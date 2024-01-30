Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.3 комментария
Россияне заняли первое место по визитам в Грузию в 2023 году
Граждане России в прошлом году осуществили 1,2 млн визитов в Грузию, это 23,2% от общей численности иностранных визитеров и первое место, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на «Сакстат» («Грузстат»).
На втором месте (21,4%) – граждане Турции, на третьем – Армении (13,5%).
Всего в Грузию в прошлом году осуществлено 5,1 млн визитов резидентами иностранных государств, что на 30,9% больше показателя 2022 года.
Визитеры в прошлом году потратили в Грузии 12,9 млрд лари (примерно 4,8 млрд долларов). Это на 12,5% больше показателя 2022 года.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после войны 2008 года, но поддерживает экономические и гуманитарные отношения.