Серия взрывов прозвучала в Одессе

Мэр Одессы сообщил о взрывах и воздушной тревоге в городе

Tекст: Вера Басилая

Труханов сообщил о взрывах в Одессе, но не сообщил подробности, передает ТАСС.

Ранее был зарегистрирован один взрыв в городе, что привело к усилению мер безопасности. На официальном ресурсе оповещения населения сообщается, что в Одесской и ряде других областей Украины действует воздушная тревога.

Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

Американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ.

