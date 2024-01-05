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О сыне Байдена решили снять документальный фильм
New York Post сообщила о планах адвоката показать Хантера Байдена «приличным человеком» с помощью документального фильма
Адвокат Кевин Моррис хочет показать Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, «приличным и трезвым человеком», для этого планируется снять документальный фильм.
Как пишет New York Post, «проект Морриса покажет более приличного Хантера». В фильме сын президента США будет изображен человеком, который «рисует, продает свое искусство, воспитывает сына и ведет повседневную жизнь». Хантер Байден будет показан «трезвым взрослым человеком с продолжающимися уголовными расследованиями». New York Post отмечает, что нынешний облик Хантера Байдена похож на «фильм Квентина Тарантино с большим количеством не отличающейся вкусом наготы», передает РИА «Новости».
Издание называет Морриса «сахарным братом» Хантера Байдена. Они познакомились в 2019 году в Калифорнии на мероприятии по сбору средств в рамках избирательной кампании Джо Байдена.
Информатор налоговой службы США Джозеф Зиглер сообщал, что за три года Хантер Байден получил от Морриса 4,9 млн долларов «на покрытие расходов». В частности, речь идет о «просроченных налоговых счетах, судебных издержках, оплате жилья и автомобиля». «По крайней мере, один кредит с процентами Хантеру от Морриса на сумму не менее 1,2 млн долларов в 2020 году требует погашения, начиная с 2025 года», – сообщает издание.
Моррис покупает у Хантера Байдена его картины. Сын президента США пользуется самолетом Морриса для полетов в Арканзас на суд по делу о снижении выплаты алиментов внебрачной дочери Нейви Робертс. Указывается, что Моррис был одним из главных действующих лиц в попытках скрыть содержание ноутбука сына президента США.
Напомним, сообщалось, что с 2016 года сын Байдена пристрастился к алкоголю и тяжелым наркотикам, а всю весну и лето 2018 года, согласно цитатам из его мемуаров, провел в «непрекращающемся загуле», продолжая однако получать доходы и не оплачивая в положенные сроки налоги.