее наступление шло только с юга и юго-востока», – уточнил Рогов.

    Впрочем, помимо Степногорского направления, где ВС России улучшают позиции в Каменском, а также Времевского направления, где были освобождены два населенных пункта, активные боевые действия происходят на Ореховском направлении, подчеркнул собеседник. Так, в сводках часто звучат населенные пункты Малая Токмачка и Нестерянка.

    Как полагает член ОП, на ситуацию на Запорожском участке фронта влияет несколько факторов. «Во-первых, боевой дух российских военных, потому что воюет не оружие, а люди. Во-вторых, авантюра Киева в Курской области. Те подразделения, которое украинское командование бросило туда, могли бы помочь удерживать линию фронта на том или другом участке. А так мы видим, что он плавно осыпается, а это рано или поздно перейдет к обвалу всего фронта», – считает Рогов.

    Ранее он рассказал о том, что российские войска заняли новые позиции в запорожском селе Каменское, ведя ожесточенные бои на Степногорском направлении фронта. При этом, по его словам, наступление свидетельствует о динамике изменения фронтовой обстановки.

    Накануне также сообщалось об освобождении поселка Левадное. Отмечалось, что в боях участвовали бойцы 336-й гвардейской Белостокской бригады морской пехоты, отмеченной орденами Жукова, Суворова и Александра Невского.

    В ходе операции российские силы прорвали украинскую оборону на Времевском участке Запорожского направления и продвинулись на несколько километров. Левадное было взято штурмом, а российский флаг был поднят на северной окраине поселка.

    Напомним, на минувшей неделе российская авиация нанесла удар по укрепрайону ВСУ в Запорожье. Кроме того, российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в этом городе, используя фронтовую авиацию.

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    14 октября 2024, 10:19 • Новости дня
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи жителей Курской области
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи жителей Курской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Родственники более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По словам Москальковой, в аппарат уполномоченного по правам человека в России обратились родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли Вооруженные силы Украины, пишет газета «Аргументы и факты».

    «Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой»,– заявила Татьяна Москалькова.

    По ее словам, насильственный вывоз мирного населения является грубым нарушением Женевской конвенции, и мировое сообщество должно дать этому должную оценку. Москалькова направила письмо уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой сообщить количество жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов.

    Омбудсмен заявила, что поднимет эту тему на предстоящей встрече с Лубинцом. Москалькова также отметила, что после вторжения ВСУ из Курской области эвакуировали не менее 112 тыс. человек. Из них около 12 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, остальные проживают у родственников. Порядка 40 тыс. человек отказались от эвакуации и вернулись домой.

    Ранее Москалькова сообщила, что в 960 пунктах временного размещения на территории 65 регионов России находится 30 415 человек, включая 7 670 детей, эвакуированных из приграничных районов из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

    Российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области, находившихся в плену у ВСУ.

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    14 октября 2024, 12:32 • Новости дня
    В Одессе возле порта произошел мощный взрыв

    Подполье: ВС России поразили технику и солдат ВСУ в порту Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    В районе порта Одессы произошел мощный взрыв, предположительно, поражены техника и личный состав ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, мощность взрыва позволяет предположить, что пострадала именно техника и, возможно, личный состав, но не боеприпасы или горюче-смазочные материалы, передает РИА «Новости».

    Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ.

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    14 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    В Одессе взрывы повредили портовую инфраструктуру

    В Одессе взрывы повредили грузовые краны, склады и здания администрации порта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одессе после дневных взрывов пострадали важные объекты портовой инфраструктуры, включая грузовые краны и складские помещения, сообщил вице-премьер-министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

    По его словам, в Одессе в результате серии взрывов пострадала портовая инфраструктура, передает ТАСС.

    Кулеба добавил, что повреждения получили грузовые краны, складские помещения, техника и здания филиала администрации морских портов.

    Кулеба уточнил, что последствия взрывов могут повлиять на работу порта, однако детальная оценка ущерба и меры по его ликвидации еще не произведены. Также он отметил, что безопасность сотрудников и посетителей порта остается в приоритете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возле порта в Одессе произошел мощный взрыв, когда российский комплекс «Искандер» нанес удар по контейнеровозу под флагом Панамы, уничтожив ценный для Вооруженных сил Украины груз, а ранее сообщалось, что в Одессе активизировались пророссийские подпольщики.

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    14 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Амулет спас российского бойца от украинской мины

    Российский военный выжил благодаря амулету, остановившему осколок мины в шее

    Амулет спас российского бойца от украинской мины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский пограничник на Курском направлении избежал смерти благодаря цепочке от амулета, которая остановила осколок украинской мины в двух миллиметрах от артерии, рассказал офицер запаса 58-й армии Олег Марзоев.

    Пограничнику из Осетии в шею попал осколок мины, однако цепочка от амулета остановила его всего в двух миллиметрах от артерии, прошив лишь вену, сказал Марзоев, передает «Российская газета».

    После ранения военнослужащий зажал рану на шее рукой и даже помог донести сослуживца до медпункта. Далее его эвакуировали, и врачам удалось спасти его жизнь.

    Марзоев также опубликовал фотографию медальона, на котором изображен Уастырджи - героический персонаж нартского эпоса, известный как покровитель мужчин, путников и воинов. Этот амулет, по словам Марзоева, придал бойцу силу и мужество в критический момент.

    Ветеран СВО Михаил Ерешкин поделился рассказал о том, как чудо и везение могут играть важную роль в ходе боевых действий.

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    14 октября 2024, 09:00 • Новости дня
    ВС России ликвидировали в Курской области снимавшегося в рекламе боевика

    В Курской области уничтожен майор ВСУ и «звезда» украинской рекламы Андрей Маханько

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области российские войска ликвидировали майора ВСУ Андрея Маханько, который ранее снимался в рекламе вакцинации от COVID-19, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Татаринов отметил, что Маханько принимал участие в съемках рекламы, посвященной вакцинации от COVID-19, где исполнял роль главного врача Украины, передает Ura.Ru.

    Известно, что Маханько служил в Вооруженных силах Украины в звании майора.

    Ранее российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области.

    До этого военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации.

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    14 октября 2024, 19:21 • Новости дня
    Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 млрд евро под доходы от активов России
    Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 млрд евро под доходы от активов России
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Комитет Европарламента по международной торговле одобрил кредитный механизм для Киева на сумму 35 млрд евро, который будет погашаться за счет доходов от активов России, сообщили в пресс-службе ЕП.

    Решение было принято большинством голосов без внесения поправок, что подтвердил заместитель главы комитета Берд Лан по итогам голосования. Заседание транслировалось в онлайн-формате пресс-службой Европарламента, что обеспечило доступ к информации широкой аудитории, сообщает ТАСС.

    Следующим шагом для утверждения документа станет голосование на сессии Европарламента в Страсбурге, после чего Совет ЕС также должен дать свое согласие на реализацию этого механизма. Ожидается, что данные процедуры пройдут в ближайшее время, что позволит приступить к практической реализации финансовой поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз намерен выделить Украине 50 млрд евро в виде пакета помощи до 2027 года по договоренностям стран G7, о чем сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение Евросоюза о выделении Украине кредита, который предполагается погашать за счет замороженных активов России.

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    14 октября 2024, 17:51 • Новости дня
    Иностранные офицеры погибли при ударе по порту Одессы

    В результате удара по порту Одессы погибли иностранные и украинские офицеры

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе порта Одессы произошел удар ВС России, в результате которого погибли иностранные офицеры и военные ВСУ, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По информации, предоставленной Лебедевым, почти все иностранные офицеры, находившиеся на месте удара в порту Одессы, погибли. Лебедев уточнил, что среди погибших были англоязычные военные и несколько офицеров ВСУ, которые присутствовали при разгрузке судна с оружием, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возле порта в Одессе произошел мощный взрыв, когда российский комплекс «Искандер» нанес удар по контейнеровозу под флагом Панамы, уничтожив ценный для вооруженных сил Украины груз. Ранее сообщалось, что в Одессе активизировались пророссийские подпольщики.

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    13 октября 2024, 23:29 • Новости дня
    Украинский военкомат устроил облаву на поклонников песни «Это ВСУ» в Броварах

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) провели облаву на мужчин после концерта группы «100Лица» в Броварах в Киевской области Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что в ходе «очередного рейда» сотрудники ТЦК «проверяли документы мужчин после концерта», передает РИА «Новости».

    Некоторые СМИ сообщают, что одного из посетителей концерта у ТЦК «отбили» женщины. Также сообщается, что очевидцы проводили аплодисментами мужчину, который сбежал от сотрудников военкомата.

    Украинская группа «100Лица» после начала российской специальной военной операции на Украине собирает деньги для вооруженных сил Украины, а также записала песню «Це ЗСУ» («Это ВСУ»), в которой прославляет украинских военных и оскорбляет российских.

    На днях в центре Киева военкомы устроили облаву на посетителей концерта группы «Океан Эльзы». После этого купившие билеты на концерт группы «Океан Эльзы» зрители начали их массовую перепродажу. Лидер группы Святослав Вакарчук выразил благодарность зрителям за 30 лет поддержки, не упомянув о задержаниях после выступления.

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    13 октября 2024, 22:37 • Новости дня
    Столтенберг счел правильной стратегию НАТО по отношению к России после холодной войны

    Столтенберг назвал правильной стратегией налаживание НАТО отношений с Россией после холодной войны

    Tекст: Антон Антонов

    Стремление НАТО к улучшению отношений с Россией после холодной войны было правильным подходом, заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    «Я до сих пор считаю, что это была правильная стратегия», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По его словам, даже после воссоединения Крыма с Россией и начала боевых действий в Донбассе альянс продолжал встречи в Совете Россия – НАТО. Столтенберг также подчеркнул значимость предотвращения «недопониманий» между Западом и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Столтенберг покинул пост генерального секретаря НАТО, и его сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Он также подчеркнул, что конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы Запад предоставил Киеву вооружение после 2014 года.

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    14 октября 2024, 09:57 • Новости дня
    Эксперт: ВС России уничтожат «французскую» бригаду ВСУ

    Экс-советник французского Минобороны: ВС России уничтожат подготовленную Францией 155-ю бригаду ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Обученная и вооруженная Францией 155-я бригада ВСУ будет уничтожена в боях с российской армией, заявил экс-советник французского Минобороны Ален Корвез.

    По его словам, российская артиллерия и авиация обладают решающим превосходством, что станет ключевым фактором в борьбе против украинской бригады, передает ТАСС.

    Корвез подчеркнул, что французское оружие, хотя и является качественным, не подходит для войны против более опытной российской армии. Он также высказал недовольство тем, что 155-я бригада получила имя в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери правителя Древней Руси Ярослава Мудрого.

    «Дочь Ярослава, потомка Рюрика, с которого пошла Русь, вышла замуж за короля Франции Генриха I в 1051 году, Украина была в колыбели России. [Видимо], это название должно напомнить нам об этом?» – сказал Корвез.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал кадры тренировки украинских военных, пообещав полностью оснастить 155-ю бригаду французским вооружением. Париж намерен передать украинским силам 128 бронетранспортеров VAB, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, 18 легких колесных танков AMX-10 RC, 20 противотанковых ракетных комплексов Milan и 10 военных грузовиков TRM.

    Напомним, французские инструкторы начали подготовку 2,3 тыс. военнослужащих из 155-й бригады, в состав которой входит 4,5 тыс. человек. Всего во Франции обучение прошли более 15 тыс. украинских военных.

    Президент Франции Эммануэль Макрон обещал посетить полигон, где готовят украинских военных.

    Кроме того, стало известно, что Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000-5 в первой половине 2025 года.

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    Зачем рубль катается на американских горках

    Экономисты пытаются объяснить, чем вызвано ослабление курса рубля на прошлой неделе. На этот раз рубль смог остановиться и не перешагнул планку в 100 рублей за доллар. Однако удастся ли рублю сдержаться в следующий раз, какой курс видят экономисты и в какой валюте хранить деньги? Подробности

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    Зеленский не добился от европейцев решимости

    Называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский завершил европейское турне. Поездка по столицам Старого Света должна была стать компенсацией отмененной встречи в формате «Рамштайн» в Германии. Однако, по словам экспертов, единственное, чего смог добиться Киев – это немного денег, которых, впрочем, все равно недостаточно для полноценного противостояния армии России на поле боя. На что рассчитывали в Киеве и почему добиться целей не удалось? Подробности

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    Как создать спрос на российский интернет в космосе

    Будущий российский аналог системы «Старлинк» – предоставления услуг интернета из космоса – должен заинтересовать в том числе пользователей из других, дружественных и нейтральных стран. По крайней мере, на это есть вполне обоснованные надежды. Какие преимущества могут быть у российского спутникового интернета и почему главный конкурент отечественных разработчиков вовсе не Илон Маск? Подробности

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    «Защита от России» стала воровской кормушкой в Прибалтике

    В Латвии завершился очередной судебный процесс по одному из эпизодов грандиозной коррупционной цепочки, связанной с военным строительством. По иронии судьбы речь идет об эпизодах хищений и воровства, устроенных местными чиновниками, пограничниками и военными на самом святом в современном политическом раскладе Прибалтики – подготовке к отражению «российской агрессии». О чем идет речь? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зачистка Украины от мужчин

      Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

    • Запад теряет даже Грузию

      Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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