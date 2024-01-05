В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Житель Петербурга съел шурупы и попал в реанимацию
Петербуржца госпитализировали в реанимацию с перитонитом, он находится в тяжелом состоянии, 26-летний молодой человек съел шурупы.
Мужчину госпитализировали в медучреждение на улице Костюшко, его доставили вечером 4 января в больницу, сообщили источники «Фонтанки».
Отмечается, что у мужчины внутри нашли шурупы, у него развился перитонит. При каких обстоятельствах он употребил эти предметы, неизвестно.