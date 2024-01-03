Названы неизвестные хобби Жириновского

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, несмотря на свою внешнюю жесткость и несгибаемость, Жириновский в душе был порой сентиментальным человеком. В какой-то момент основатель партии начал собирать маленькие будильники, передает РИА «Новости».

«Крайне пунктуальный, он не любил опаздывать. Всегда приезжал на встречи заранее. Для него это было принципиально. На руках же он носил недорогие и легкие часы. Также в машине у него были большие часы в спинке сиденья. В холле фракции показывали время в Москве, Костополе, где у его предков была фабрика, и на Чукотке», – сообщил Нилов.

Также Жириновский собирал значки, фигурки собачек.

Напомним, российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в феврале 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.