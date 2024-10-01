У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Столтенберг: НАТО увеличило силы высокой готовности до полумиллиона человек
НАТО за последние десять лет увеличило количество сил высокой готовности до полумиллиона человек, что является частью трансформации альянса, заявил Йенс Столтенберг перед уходом с поста генерального секретаря.
По его словам, за последние десять лет НАТО прошло через самую серьезную трансформацию в своей истории и довело количество сил до 500 тыс. человек. передает ТАСС.
Столтенберг подчеркнул, что это увеличение военной готовности стало возможным благодаря напряженной работе и реформам в структуре альянса.
Ранее помощник главы Минобороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявил, что войска всех стран НАТО в будущем передадут под контроль главнокомандующего Объединенными силами альянса в Европе.