Учительница в Узбекистане во время «воспитательной беседы» разбила нос ученику

Tекст: Вера Басилая

В областном управлении дошкольного и школьного образования сообщили, что на уроке английского языка ученик «проявлял неуважение к другим детям и учителю». Педагог решила отвести его в кабинет духовности для «воспитательной беседы», но «случайно задела нос мальчика», вызвав кровотечение, передает ТАСС со ссылкой на Podrobno.uz.

Позже в школе возник конфликт между учительницей и матерью ученика, которая пришла, чтобы заступиться за сына. В результате директор школы обратился в правоохранительные органы. Управление внутренних дел области подтвердило, что в отношении учительницы проводится доследственная проверка.

Ранее Россия запросила у Узбекистана официальные разъяснения после появления в интернете видео с конфликтом между учительницей и русскоязычным учеником в одной из школ Ташкента.

Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров выразил недовольство вмешательством МИД России в данный инцидент.

Позже стало известно, что в Ташкенте педагог Озода Равшанова, избившая ученика, оштрафована на 6,8 млн сумов и отправлена отбывать наказание за нападение на другого педагога.

