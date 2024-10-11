В России началась работа над сценарием для нового сериала о Штирлице

Tекст: Вера Басилая

По словам Ольги Семеновой, Чащихин-Тоидзе демонстрирует «бережное отношение к тексту Юлиана Семенова». Она отметила его большой литературный вкус и любовь к произведениям писателя, что, по ее мнению, необходимо для создания сценария. Она отметила, что сценарий основан на романах «Экспансия-1», «Экспансия-2» и «Экспансия-3», передает ТАСС.

Семенова предположила, что съемки могут начаться следующим летом, и выразила уверенность, что новый сериал о Штирлице будет интересен и актуален для молодежи.

Напомним, в 1973 году вышел 12-серийный художественный телефильм «Семнадцать мгновений весны» режиссера Татьяной Лиозновой, снятый по сценарию Юлиана Семенова на основе одноименного романа.

Ранее Союз кинематографистов России предложил снять ремейки на известную киноклассику, включая фильмы «Александр Невский», «Иван Грозный», «Звезда пленительного счастья», «Судьба человека», «Война и мир» и «Летят журавли».

Газета ВЗГЛЯД писала, что зарубежные блокбастеры, которые еще недавно были самыми популярными кинолентами в России, уступили место российским картинам.

