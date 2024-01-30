«Уральские авиалинии» запросили допуски на международные рейсы

«Ведомости»: «Уральские авиалинии» хотят вернуть изъятые допуски на международные рейсы

Tекст: Ольга Никитина

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к межведомственной комиссии по допуску к международным перевозкам (МВК; входят представители Минтранса и Росавиации).

Издание напоминает, что в конце прошлого года у «Уральских авиалиний» изъяли часть допусков на международных направлениях из-за нехватки флота, не имеющего двойной регистрации. После введения западных санкций в феврале 2022 года самолеты внесли и в российский авиарегистр. «Двойная прописка», как поясняет газета, формально позволила ставить такие воздушные суда на внутрироссийские рейсы, однако их нельзя эксплуатировать на большинстве международных направлений.

Изъятые у «Уральских авиалиний» слоты были временно переданы другим авиакомпаниям, сейчас перевозчик пытается вернуть их.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как западные санкции пытались лишить Россию иностранных самолетов.