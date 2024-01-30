Политолог предостерег россиян от «номинального патриотизма»

Политолог Костин: Номинальный патриотизм опасен для России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мы должны иметь собственную стратегию достижения целей национального развития, идеологические приоритеты. Это, безусловно, интересы и благополучие граждан, экономика, в которой есть технологии, это вопросы безопасности», – считает Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

По его словам, адекватно работающая политическая система обеспечивает качество государственного управления, что «непосредственно влияет на достижение задач». «Важна идеология, понимание своей исторической миссии. Важна идея служения. Некоторые чиновники забывают, что они находятся на гражданской службе. А вообще-то работа в федеральных органах исполнительной власти – это гражданская служба. Нужно понимать, что к этому надо относиться как к служению», – добавил спикер.

Эксперт особо отметил, что «патриотизм не должен быть номинальным». «Номинальный патриотизм – это одна из самых главных опасностей для настоящего патриотизма. Есть еще квасной патриотизм, футбольный патриотизм», – добавил Костин.

Во вторник Костин участвовал в круглом столе «Государство. Суверенитет. Цивилизационные войны. Вызовы XXI века». Мероприятие было организовано Центром политической конъюнктуры при поддержке комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

В работе конференции участвовали эксперты ведущих российских вузов и исследовательских организаций. Среди обсуждаемых вопросов затрагивалось усиление роли государств в современном мире, защита суверенитета и борьба с иностранным вмешательством как новый тренд для государственной политики.

В ходе мероприятия участники дискуссии обсудили усиление роли государств в современном мире, цивилизационный фактор в политических кризисах будущего, а также вопросы борьбы с иностранным вмешательством в качестве нового тренда для государственной политики.