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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    5 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    23 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    11 октября 2024, 13:19 • Новости дня

    Названа причина слежки ВМС США за «Адмиралом Кузнецовым» в 2011 году

    NI: ВМС США следили за «Адмиралом Кузнецовым» для помощи в случае затопления

    Tекст: Вера Басилая

    Шестой флот ВМС США в 2011 году наблюдал за «Адмиралом Кузнецовым» в Средиземном море из-за опасений по поводу его возможного затопления, чтобы оказать помощь в случае необходимости, сообщил обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

    Журнал The National Interest сообщил, что в 2011 году шестой флот ВМС США следил за российским авианосцем «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море. Обозреватель журнала Вайхерт считает, что ВМС США хотели помочь российскому авианосцу, в случае ЧП.

    «Американцы были убеждены, что военный корабль может затонуть в любой момент», – передает  «Газета. Ru» слова Вайхерта.

    В составе ВМФ России сейчас находится один авианосец – «Адмирал Кузнецов», который проходит ремонт и модернизацию. Он способен базировать и обслуживать 28 самолетов и 24 вертолета.

    Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку теракта украинской военной разведки на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

    До этого были установлены детали пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов».

    9 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина

    Посольство России назвало оскорбительными высказывания Харрис о Путине

    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    @ Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Путина.

    В Telegram-канале диппредставительства подчеркнуто, что подобная риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

    По их мнению, неспособность справиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение» приводит к использованию оскорбительной риторики.

    «Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», – указано в заявлении.

    В посольстве также добавили, что США следовало бы принять факт, что Россия проводит политику, основываясь на национальных интересах, что такие высказывания оскорбляют весь российский народ.

    Напомним, Харрис, комментируя слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.

    Позднее директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун опроверг заявления Вудворда, назвав их «неправдой».

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    9 октября 2024, 11:40 • Новости дня
    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине

    Политолог Скачко: Зеленскому нечем хвастаться на «саммите мира»

    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине
    @ Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон, по всей видимости, решил взять паузу во многих процессах на украинском направлении. Между тем у Зеленского нет достижений, которыми он мог бы похвастаться на так называемом саммите мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он объяснил решение Джо Байден отложить поездку в Германию, а также перенос второго саммита по Украине на неопределенный срок.

    «Решение Джо Байдена отменить поездку в Германию, где у него была запланирована встреча с Владимиром Зеленским, в меньшей степени связано с ураганом «Милтон». Скорее всего, в Белом доме посчитали лучшим вариантом отложить разрешение украинской проблемы как минимум до президентских выборов в США», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    Он также не исключил, что американские чиновники параллельно ведут некую работу по принуждению киевских властей к перемирию с Россией. «Цель Запада – получить передышку для подготовки к будущей войне. Они допускают сейчас заморозку конфликта, а Украине обещают возможное вступление в НАТО», – уточнил собеседник.

    Впрочем, отмену визита Байдена в ФРГ стоит рассматривать и как сигнал Киеву о том, что США не видят смысла принимать участие в «саммите мира», добавил Скачко. Он напомнил о решении Зеленского перенести мероприятие на неопределенный срок. «Это все звенья одной цепи», – подчеркнул политолог.

    Аналитик объясняет: Киеву нечего представить на саммите – в Вашингтоне раскритиковали «план победы», успехов на фронте ВСУ не имеют, заставить российских представителей приехать на мероприятие не удалось, а ведь именно этого требовали многие страны по итогам первой встречи. «На этом фоне США, судя по всему, посчитали бессмысленным свое участие в саммите», – пояснил он.

    Скачко напомнил, что последние предложения украинского руководства предполагали еще большую вовлеченность Запада в конфликт с Россией – от поставок более дальнобойных ракет до разрешения бить вглубь российской территории, что происходило бы по наводке западных специалистов. «Там оказались к этому не готовы, в том числе поэтому, как мне кажется, они сейчас взяли паузу по всем процессам», – полагает собеседник.

    При этом, как считает политолог, США не станут совсем отказываться от проведения «саммита мира». «Это бы ударило по имиджу не только Зеленского, но и всего Запада. Полная отмена саммита означала бы признание собственного поражения», – детализировал спикер. Он не исключает, что мероприятие все же состоится после выборов в Штатах.

    «До тех пор продолжится этап дипломатических игрищ и попытки сохранить хорошую мину при плохой игре. При этом Зеленский и Андрей Ермак, вероятнее всего, без восторга отнесутся к этому. Я допускаю, что они поворчат, но затем заявят о приоритетности решений сиюминутных проблем – например, о подготовке Украины к зиме», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.

    Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    10 октября 2024, 12:48 • Новости дня
    Эксперт объяснил освобождение Антонова с должности посла в США

    Долгов: Новый посол России в США будет назначен после американских выборов

    Эксперт объяснил освобождение Антонова с должности посла в США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Враждебный курс Вашингтона сказался на работе российского дипкорпуса. Тем не менее Анатолий Антонов, несмотря на все трудности, выполнял свои функции. Решение о его отставке было принято в рамках ротации кадров. Другими словами, уровень дипотношений с США не понижается, сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.

    «Анатолий Антонов проработал послом длительный срок – семь лет. Он возглавлял дипломатическую миссию и при администрации Дональда Трампа, и при администрации Джо Байдена. И тот и другой сделали много негативного в рамках российско-американских отношений. Например, были введены масштабные антироссийские санкции», – напомнил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Враждебный курс Вашингтона сказался и на работе российского дипкорпуса. «Двусторонние отношения по вине американской стороны находятся на точке замерзания по целому ряду направлений. Тем не менее Антонов, несмотря на все трудности, выполнял свои функции», – указал собеседник.

    «Сейчас же его полномочия закончились, он сделал свое дело, и в рамках ротации кадров было принято решение о его отставке. Но уровень дипломатических отношений с США не понижается. Новый посол будет своевременно назначен», – уточнил Долгов. По его мнению, это произойдет после американских выборов.

    «Выбор подходящей кандидатуры – прерогатива МИД. У нас хорошая дипломатическая школа, сильный дипломатический состав министерства иностранных дел. Поэтому я уверен, что заменит Антонова не менее серьезный профессионал. Другой вопрос, каким будет курс новой американской администрации в отношении России. Однако независимо ни от чего мы продолжим решать свои задачи и отстаивать интересы нашей страны», – заключил Долгов.

    Ранее Владимир Путин подписал указ об отставке посла России в США Анатолия Антонова. Также Антонова освободили от обязанностей постоянного наблюдателя от России при Организации американских государств в Вашингтоне.

    Напомним, дипломат вернулся в Россию на выходных – самолет с ним приземлился в аэропорту Внуково-2. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно. Анатолий Антонов работал послом в США с 2017 года. До этого он также был замминистра обороны и замглавы МИД.

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    9 октября 2024, 11:23 • Новости дня
    МИД: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине

    Захарова: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине

    МИД: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Собранный на вечеринках P. Diddy компромат используется для влияния на международные комментарии, включая украинскую повестку, вследствие чего тысячи людей могут находиться под давлением, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, на так называемых вечеринках, организованных американским рэпером, был собран компромат, который используется для продвижения комментариев по международной повестке, включая Украину, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что тысячи человек находятся «на крючке» у этой разветвленной, организованной преступной группировки.

    Также дипломат подчеркнула, что лица, причастные к вечеринкам, также вовлечены в комментарии по международной политике.

    В частности, она упомянула актера Эштона Кутчера и певицу Келли Осборн, которые после участия в вечеринках высказывали поддержку украинскому режиму и осуждали Россию. Также она привела в пример Пэрис Хилтон, связав ее участие в этих мероприятиях с политической активностью по Венесуэле.

    Захарова добавила, что мероприятия записывались на видео, и это не только ее предположения, но и данные американских правоохранительных органов.

    По ее мнению, видеозаписи использовались для манипуляции общественным мнением и продвижения определенных взглядов по вопросам международных отношений.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес рэпера P. Diddy демонстрируют системный характер криминальной деятельности среди американских звезд, что является отражением реальности в США.

    Напомним, американский рэпер Шон Diddy Комбс оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальном насилии, когда против него был подан уже 12-й за последние месяцы гражданский иск.

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    10 октября 2024, 11:29 • Новости дня
    Путин освободил Антонова от должности посла в США

    Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США и представителя при ОАГ

    Путин освободил Антонова от должности посла в США
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, а также от обязанностей постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

    На официальном сайте правовой информации указано, что глава государства освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в Соединенных Штатах.

    Согласно документу, Антонов также снят с поста постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

    Ранее стало известно, что посол России в США Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов уже прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно.

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    9 октября 2024, 13:10 • Новости дня
    Американист назвал две причины отмены визита Байдена на встречу «друзей Украины»

    Американист Дудаков: Байден не поехал на встречу по Украине в Германию из-за внутренних и личных проблем

    Американист назвал две причины отмены визита Байдена на встречу «друзей Украины»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Помимо официальной причины переноса поездки Джо Байдена в Германию, существует еще по меньшей мере два объяснения такого решения. Например, демократы могли посчитать неуместным обсуждение Украины в то время, когда они не могут решить внутриамериканские проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Он также объяснил причины отмены второго саммита по Украине в ноябре.

    «Ситуация с ураганами в США действительно серьезная. Поэтому, по моему мнению, официальная причина переноса поездки Джо Байдена в ФРГ имеет право на жизнь», – отметил американист Малек Дудаков. Вместе с тем, добавил собеседник, существует еще несколько возможных объяснений.

    Согласно первому, демократы могли посчитать неуместным обсуждение Украины в то время, когда они не могут решить внутриамериканские проблемы. «Если бы Байден отправился в международное турне, а на повестке дня стояла бы Украина, это стало бы очень неудачным решением на фоне предвыборной гонки. Особенно учитывая тот факт, что администрация не справляется с последствиями ураганов. По этой причине они могли отказаться от участия Байдена в заседании в формате «Рамштайн», – указал он.

    Согласно другой версии – на планы президента США могло повлиять его плачевное состояние здоровья, продолжил Дудаков. «В Соединенных Штатах сейчас обсуждается теория, согласно которой у Байдена снова обострились его старческие когнитивные проблемы, поэтому он просто не может участвовать в мероприятии», – уточнил спикер.

    Что касается «саммита мира» по Украине, то политолог не исключает: команда Киеву о его переносе могла поступить из Вашингтона. «Всем очевидно, что в нынешнем формате Россия не собирается участвовать в мероприятии. Белый дом, по всей видимости, получил подобного рода сигнал от российской стороны и передал его украинскому руководству. Не исключено, что и сами украинцы поняли: проводить мероприятие на текущий момент бессмысленно», – детализировал эксперт.

    При этом Дудаков отметил, что Киев оставил «окно» на будущее. «Если появится возможность все-таки сесть с Москвой за стол переговоров, они, я думаю, этим в итоге воспользуются», – считает он. Кроме того, собеседник напомнил, что в саммите по урегулированию украинского кризиса – организованного не в пользу Зеленского – заинтересованы страны Глобального Юга и Китай.

    «Другое дело, что сейчас вероятность проведения такого мероприятия не очень большая. Пройдет еще какое-то время, ситуация на фронте будет меняться, прежде чем начнется переговорный трек. Кроме того, стоит дождаться выборов в Соединенных Штатах и смены администрации, потому что нынешняя вряд ли на это пойдет», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.

    Кроме того, в среду – то есть на следующий день после отмены визита Байдена в Германию – стало известно, что заседание в формате «Рамштайн» на уровне лидеров стран, которое должно было состояться 12 октября, отложили на неопределенный срок. Новая дата встречи будет определена позже, передает ТАСС. Как сообщает Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона, встречу перенесли ради присутствия президента США Джо Байдена.

    Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

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    9 октября 2024, 23:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах США вместе с Россией и Китаем «избавиться» от ЯО

    Трамп заявил о якобы почти достигнутом соглашении США, России и Китая по отказу от ядерного оружия

    Трамп заявил о планах США вместе с Россией и Китаем «избавиться» от ЯО
    @ Michael Le Brecht Ii/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в период его пребывания у власти США, Россия и Китай были близки к заключению сделки по полному отказу от ядерного оружия, которая могла бы распространиться и на другие страны.

    «Мы были близки к заключению договоренности по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Flagrant.

    Политик добавил, что планировавшаяся сделка касалась не только трех указанных держав, но также предусматривала дальнейшее распространение на другие страны. Трамп подчеркнул, что ядерное оружие является слишком мощным и его количество слишком велико. «Речь идет о денуклеаризации. Мы планировали избавиться от ядерного оружия», – заключил экс-президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США. В Кремле заявили, что переговоры по вопросам стратегической стабильности возможны только вместе с обсуждением украинского конфликта.

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    11 октября 2024, 07:30 • Новости дня
    Американский аналитик назвала план Зеленского оторванным от реальности

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший стратегический аналитик США Ребекка Коффлер в статье для Fox News заявила, что «план победы» Зеленского не способен прекратить конфликт на Украине, из-за отсутствия четкого видения победы у Киева и недостатка ресурсов.

    По ее словам, «план победы» Зеленского не способен способствовать прекращению конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметила, что у Киева нет четкого понимания того, что представляет собой победа, и игнорируется оперативная обстановка на фронте.

    Коффлер подчеркнула, что Россия уверенно продвигается на поле боя, а Украина не в состоянии изменить текущую ситуацию из-за недостатка средств.

    «Количество армейских тактических ракет большой дальности (ATACMS), поставленных на Украину, недостаточно для выполнения этой задачи. Ни у США, ни у Европы нет дополнительных резервов или производственных мощностей для быстрого наращивания своих истощающихся арсеналов», – указала она.

    Эксперт также считает, что «план победы» Зеленского не способен повлиять на события, так как российская армия превосходит украинскую по численности и технологическому оснащению.

    «То, что выдается за новый «конкретный» план, не содержит четкого пути к победе в войне. Более того, определение победы над Россией у Зеленского остается лишь мечтами», – резюмировала Коффлер.

    Напомним, Зеленский на саммите в Хорватии заявлял, что первым пунктом украинского «плана победы» является приглашение Украины в НАТО.

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    9 октября 2024, 22:17 • Новости дня
    Пентагон подтвердил отказ отменить ограничения на удары ВСУ по России

    Пентагон оставил в силе ограничения на удары ВСУ американскими ракетами вглубь территории России

    Tекст: Антон Антонов

    США сохраняют в силе ограничения на использование вооруженными силами Украины дальнобойных американских ракет для ударов вглубь территории России, заявила представительница Пентагона высокого ранга.

    «Мы не поменяли свою позицию в этом», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Представительница Пентагона сказала, что изменение политики США в отношении применения западных ракет ВСУ может привести к угрозе эскалации украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский уже не раз обращался с призывом к западным союзникам разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории, утверждая, что без дальнобойного оружия Киев не сможет добиться поставленных целей.

    Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что согласие администрации США по ударам вглубь России может привести к ядерному конфликту. Антонов подчеркнул, что использование ракет для ударов вглубь России может задеть силы ядерного сдерживания, что сделает катастрофу неминуемой.

    В октябре СМИ сообщали, что президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

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    9 октября 2024, 05:48 • Новости дня
    Во Флориде эвакуировали более 5 млн человек из-за урагана

    Более 5,5 млн эвакуированных во Флориде из-за урагана «Милтон»

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Флориды эвакуировали более пяти миллионов человек из-за урагана «Милтон», что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата.

    Более пяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома во Флориде из-за приближения урагана «Милтон», сообщает газета New York Times.

    Эта эвакуация стала одной из крупнейших в истории штата, охватывая западное побережье, включая трехмиллионную агломерацию города Тампа.

    Власти призвали жителей отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко от дома, чтобы облегчить управление движением и обезопасить людей.

    Местные власти 6 октября объявили чрезвычайное положение в нескольких десятках округов штата в ответ на приближение стихии.

    Метеорологи ожидают, что ураган «Милтон» первым ударит по США именно в районе города Тампа.

    Это привело к массовой эвакуации, так как жители серьезно отнеслись к распоряжениям властей, и многие районы сейчас пустуют.

    Ранее сообщалось, что Американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) испытывает серьезные трудности из-за нехватки персонала для борьбы с последствиями приближающегося урагана «Милтон».

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    10 октября 2024, 01:57 • Новости дня
    Глава криптовалютной компании Gotbit Андрюнин задержан в Португалии

    Минюст США сообщил о задержании в Португалии и ожидаемой экстрадиции главы компании Gotbit россиянина Андрюнина

    Глава криптовалютной компании Gotbit Андрюнин задержан в Португалии
    @ Alex Crypto Falcon/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    США ожидают экстрадиции гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина, арестованного в Португалии якобы за отмывание денег, сообщил минюст США.

    Андрюнин был арестован 8 октября. «Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit», – сообщает минюст США. Gotbit названа «известным «маркетмейкером» в индустрии криптовалют», передает РИА «Новости».

    Еще двум россиянам предъявлено обвинение в мошенничествес использованием электронных средств и сговоре с целью манипуляции рынком криптовалют. «Федор Кедров (из России) был директором по созданию рынка Gotbit. Кави Джалили (из России) был директором по продажам Gotbit», – сказано в сообщении.

    Власти США утверждают, что обвиняемые получали прибыль, исчислявшуюся десятками миллионов долларов, в результате фиктивных сделок по продаже ценных бумаг, передает ТАСС.

    Дело Андрюнина является частью более широкого расследования, направленного, как утверждается, против мошенничества на рынке криптовалют. Обвинения затронули еще 15 физических и юридических лиц, включая граждан США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной арестованный в США россиянин Александр Винник заключил с американской прокуратурой сделку о признании вины по делу о создании биржи криптовалют BTC-e.

    В сентябре министерство финансов США ввело санкции против гражданина России Сергея Иванова и платежной системы Cryptex.

    На прошлой неделе Следственный комитет России сообщил, что в Москву направили 96 фигурантов дела по организации анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Дело открыто по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем, «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконная банковская деятельность».

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    8 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Стало известно об отмене визита Блинкена в Германию

    Блинкен вслед за Байденом отменил визит в Германию на саммит по Украине

    Стало известно об отмене визита Блинкена в Германию
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой запланированный визит в Германию на встречу по оказанию военной помощи Украине, следуя примеру президента Джо Байдена.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Германию на заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, сообщил во вторник представитель Госдепа Мэтью Миллер.

    Решение об отмене визита последовало вслед за аналогичным решением президента США Джо Байдена, сообщает «Интерфакс».

    Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», который может серьезно повлиять на внутренние дела США.

    Эксперты отмечают, что в условиях сложной ситуации из-за ураганов в США, подобные поездки могли бы негативно сказаться на рейтинге демократов накануне выборов. Международный обозреватель Николай Топорнин подчеркнул, что такие решения обусловлены в том числе предстоящими выборами в Конгресс и президентскими выборами, где демократы поддерживают Камалу Харрис.

    Несмотря на отмену визитов, другие высокопоставленные представители администрации США приедут на саммит в Германию и будут уполномочены принимать решения от имени страны. Ожидается, что на совещании будут зафиксированы заранее подготовленные решения, включая выделение Украине дополнительного числа боеприпасов и техники.

    Ураган «Хелен», который обрушился на юго-восток США в конце сентября, уже нанес значительный ущерб, оставив без электричества порядка одного миллиона человек. В ожидании нового урагана «Милтон», который грозит стать одним из самых разрушительных за последние сто лет, администрация США сосредоточилась на устранении последствий стихии и предотвращении новых разрушений.

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    10 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    Guardian написала о гибели северокорейских военных под Донецком

    Tекст: Александра Юдина

    Северокорейские инженеры работали над запуском ракет на Украине с целью оказания помощи России, несколько из них погибли под Донецком, утверждает The Guardian.

    По данным источников на Украине и в Южной Корее, северокорейские военные инженеры были направлены для помощи России в наведении баллистических ракет на украинскую территорию, утверждает The Guardian.

    По информации издания, десятки северокорейцев находятся за российскими позициями в оккупированных районах Украины, где они работают с пусковыми установками для ракет KN-23.

    При этом сообщается, что несколько северокорейцев якобы были убиты под Донецком.

    Упомянутые ракеты представляют собой баллистические ракеты малой дальности, которые впервые были испытаны в 2019 году. Они схожи с российскими ракетами «Искандер-М» и имеют радиус действия около 450 км при боеголовке весом 500 кг.

    В начале 2024 года Белый дом заявлял об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины.

    Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России на территории Украины, назвав их необоснованными.


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    9 октября 2024, 23:58 • Новости дня
    Белый дом признал отсутствие подтверждений созвонов Трампа и Путина

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер признала неподтвержденными слухи о созвонах Трампа и Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Информация о звонках Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину после того, как Трамп покинул пост главы американского государства, являются «предположением», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Это предположение, но если это правда, я знаю, что у всех вас будут вопросы к нам по поводу проблем, связанных с национальной безопасностью, о наших мыслях по этому поводу», – заявила Жан-Пьер.

    Она также напомнила, что Трамп критиковал выделение дополнительной помощи Украине, передает ТАСС.

    «Но я бы хотела четко дать понять, что не могу подтвердить эти звонки», – сказала она. Журналисты отметили, что Белый дом обычно не комментирует различные предположения. Жан-Пьер заявила, что решение дать комментарий связано с угрозой национальной безопасности из-за позиции Трампа по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утверждения о разговорах Трампа с Путиным были изложены в новой книге ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты Washington Post Боба Вудворда, поступающей в продажу в США 15 октября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что глава государства якобы созванивался с Трампом семь раз после того, как последний покинул пост президента США в январе 2021 года.

    Кроме того, в книге утверждается, что Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19». Вице-президент США Камалы Харрис раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес Путина. Посольство России осудило Харрис за хамство.

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    9 октября 2024, 02:42 • Новости дня
    База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

    База США на месторождении Конико в Сирии атакована четырьмя ракетами

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская военная база на месторождении Конико в Сирии подверглась ракетной атаке, в результате которой произошли сильные взрывы и начался пожар.

    Военная база Соединенных Штатов на месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия, подверглась ракетному удару, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский источник.

    Он сообщил, что по базе было выпущено четыре ракеты, в результате чего произошли сильные взрывы и начался пожар.

    После атаки американские военные ответили артиллерийским огнем, добавил источник.

    Это происшествие стало очередным в ряде регулярных атак, которым подвергаются американские базы в Сирии в последние месяцы.

    Американские военные незаконно контролируют части территории на востоке и северо-востоке Сирии, включая провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка.

    Эти регионы содержат крупнейшие месторождения нефти и газа страны.

    Официальный Дамаск неоднократно осуждал присутствие американских войск, называя его оккупацией и обвиняя США в краже сирийской нефти.

    Ранее сообщалось, что в Сирии обнаружены 16 схронов с американским оружием после ударов ВКС России.

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