У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Бербок подтвердила приглашение России на переговоры по Украине
Глава МИД Германии Бербок подтвердила, что Россия все еще может участвовать в переговорах по Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила журналу Stern, что приглашение России к переговорам по украинскому конфликту остается актуальным.
По ее словам, приглашение России участвовать в переговорах по урегулированию конфликта в Украине остается в силе, передает ТАСС.
«Приглашение в силе», – подчеркнула Бербок.
Также глава МИД Германии добавила, что «весь мир вздохнул бы с облегчением», если бы Россия выразила готовность принять участие в переговорах.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.