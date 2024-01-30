Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.0 комментариев
«Уральские авиалинии» запросили допуски на международные рейсы
«Ведомости»: «Уральские авиалинии» хотят вернуть изъятые допуски на международные рейсы
Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявки на возврат допусков на полеты более чем по 20 международным направлениям.
Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к межведомственной комиссии по допуску к международным перевозкам (МВК; входят представители Минтранса и Росавиации).
Издание напоминает, что в конце прошлого года у «Уральских авиалиний» изъяли часть допусков на международных направлениях из-за нехватки флота, не имеющего двойной регистрации. После введения западных санкций в феврале 2022 года самолеты внесли и в российский авиарегистр. «Двойная прописка», как поясняет газета, формально позволила ставить такие воздушные суда на внутрироссийские рейсы, однако их нельзя эксплуатировать на большинстве международных направлений.
Изъятые у «Уральских авиалиний» слоты были временно переданы другим авиакомпаниям, сейчас перевозчик пытается вернуть их.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как западные санкции пытались лишить Россию иностранных самолетов.