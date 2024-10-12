  • Новость часаВСУ потеряли 400 человек и шесть танков в Курской области за сутки
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    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    15 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    55 комментариев
    12 октября 2024, 14:06 • Новости дня

    Лукашенко заявил о договоренности с «Роснефтью» на изучение недр Гомельской области

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о сотрудничестве с «Роснефтью» для поиска нефти в Гомельской области, что может улучшить экономическое положение региона.

    Лукашенко выразил уверенность в том, что нефть в Гомельской области Белоруссии обязательно будет найдена, поскольку в советские времена здесь были пробурены скважины, которые оставили без дальнейшей разработки, передает БелТА.

    Кроме того, Лукашенко предложил заняться выращиванием винограда, персиков и арбузов в Гомельской области, ссылаясь на то, что климат региона стал мягче.

    Он подчеркнул, что это может стать особенностью области, поскольку такие культуры из-за природных условий в других регионах не выращиваются.

    Президент Белоруссии также отметил, что новому вызову природы, в том числе изменению климата и структуры земледелия, необходимо адаптировать стратегию использования потенциала региона в ближайшую пятилетку.

    Лукашенко также сообщил, что Гомельская область примет активное участие в новой программе развития Полесья. Регион, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС, получит усиление для «Чернобыльской программы», чтобы улучшить его социально-экономическое состояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия достигли рекордного объема товарооборота, который превысил 45 млрд долларов. Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия активно адаптируется к изменяющимся условиям на международных рынках благодаря тесному сотрудничеству с Россией.

    11 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, российская сторона не проявляет интереса к заявлениям украинских деятелей о возможных конференциях по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы уже была четко озвучена президентом Владимиром Путиным 14 июня.

    Лавров уточнил, что не следит за информацией, периодически озвучиваемой украинскими представителями.

    «Нам это неинтересно», – заявил министр, комментируя слова посла Украины в Турции Василия Боднара о планах Киева провести второй «саммит мира» до конца года.

    Лавров также отметил, что Россия слышит политические заявления о необходимости урегулирования на Украине, но пока не видит в них ничего серьезного. «Новости появляются ежедневно, но за ними бессмысленно следить, пока на земле мы не видим серьезных предложений», – пояснил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

    Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    11 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Бербок заявила о невозможности переговоров Путина с Шольцем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что российский президент Владимир Путин не настроен на телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как пишет Reuters, Бербок сообщила, что «сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», передает РИА «Новости». Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности будущего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее сообщалось, что Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером и президентом Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.

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    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    10 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    СМИ: ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром в Адыгее американскими дронами

    Mash: ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром в Адыгее американскими дронами PD-2

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские боевики предприняли попытку атаки военного аэродрома в Адыгее с применением дронов PD-2, оснащенные взрывчаткой в 19 кг, однако атака не достигла цели благодаря работе ПВО.

    Украинские боевики попытались осуществить атаку на военный аэродром в районе Майкопа, используя американские дроны PD-2, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Уточняется, что дрон был оборудован 19 кг взрывчатки и преодолел около 500 км от границы Украины. Также в публикации указано, что данный тип беспилотника способен пролететь до 1 тыс. км.

    По предварительным данным, аналогичный вид беспилотника в начале сентября украинские боевики использовали для атаки на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг утром власти Адыгеи приняли решение эвакуировать жителей поселка Родникового из-за возгорания, возникшего вследствие атаки беспилотников.

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    11 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия будет создавать малые котлы для ВСУ в Курской области

    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона. Это также облегчает России достижение контроля над линией фронта, поскольку она становится менее растянутой, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ряд военкоров сообщили об успехах р оссийской армии в Курской области.

    «В Курской области ВС России продолжают ликвидировать «карман», который образовался с момента начала вторжения противника в регион», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так, по его словам, в настоящий момент бои идут под Веселым. Кроме того, войска формируют клещи в районе села Плехово. По информации собеседника, севернее Суджи освобожден населенный пункт Черкасское. Причем когда противник попытался усилить эти направления, армия ударила от Коренева на юго-восток в направлении Любимовки и Новоивановки.

    «Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает полное выдавливание противника с российской территории. Это также облегчает нам достижение контроля над линией фронта, потому что она становится менее растянутой. Кроме того, мы выводим из-под удара Коренево», – указал Онуфриенко. При этом он уточнил: спешить с ликвидацией «кармана», который занял противник, не стоит.

    «Киев руководствуется политическими целями. С военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области совершенно бессмысленно. Но командование ВСУ продолжает бросать на это направление практически все резервы. Впрочем, тем самым они облегчают наше продвижение на других участках фронта. Поэтому чем дольше они будут цепляться за остатки захваченной части региона, тем лучше», – детализировал аналитик.

    «Российские силы продолжают вести наступление, исходя из соотношения возможностей обеих сторон. Как и на других участках, в Курской области мы нащупываем слабые места в обороне ВСУ и наносим удар», – добавил спикер. Онуфриенко не исключает продвижение наших войск от Любимовки к Новоивановке, а также по встречному направлению на Малую Локню.

    «В этом случае возможно соединение восточного и западного вклинения и, соответственно, образование большого котла к северу от этого направления. Это фактически вдвое сократит контролируемую сегодня противником территорию в Курской области», – акцентировал он. Однако аналитик склонен считать более вероятным сценарий, при котором ВС России продолжат постепенное выдавливание украинских войск с организацией малых котлов.

    Ранее ряд военкоров сообщили об успехах российской армии в Курской области. Так, по словам военного блогера Юрия Подоляка, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг. Таким образом, ВС РФ удалось полностью окружить гарнизон ВСУ в Любимовке. Со стороны Минобороны данная информация пока не подтверждена.

    Он отмечает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» противника дорог с твердым покрытием. Трассы складываются в «треугольник», вершинами которого являются Малая Локня, Суджа и Зеленый Шлях. Параллельно с этим, по его данным, проходят бои в районах Михайловки, Мартыновки, Веселого и Плехова.

    Между тем авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» сообщают о прорыве обороны ВСУ под Любимовкой. Они отмечают, что в настоящий момент в Курской области освобождено не менее пяти населенных пунктов, при этом в окружении оказались два украинских батальона. «Враг ошеломлен нашим наступлением», – подчеркивают они.

    Кроме того, авторы «Рыбаря» пишут, что ВСУ были вынуждены перебросить 47-ю отдельную механизированную бригаду на Суджанское направление. Итоги наступления российской армии подытоживает проект «Военкоры Русской весны»: неожиданная атака в районе Любимовки вынудила противника спасаться бегством. При этом на украинских ресурсах уже пишут о «продавливании левого фланга группировки ВСУ».

    При этом Telegram-канал Mash сообщает о начале «второй фазы активного контрнаступления в Курской области». По оценке ресурса, под контролем ВС РФ уже находится дорога Суджа – Коренево, которую противник использовал для снабжения своих подразделений. Военным также удалось освободить Нижний Клин и Зеленый Шлях, взятие которого иронично прокомментировал Юрий Подоляка: «Противник был в шоке. Даже не в шоке, а в офиге».

    Между тем генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что украинская армия пребывает в замешательстве. «Действительно, у противника паника, и мы это фиксируем», – сказал он.

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    10 октября 2024, 17:03 • Новости дня
    Философ Дугин призвал к деколонизации русского сознания

    Эксперты определили роль России в противодействии культурной экспансии Запада

    Философ Дугин призвал к деколонизации русского сознания
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад провозгласил себя эталонной цивилизацией и на этом основании пытается насаждать свои ценности всему миру. Однако Россия, как страна с тысячелетней историей, способна создать им альтернативу и выполнять в современном многополярном мире роль связующего звена между разными цивилизациями. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Цивилизация – Россия: историческая роль и образ будущего».

    «Согласие и сотрудничество – фундаментальный принцип российского государства-цивилизации. Россия – тысячелетняя держава, она прошла кризисы и вершины, выработав фундаментальные принципы: единство и многообразие народов нашей страны, открытый характер российского общества. Единство власти и общества, светской и духовной власти, единство народов и сословий составляют чрезвычайно сложное многоцветие», – заявил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    По его словам, Россия играет ключевую роль в историческом развитии мира. «Эта роль состоит не только в достижениях российской культуры, науки и технологий, которые являются одной из вершин мирового развития, но и в русском языке, а также в том вкладе, который Россия внесла в создание глобальной системы безопасности и норм международного права», – пояснил аналитик.

    Однако в свое время Запад провозгласил себя «цивилизацией в единственном числе», добавляет философ Александр Дугин. «И в этом смысле все, что делает Россия, ислам или Китай – все это воспринимается как некая выходка частных провинциальных областей, которые поднимают восстание против глобальной империи. А на самом деле, Запад – это одна из возможных форм понимания всех базовых представлений», – рассуждает он.

    Дугин объясняет: современная западная культура уже давно не является классической западной культурой. А та, в свою очередь, не может считаться эталоном культуры. «С этого и начинается наш сегодняшний цивилизационный поворот к самим себе и строительство многополярного мира. Русская эпистема, которую мы сейчас должны фундаментально внедрить во все гуманитарные дисциплины, должна быть восстановлена в своих правах. Необходимо построить русскоцентричный мир, в котором есть и другие миры, и который не претендует на то, чтобы вытянуться и заместить собой всеобщее», – подчеркивает спикер.

    «Сейчас мы боремся с украинским нацизмом и противостоим коллективному Западу. Но главный враг – в нашем сознании, потому что наше образование, наука, политическая система – все построено по принципам западного универсализма. Наша задача в деколонизации русского сознания», – акцентировал Дугин.

    При этом именно Россия способна создать альтернативу западным ценностям и сохранить традиционные ценности для всего мира, согласился Душан Пророкович, научный сотрудник белградского Института международной политики и экономики, экс-депутат Национальной ассамблеи Сербии. «В балканских православных странах сильно влияние Запада. Формальные структуры наших государств оккупированы, мы по сути представляем государства с ограниченным суверенитетом», – посетовал он.

    «Роль России для Балкан очень важна. Постмодернистский неолиберализм выступает за демонтаж традиционных ценностей и их контекстуализацию совершенно иным способом. Демонтируются государства, религия, семья, даже концепция человека. Только Россия может этому противостоять», – продолжил аналитик.

    Вардан Багдасарян, профессор кафедры государственной политики МГУ, напомнил слова «нашего противника» – спецсоветника генсека ООН по вопросам борьбы с бедностью Джеффри Сакса: «Мы положили больную Россию на операционный стол, вскрыли ей грудную клетку, а у нее оказалась другая анатомия».

    По словам Багдасаряна, концепт государства-цивилизации предполагает запрет экстраполяции принципов от одной цивилизации к другой. «Из этого вытекает, что наш суверенитет основывается на идентичности и ценностях. Более того, цивилизованный подход – это о константах. Русская история цивилизационно воспроизводима: Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, современная возрождаемая Россия – это все суть России. Россия – это ковчег, мы объединяем всех», – добавил он.

    «Когда Россия подняла флаг традиционных ценностей, разные народы, культурные деятели стали сплачиваться вокруг нее. Запрос на контакты с нами очень большой – от Африки, Латинской Америки, Азии и других регионов. Собственными усилиями эти страны не могут бросить вызов Западу», – уточнил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Мы видим, что весь мир в шоке от того, куда так называемый Запад пытается его привести. Для наших гуманитарных наук, философов, ученых и исследователей важно разобраться в том, какой силой и волей мы можем выполнять роль связующего звена между цивилизациями и претендовать на полезный универсализм. Этот универсализм должен быть доминирующим, но не подразумевать подчинение других», – заключил депутат.

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    12 октября 2024, 07:26 • Новости дня
    Дудя привлекли к ответственности после интервью с Лебедевым

    Юрий Дудь получил административное дело за нарушение закона об иноагентах

    Дудя привлекли к ответственности после интервью с Лебедевым
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура возбудила административное дело на Юрия Дудя за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».

    Прокуратура привлекла к административной ответственности блогера Юрия Дудя, признанного в России иностранным агентом, за нарушение закона об иноагентах после выхода его интервью с дизайнером Артемием Лебедевым на видеохостинге YouTube, сообщает ТАСС.

    «В ходе проверки установлено, что Дудь разместил видеоролик без указания на то, что материал произведен и распространяется иностранным агентом», – заявили в правоохранительных органах.

    Административное дело было возбуждено через месяц после выхода интервью. Вменяемое Дудю правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, грозит штрафом от 30 до 50 тыс. рублей. Напомним, 15 апреля 2022 года Минюст РФ признал Дудя иноагентом.

    Летом 2022 года московский суд оштрафовал его на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В августе 2023 года Таганский суд Москвы назначил Дудю штраф в 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете, что он оспорил в Мосгорсуде.

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    12 октября 2024, 10:46 • Новости дня
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве начали обсуждение сценария завершения конфликта с Россией, предполагающего отказ от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, пишет Der Spiegel.

    По данным немецкого издания, в Киеве начались обсуждения возможного завершения конфликта с Россией посредством отказа Украины от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, передает РИА «Новости».

    Как отметил высокопоставленный киевский чиновник, без определенных уступок победа будет невозможна.

    Чиновник также выразил сомнения в продолжении активной поддержки Украины со стороны США, независимо от результатов предстоящих выборов президента этой страны.

    Он подчеркнул, что негативное влияние на ситуацию оказывают настроения как среди военных, так и гражданского населения.

    «Прогноз плохой. Моральный дух части войск беспокоит. Люди на самом деле больше не хотят воевать. Несправедливость войны может разорвать общество на части», – предупредил он.

    Накануне офис президента Украины отверг слухи о возможных территориальных уступках России ради членства в НАТО, назвав их «абсолютным бредом».

    Между тем в западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР, писала Financial Times.

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    12 октября 2024, 01:25 • Новости дня
    В Ингушетии возбуждено дело после нападения на полицейских

    В Ингушетии трое родственников погибли в результате нападения на авто ЦПЭ МВД

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ингушетии возбуждено уголовное дело после нападения на автомобиль заместителя руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД, в результате которого погибли трое человек.

    Следственный комитет России по Ингушетии возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного оборота оружия, сообщает ТАСС.

    Нападение произошло вечером 11 октября рядом с трассой «Кавказ». Погибли трое человек, включая полицейского, сопровождавшего заместителя руководителя Центра по противодействию экстремизму Адама Хамхоева.

    В результате вооруженного нападения на автомобиль, трое мужчин, находившихся внутри, получили смертельные ранения.

    Как уточнили в МВД по Ингушетии, погибшие были родственниками, включая сотрудника патрульно-постовой службы из Назрани, который в момент происшествия находился вне службы.

    На место инцидента прибыл прокурор региона Андрей Васильченко, который взял расследование под личный контроль.

    В настоящее время следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Полиция разыскивает нападавших, которые скрылись в сторону Северной Осетии. Их автомобиль был найден сожженным в поселении Майское.

    Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла серию террористических актов и диверсий в Ингушетии, задержав восемь человек, у которых были изъяты оружие, взрывчатые вещества и инструкции по их использованию; предотвращено нападение на сотрудников правоохранительных органов.

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    11 октября 2024, 11:20 • Новости дня
    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии

    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии и ее последствиями

    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии
    @ David Mareuil/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции Восточноазиатского саммита заявил о серьезной озабоченности России ремилитаризацией Японии, что может привести к изменениям в мироустройстве.

    По его словам, Россия обеспокоена ремилитаризацией Японии и возможными последствиями для мировой системы, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что отказ Японии от мирного развития может привести к демонтажу современного мироустройства и замене его на порядок, основанный на собственных правилах.

    Также глава МИД указал, что японское руководство увеличивает оборонные расходы и модернизирует доктринальные документы, включая концепцию превентивных ударов. Помимо прочего, Япония также участвует в американских планах по созданию глобальной системы ПРО с размещением ракет на своей территории.

    Лавров подчеркнул роль США в этом процессе, ссылаясь на заявление посла США в Японии о намерении создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе торгово-оборонительный совет для сдерживания Китая.

    В заключение глава МИД добавил, что конфронтационность проявляется не только в военно-политической, но и в экономической сфере, препятствуя созданию инклюзивных форматов экономического взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония продолжает удерживать курс на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами.

    Напомним, 1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба, который известен как внутрипартийный бунтарь, стремящийся добиться равноправных отношений с США.

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    9 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного
    Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин вручил белорусскому коллеге Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного в Андреевском зале Кремля.

    Президент Белоруссии награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений двух стран и укрепление дружбы народов, передает ТАСС.

    Вручая орден, Путин напомнил о строительстве Союзного государства России и Белоруссии. В Союзном государстве «надежно обеспечивается общая оборона и безопасность, созданы единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство», сказал он.

    Отмечается, что орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшим государственным орденом России. Президент России подписал указ о награждении президента Белоруссии еще 30 августа.

    Перед церемонией вручения прошли двусторонние переговоры двух лидеров. В ходе переговоров Путин отметил, что торговля двух стран достигает 46,5 млрд долларов.

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    12 октября 2024, 12:50 • Новости дня
    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    The New York Times: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия внедрила в арсенал «дроны-драконы», обливающие позиции российских войск раскаленным металлом, пишет The New York Times.

    По данным американской газеты, украинские военные начали применять беспилотники, известные как «дроны-драконы», вооруженные раскаленной смесью алюминия и оксида железа, передает «Газета.Ru».

    Уточняется, что эти дроны при воспламенении создают самоподдерживающуюся реакцию, что делает их практически неугасимыми.

    По информации издания, такие беспилотники пролетают над российскими оборонительными позициями, осыпая их дождем раскаленного металла. Затем они сами обрушиваются на врага, создавая разрушительные последствия.

    Украинские солдаты дали этим беспилотникам название «дроны-драконы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ранее успешно уничтожила украинские беспилотники в акватории Азовского моря.

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    12 октября 2024, 08:33 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 47 украинских БПЛА

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 47 украинских БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО России за ночь уничтожила 47 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать три региона и акваторию Азовского моря, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО перехватила и уничтожила 47 украинских беспилотников над территориями Краснодарского края, Курской и Белгородской областей, а также над акваторией Азовского моря.

    По данным Минобороны, из общего числа перехваченных беспилотников, 17 были уничтожены над Краснодарским краем, 16 – над Азовским морем, 12 – над Курской областью и два над Белгородской областью.

    Ранее силы противовоздушной обороны сообщили об уничтожении в районе Геническа четырех украинских беспилотников, взрывы были слышны на Арабатской стрелке.

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    10 октября 2024, 07:57 • Новости дня
    В Адыгее началась эвакуация жителей Родникового из-за пожара после атаки БПЛА

    В Адыгее началась эвакуация жителей Родникового из-за пожара после атаки беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Адыгеи приняли решение об эвакуации жителей поселка Родникового из-за возгорания, возникшего вследствие атаки беспилотников, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

    В своем Telegram-канале в Адыгее началась эвакуация жителей поселка Родникового после ночной атаки беспилотников.

    Кумпилов отметил, что обошлось без жертв и пострадавших.

    На месте происшествия работают представители спецслужб и спасатели. Пожарные МЧС занимаются ликвидацией возгорания, возникшего вследствие атаки.

    Ранее сообщалось, что за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено десять БПЛА.

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    9 октября 2024, 20:14 • Новости дня
    Переговоры Путина и Лукашенко завершились

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что лидеры продолжили общение после церемонии вручения президенту Белоруссии ордена Святого апостола Андрея Первозванного, но на данный момент переговоры завершились, передает ТАСС.

    Ранее Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного в Андреевском зале Кремля.

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    12 октября 2024, 01:40 • Новости дня
    Россияне-призеры олимпиад смогут поступать в вузы без экзаменов

    Победители из 11 международных олимпиад получат доступ к вузам России без испытаний

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобрнауки РФ утвердило перечень из 11 олимпиад, победители которых могут поступать в вузы России без экзаменов, что распространяется на россиян и соотечественников из международных команд.

    Минобрнауки РФ опубликовало проект постановления, согласно которому российские победители и призеры одиннадцати международных олимпиад смогут поступать в отечественные вузы без вступительных испытаний, сообщает ТАСС.

    В перечень вошли такие олимпиады, как международная математическая олимпиада, международная олимпиада по физике, олимпиада по информатике и другие.

    Документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, определяет, что льгота распространяется на россиян и соотечественников без гражданства РФ, участвующих в международных командах.

    Эта мера позволит им поступать на программы бакалавриата и специалитета по профилю олимпиады.

    Президент России Владимир Путин в августе подписал закон, расширяющий права победителей международных олимпиад. Ранее такие права имели только участники российских команд.

    Новый закон устраняет ограничения для талантливых школьников из иностранных сборных и открывает им доступ к российским образовательным учреждениям.

    Ранее министр образования Валерий Фальков сообщил о поэтапных изменениях в перечне приемных испытаний в вузы с 2025 и с 2026 года.

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