Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?7 комментариев
Серия взрывов прозвучала в Одессе
Мэр Одессы сообщил о взрывах и воздушной тревоге в городе
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в Одесской области, сообщает мэр города Геннадий Труханов.
Труханов сообщил о взрывах в Одессе, но не сообщил подробности, передает ТАСС.
Ранее был зарегистрирован один взрыв в городе, что привело к усилению мер безопасности. На официальном ресурсе оповещения населения сообщается, что в Одесской и ряде других областей Украины действует воздушная тревога.
Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.
Американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ.