  • Новость часаВ Совфеде осудили призыв Польши бить дальнобойными ракетами по территории России
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    На Купянском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военных
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    Стало известно о назначении нового начальника Росгвардии в Москве
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

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    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    12 комментариев
    4 января 2024, 15:21

    На Купянском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военных

    На Купянском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военных

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные за минувшие сутки поразили на Купянском направлении до 100 украинских военных, боевую машину РСЗО «Ольха» и три боевые машины РСЗО «Vampire», сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении Российская армия поразила живую силу и технику 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированных украинских бригад, и 117-ю бригаду теробороны в районах Новоегоровки, Ивановки и Берестового Харьковской области.

    Отмечается, что ВС РФ уничтожили до 100 украинских солдат, две боевые машины пехоты, три автомобиля, боевую машину РСЗО «Ольха» и три боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства.

    В Минобороны заявили, что на Краснолиманском направлении Украина потеряла до 120 военных убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля, а на Донецком направлении общие потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей, артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.

    Как указали в пресс-службе, на Южно-Донецком направлении российские войска уничтожили живую силу и технику 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Георгиевки, Старомайорского, Новомихайловки ДНР и Приютного Запорожской области. Отмечается, что Украина на данном направлении за сутки потеряла убитыми и ранеными до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь пикапов, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    В сообщении говорится, что на Запорожском направлении российские военнослужащие нанесли поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Каменского Запорожской области, а потеряла Украина на этом направлении до 40 военных, пять боевых машин пехоты и три автомобиля.

    В Минобороны уточнили, что на Херсонском направлении ВС России ликвидировали до 30 военнослужащих и три автомобиля.

    В пресс-службе пояснили, что оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ в районе Жовтневого Харьковской области поражен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны.

    Ведомство отметило, что средствами ПВО в течение суток перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США, а также сбиты 37 украинских беспилотников в районах Кременной ЛНР, Спорного, Берестового, Еленовки, Марьинки ДНР, Романовского, Мирного Запорожской области, Збурьевки, Песчановки и Новой Каховки Херсонской области.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские войска в ходе СВО ликвидировали более 5,9 тыс. наемников.

    2 января 2024, 15:31
    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева

    «Военное дело»: Заместитель Залужного уничтожен в подземном бункере в Киеве во время российской ракетной атаки

    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева
    @ President Of Ukraine/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве уничтожен подземный командный пункт, где находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного, также поражен цех по производству дронов, сообщили СМИ.

    В Telegram-канале «Военное дело», который сообщил об уничтожении высокопоставленного украинского военного, имя погибшего генерала ВСУ не сообщается, официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон пока не поступало, пишет «Российская газета».

    Военкоры также сообщают, что в результате атаки на Киев были уничтожены несколько зенитных комплексов украинского ПВО, один из цехов по производству дронов, а также поврежден промышленный объект.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    Напомним, президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом, и пообещал, что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление ... безнаказанным не останется, сто процентов».

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    3 января 2024, 10:13
    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву

    В Польше рассказали об успешном ракетном ударе России по Киеву

    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская армия нанесла успешный удар по военной инфраструктуре Киева, пишет обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет обозреватель, западные системы противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны против ракет «Кинжал». Российские ракеты проломили «зонтик» ПВО, и в образовавшуюся брешь полетели крылатые ракеты и ударные дроны, передает «Лента.ру».

    Подгурский пишет, что на Украине пытались обмануть общественность, заявив о перехвате всех «Кинжалов», но в Интернет попали видео и фотографии ряда российских ударов по объектам промышленной и военной инфраструктуры.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    Коментарии (22)
    3 января 2024, 14:45
    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам

    Британская разведка заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам по объектам на Украине

    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам
    @ Alberto Pezzali/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В военной разведке Британии считают, что с 29 декабря 2023 года Россия увеличила интенсивность дальнобойных ударов по военным объектам на территории Украины, что может свидетельствовать об изменении военных подходов Москвы.

    Недавние удары ВС России в первую очередь были направлены против оборонной промышленности Украины. Это, как считают в британской военной разведке, контрастирует с прошлогодними крупными атаками, которые касались преимущественно энергетического сектора.

    В Лондоне ожидали повторения уже опробованного сценария, однако новые операции свидетельствуют о том, что Россия, по крайней мере временно, могла изменить свой подход к использованию дальнобойных ударов.

    В британской разведке также считают, что российские военные «наверняка осознают растущую важность оборонно-промышленного потенциала», поэтому готовятся к длительному конфликту. Об этом говорится в публикации ведомства в соцсети Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, еще в период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ. Украинская сторона утверждала, что только за 29 декабря по пяти областям страны было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА. «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    На этом фоне ВСУ попытались компенсировать бессилие собственной ПВО и ошибки на фронте террором, совершив несколько терактов в Донецке и Белгороде. Противник наносил неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре и тем местам, где отдыхали мирные россияне по случаю новогодних праздников.

    Позже президент России Владимир Путин в беседе с военными поинтересовался: «Должны ли мы отвечать таким образом?». «Конечно, мы можем, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе. Денис, там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит, я хочу тебя спросить: нам нужно так сделать, ударить по площадям?», – сказал российский лидер.

    «Нет, я и не говорю, что по мирному населению это должно [быть], а именно по военной инфраструктуре», – ответил президенту сержант Денис Шамалюк. «А мы так и делаем. Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, по военным объектам прежде всего. Так и будем делать. Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать», – сказал Путин 1 января.

    Далее, 2 января, ВС России действительно продолжили наносить удары по военным объектам, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. В Польше на эти атаки также обратили внимание, сочтя их успешными, особенно в части преодоления ракетами «Кинжал» систем ПВО противника. При этом СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».


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    2 января 2024, 10:55
    Жога рассказал об обстоятельствах гибели генерал-майора Фролова в Мариуполе
    Жога рассказал об обстоятельствах гибели генерал-майора Фролова в Мариуполе
    @ t.me/zhogaartem

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал об обстоятельствах гибели в Мариуполе Героя России генерал-майора Владимира Фролова.

    Как написал Жога в своем Telegram-канале, 25 декабря указом президента России Владимира Путина званием Героя России посмертно награжден генерал-майор Владимир Фролов.

    Жога рассказал, что об обстоятельствах смерти замкомандующего 8-й армии, который героически погиб в марте 2022 года, стало известно по рассказам морпехов ВСУ, взятых в плен на заводе им. Ильича в Мариуполе. Ситуация была непростой, этот завод – мощный укрепрайон. По его словам, Фролов всегда болел сердцем за своих людей, потому принял бой вместе с солдатами, причем враг знал, кто перед ним, и пытался взять его живым, поскольку офицер такого ранга может много рассказать и много стоить при обмене.

    Жога рассказал, что живым Фролов не сдался, он использовал все имевшееся оружие, получил множественные ранения и погиб от пули снайпера.

    Пленный противник говорил про Фролова с уважением: «Дали команду снайперу его снять, чтоб он нас всех не убил, ведь он стоял до конца». Когда ВС России овладели заводом, пленные морпехи ВСУ показали место захоронения генерала. По слова Жоги, Фролов всегда говорил: «Я сын солдата Великой Отечественной войны», поэтому жизнь простого бойца была для него на первом месте.

    Напомним, 16 апреля 2022 года в Петербурге простились с заместителем командующего 8-й армии генерал-майором Владимиром Фроловым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

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    2 января 2024, 13:27
    Военкоры сообщили о рекордном количестве выпущенных по Киеву «Кинжалов»
    Военкоры сообщили о рекордном количестве выпущенных по Киеву «Кинжалов»
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщили СМИ.

    Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», рекордное количество «Кинжалов» «несется к Киеву», в небо поднимались МиГ-31 и Ту-95, передает «Российская газета».

    Ранее агентство РБК-Украина сообщило, что с полуночи взрывы в Киеве звучали пять раз.

    Напомним, во вторник взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Кропивницком на Украине.

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    2 января 2024, 04:28
    Солдаты ВСУ на фронте массово «пошли в отказ»

    Несколько подразделений ВСУ отказались выполнять боевые задачи

    Солдаты ВСУ на фронте массово «пошли в отказ»
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Как свидетельствуют записи радиоперехватов раненых украинских военных, в вооруженных силах Украины произошла массовая акция нескольких подразделений, отказавшихся от выполнения боевых задач, сообщают информационные агентства.

    Один из раненых, рассказывая о ситуации в подразделении, сообщил, что «все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать». Такая ситуация наблюдается, по его словам, сразу в нескольких подразделениях ВСУ. Отправившиеся на задание понесли тяжелые потери, а уже следующая группа украинских военных «отказалась», передает РИА «Новости».

    «Пятая же не пошла. В отказ – да, в отказ пошла, – сказал военный. – А четвертая все-таки пошла и – все! И говорит, там – «двухсотый», «трехсотый» – а что, зачем (непонятно), они же раскиданные все. А пятая отказалась».

    Другой военный сообщил, что украинское командование велит «быть на месте» всем легкораненым – «кто может ходить, стоять на ногах», «там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже».

    Напомним, командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады вооруженных сил Украины Игорь Губаренко пожаловался на сложность наказания солдат за невыполнение приказов.

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    2 января 2024, 15:18
    Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2

    МО: ВС России уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 ВСУ

    Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы группировки «Запад» уничтожили взвод танков Leopard-2A6 производства Германии на Сватовском направлении, сообщили в Минобороны.

    По сообщению ведомства, в районе Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к атаке на позиции ВС России при поддержке бронетанкового взвода на танках Leopard-2. Российские военнослужащие уничтожили танки, применив высокоточные боеприпасы, передает РИА «Новости».

    В ролике, который опубликовало Минобороны, можно видеть три Leopard-2A6 с характерной дополнительной защитой башни, которые поражаются для гарантированного уничтожения несколькими боеприпасами.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе провалившегося контрнаступления потеряли 37 танков Leopard.

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    3 января 2024, 14:57
    Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Минобороны: Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожили пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, за сутки были уничтожены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования «Харьковщина» в городе Харьков.

    Кроме того, были поражены 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

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    3 января 2024, 21:12
    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных

    Москалькова: 75 военных из 248 вернулись в Россию из плена ВСУ без обмена

    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных
    @ Скриншот из видео Telegram-канала Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 75 российских военных из 248, вернувшихся на Родину, были возвращены из украинского плена без обмена.

    Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что из украинского плена благодаря президенту России Владимиру Путину, руководству Минобороны России и ФСБ России, российским депутатам и сенаторам были возвращены из российского плена 248 военнослужащих, 75 из которых вернулись без обмена.

    Омбудсмен поздравила родных и близких вернувшихся, и тех, кто боролся за их спасение.

    В свою очередь главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян подтвердила, что 248 освобожденных из плена российских военнослужащих обменяли на 173 украинских военных.

    «Помогали ОАЭ. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за 5 азовцев из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что освободить 75 россиян стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов после того, в нарушение договора из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков нацформирования «Азов» (признано в России террористическим и запрещено).

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих.

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    2 января 2024, 21:11
    В США оценили действия российских истребителей Су-57 на Украине

    MWM: Российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine.

    Издание отмечает, что Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Су-57 применялись для выведения из строя систем ПВО противника, участвовали в воздушных боях, в итоге они укрепили доверие к этой модели истребителя.

    Автор статьи отмечает: поставки истребителей российской армии в наступившем году увеличиваются почти вдвое.

    Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения любых воздушных, наземных и надводных целей.

    Напомним, что авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (КНААЗ) передал Минобороны заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57.

    Коментарии (32)
    2 января 2024, 02:58
    Полковник СБУ заявил о российских спутниках-шпионах над Украиной

    Отставной полковник СБУ Стариков заявил о множестве российских спутников-шпионов над Украиной

    Полковник СБУ заявил о российских спутниках-шпионах над Украиной
    @ Trevares Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной полковник СБУ Олег Стариков утверждает, что Россия создает над Украиной спутниковую группировку для борьбы с HIMARS и другими западными ракетными системами.

    Стариков заявил, что Россия «запустила большое количество спутников-шпионов», которые «берут» вспышку запускаемой ракеты. По его версии, задачу на запуск спутников поставил лично глава российского государства Владимир Путин. Стариков сказал, что спутники «висят над территорией Украины» и «получают развединформацию». Он обеспокоен тем, что эти спутники позволят России перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus, передает РИА «Новости».

    В конце декабря с космодрома Плесецк запустили два военных спутника за неделю. В ноябре запущенный с Плесецка военный спутник также был выведен на орбиту. 27 октября ВКС также запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками военного назначения.

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    2 января 2024, 11:43
    Минобороны сообщило об аварийном сходе авиационного боеприпаса в Воронежской области

    Минобороны: Аварийный сход авиабоеприпаса произошел в Воронежской области

    Минобороны сообщило об аварийном сходе авиационного боеприпаса в Воронежской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел во время полета самолета воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области, сообщили в Минобороны.

    Согласно сообщению ведомства, около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС над Петропавловкой в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, передает ТАСС.

    В министерстве отметили, что в результате происшествия повреждены шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося.

    Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале, пострадавших нет, есть разрушения в семи домовладениях, в которых повреждены остекление, кровля и несущие конструкции.

    По его словам, жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.

    Гусев добавил, что после окончания работы специальных ведомств начнется оценка нанесенного ущерба.

    «Поставил задачу коллегам в правительстве Воронежской области – в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», – написал Гусев.

    Напомним, в апреле 2023 года Минобороны сообщило, что при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

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    2 января 2024, 13:29
    ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве
    ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве
    @ Oleksii Chumachenko/Reuters

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Поставленная цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

    Кроме предприятий, выпускающих ракеты и БПЛА, ремонтирующих вооружение и технику ВСУ, удар также пришелся по местам хранения поставляемых киевскому режиму западными странами ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом.

    Он подчеркнул что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление ... безнаказанным не останется, сто процентов. Сомнений быть не может». «Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем делать», – подчеркнул Путин.

    Отметим, что в конце прошлого года ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (36)
    2 января 2024, 06:11
    FT заявила о ярости Зеленского из-за слов Залужного

    Financial Times заявила, что слова Залужного о «тупике» на фронте привели в ярость Зеленского

    FT заявила о ярости Зеленского из-за слов Залужного
    @ president.gov.ua

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте «зашла в тупик», привело в ярость президента Украины Владимира Зеленского, пишут СМИ.

    Как пишет Financial Times, «тупик» – это «запретное слово в правительственных кругах». Отмечается, что в целом Залужный «оставался в стороне от внимания СМИ» и его интервью Economist стало редким исключением. Также Financial Times пишет, что ни военное, ни политическое руководство Украины не хотят нести ответственность за массовый призыв украинцев на фронт, передает РИА «Новости».

    Напомним, Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Однако Зеленский не согласился с мнением главкома.

    Коментарии (11)
    2 января 2024, 09:53
    В Киеве в пятый раз за сутки прогремели взрывы
    В Киеве в пятый раз за сутки прогремели взрывы
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы вновь произошли в Киеве, сообщает агентство РБК-Украина.

    Согласно сообщению агентства, с полуночи взрывы в украинской столице звучат в пятый раз, передает ТАСС.

    Ранее телеканал ТСН сообщил, что электроснабжение пропало в нескольких районах Киева после многочисленных взрывов.

    Напомним, во вторник взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Кропивницком на Украине.

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