За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.4 комментария
На Купянском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военных
Российские военные за минувшие сутки поразили на Купянском направлении до 100 украинских военных, боевую машину РСЗО «Ольха» и три боевые машины РСЗО «Vampire», сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении Российская армия поразила живую силу и технику 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированных украинских бригад, и 117-ю бригаду теробороны в районах Новоегоровки, Ивановки и Берестового Харьковской области.
Отмечается, что ВС РФ уничтожили до 100 украинских солдат, две боевые машины пехоты, три автомобиля, боевую машину РСЗО «Ольха» и три боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства.
В Минобороны заявили, что на Краснолиманском направлении Украина потеряла до 120 военных убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля, а на Донецком направлении общие потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей, артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.
Как указали в пресс-службе, на Южно-Донецком направлении российские войска уничтожили живую силу и технику 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Георгиевки, Старомайорского, Новомихайловки ДНР и Приютного Запорожской области. Отмечается, что Украина на данном направлении за сутки потеряла убитыми и ранеными до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь пикапов, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».
В сообщении говорится, что на Запорожском направлении российские военнослужащие нанесли поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Каменского Запорожской области, а потеряла Украина на этом направлении до 40 военных, пять боевых машин пехоты и три автомобиля.
В Минобороны уточнили, что на Херсонском направлении ВС России ликвидировали до 30 военнослужащих и три автомобиля.
В пресс-службе пояснили, что оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ в районе Жовтневого Харьковской области поражен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны.
Ведомство отметило, что средствами ПВО в течение суток перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США, а также сбиты 37 украинских беспилотников в районах Кременной ЛНР, Спорного, Берестового, Еленовки, Марьинки ДНР, Романовского, Мирного Запорожской области, Збурьевки, Песчановки и Новой Каховки Херсонской области.
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска в ходе СВО ликвидировали более 5,9 тыс. наемников.