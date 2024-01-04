На Купянском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военных

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении Российская армия поразила живую силу и технику 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированных украинских бригад, и 117-ю бригаду теробороны в районах Новоегоровки, Ивановки и Берестового Харьковской области.

Отмечается, что ВС РФ уничтожили до 100 украинских солдат, две боевые машины пехоты, три автомобиля, боевую машину РСЗО «Ольха» и три боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства.

В Минобороны заявили, что на Краснолиманском направлении Украина потеряла до 120 военных убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля, а на Донецком направлении общие потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей, артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.

Как указали в пресс-службе, на Южно-Донецком направлении российские войска уничтожили живую силу и технику 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Георгиевки, Старомайорского, Новомихайловки ДНР и Приютного Запорожской области. Отмечается, что Украина на данном направлении за сутки потеряла убитыми и ранеными до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь пикапов, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

В сообщении говорится, что на Запорожском направлении российские военнослужащие нанесли поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Каменского Запорожской области, а потеряла Украина на этом направлении до 40 военных, пять боевых машин пехоты и три автомобиля.

В Минобороны уточнили, что на Херсонском направлении ВС России ликвидировали до 30 военнослужащих и три автомобиля.

В пресс-службе пояснили, что оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ в районе Жовтневого Харьковской области поражен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны.

Ведомство отметило, что средствами ПВО в течение суток перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США, а также сбиты 37 украинских беспилотников в районах Кременной ЛНР, Спорного, Берестового, Еленовки, Марьинки ДНР, Романовского, Мирного Запорожской области, Збурьевки, Песчановки и Новой Каховки Херсонской области.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска в ходе СВО ликвидировали более 5,9 тыс. наемников.