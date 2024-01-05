В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Подключенный к Финляндии и Эстонии подводный электрокабель вышел из строя
Соединяющий под водой Финляндию и Эстонию электрокабель Estlink 1 вышел из строя, сообщил финский оператор электрических сетей Fingrid.
Звено постоянного тока кабеля в пятницу отключилось от сети в 12.17 мск, на момент отключения передаваемая из Эстонии в Финляндию мощность составляла 50 МВт, заявили в компании, передает «Газета.Ru».
Нарушение произошло из-за неисправности, ее причина устанавливается.