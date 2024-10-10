Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Учительница в Узбекистане во время «воспитательной беседы» разбила нос ученику
В Узбекистане учительница английского языка из школы № 33 в Шахрисабзском районе разбила нос ученику пятого класса во время воспитательной беседы, что привело к конфликту с его матерью и проверке со стороны правоохранительных органов, сообщило интернет-издание Podrobno.uz.
В областном управлении дошкольного и школьного образования сообщили, что на уроке английского языка ученик «проявлял неуважение к другим детям и учителю». Педагог решила отвести его в кабинет духовности для «воспитательной беседы», но «случайно задела нос мальчика», вызвав кровотечение, передает ТАСС со ссылкой на Podrobno.uz.
Позже в школе возник конфликт между учительницей и матерью ученика, которая пришла, чтобы заступиться за сына. В результате директор школы обратился в правоохранительные органы. Управление внутренних дел области подтвердило, что в отношении учительницы проводится доследственная проверка.
Ранее Россия запросила у Узбекистана официальные разъяснения после появления в интернете видео с конфликтом между учительницей и русскоязычным учеником в одной из школ Ташкента.
Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров выразил недовольство вмешательством МИД России в данный инцидент.
Позже стало известно, что в Ташкенте педагог Озода Равшанова, избившая ученика, оштрафована на 6,8 млн сумов и отправлена отбывать наказание за нападение на другого педагога.