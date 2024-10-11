В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.6 комментариев
В России началась работа над сценарием для нового сериала о Штирлице
В России началась работа над сценарием новой экранизации произведений Юлиана Семенова о Штирлице, над которой трудится Артем Чащихин-Тоидзе, известный по сериалу «Начальник разведки» о Павле Фитине, сообщила дочь писателя Ольга Семенова.
По словам Ольги Семеновой, Чащихин-Тоидзе демонстрирует «бережное отношение к тексту Юлиана Семенова». Она отметила его большой литературный вкус и любовь к произведениям писателя, что, по ее мнению, необходимо для создания сценария. Она отметила, что сценарий основан на романах «Экспансия-1», «Экспансия-2» и «Экспансия-3», передает ТАСС.
Семенова предположила, что съемки могут начаться следующим летом, и выразила уверенность, что новый сериал о Штирлице будет интересен и актуален для молодежи.
Напомним, в 1973 году вышел 12-серийный художественный телефильм «Семнадцать мгновений весны» режиссера Татьяной Лиозновой, снятый по сценарию Юлиана Семенова на основе одноименного романа.
Ранее Союз кинематографистов России предложил снять ремейки на известную киноклассику, включая фильмы «Александр Невский», «Иван Грозный», «Звезда пленительного счастья», «Судьба человека», «Война и мир» и «Летят журавли».
Газета ВЗГЛЯД писала, что зарубежные блокбастеры, которые еще недавно были самыми популярными кинолентами в России, уступили место российским картинам.