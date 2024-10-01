У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.4 комментария
Ганчев: У Вишневого в Харьковской области идут активные бои
В окрестностях освобожденного Вишневого в Харьковской области ведутся активные боевые действия, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
Вишневое стало первым освобожденным населенным пунктом Изюмского района, сказал Ганчев ТАСС. Пока администрация не имеет туда доступа, в его окрестностях ведутся активные бои.
Напомним, Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР были освобождены в последние сутки.