В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Гладков: При обстреле Шебекино пострадал человек
Украинские военные в пятницу обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшим, по предварительным данным, оказался охранник одного из промышленных предприятий, написал губернатор в своем Telegram-канале.
У него зафиксировано осколочное ранение нижней конечности. Медики уже везут пострадавшего в больницу, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также повреждены три промышленных предприятия, повреждена ЛЭП, из-за этого подача электричества прекращена на нескольких центральных улицах Шебекино. Аварийные службы устраняют последствия.
В ночь на 5 января ВСУ атаковали Белгород, пострадали два человека, повреждены более 30 машин.