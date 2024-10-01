У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.7 комментариев
МИД Украины опроверг слухи о возможных территориальных уступках России
Украинская сторона назвала не соответствующими действительности сообщения прессы о том, что якобы обсуждает уступки для урегулирования конфликта с российской стороны.
Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что присутствовал на всех встречах главы МИД страны Андрея Сибиги при поездке в США, передает РИА «Новости».
Тихий заявил, что ни на одной встрече не было предложений, обсуждений или намеков на территориальные компромиссы. «Наоборот, позиция министра является непоколебимой, и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями», – добавил он.
Сообщение Financial Times о том, что Сибига якобы обсуждал в Соединенных Штатах компромиссы при урегулировании конфликта назвал неправдой.