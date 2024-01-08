Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.9 комментариев
Пожелавший рака подчиненному глава МЧС Волгограда стал генералом по указу Путина
Пожелавший подчиненному заболеть раком глава МЧС Волгограда в 2020 году получил звание генерала указом президента России Владимира Путина
Начальник управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин, пожелавший заболеть онкологией семье сотрудника ведомства, написавшего на него жалобу в прокуратуру, в 2020 году получил звание генерал-майора внутренней службы указом президента России Владимира Путина.
Глава МЧС Волгограда Николай Любавин, который пожелал заболеть онкологией семье пожаловавшегося на него подчиненного, в 2020 году получил звание генерала-майора внутренней службы указом президента России Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Этим же указом замминистра МЧС Николай Гречушкин был повышен до генерал-лейтенанта.
Видео, на котором Любавин произносит проклятия, опубликовали издания v1.ru и «Блокнот Волгоград». При этом когда была произведена съемка не уточняется, однако, судя по обстановке, чиновник выступал на селекторном совещании.
По словам Любавина, его обвинили в лоббировании интересов банка «Открытие», в котором якобы работает его жена. В жалобе также говорилось, что в обмен на это чиновник получал преференции
«Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают» – приводит слова Любавина «Коммерсант».
Отмечается, что Николай Любавин возглавляет волгоградское МЧС с ноября 2020 года, а до этого работал в структурах МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее сообщалось, что министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посоветовал жителям Первоуральска, пожаловавшимся на грязную воду из-под крана, быть как Маугли.