Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.4 комментария
Посол России призвал наказать осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда
В посольстве России призвали наказать осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване
Лица, осквернившие памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, должны понести наказание, российская сторона ожидает правовой оценки армянских властей, заявили в посольстве России в Армении.
Российские дипломаты надеются, что действия вандала получат соответствующую правовую оценку со стороны армянских властей, а участников провокации привлекут к ответственности, передает ТАСС.
Ранее в Ереване злоумышленник растоптал венки возле памятника детям блокадного Ленинграда и снял свой поступок на камеру от первого лица, он остался недоволен словами официального представителя МИД России Марии Захаровой, попросившей предоставить ссылки на свидетельства об этнических чистках в Карабахе.