Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.8 комментариев
В Тбилиси спрогнозировали продолжение политики защиты интересов страны при новом премьере
В Тбилиси прогнозируют продолжение политики защиты национальных интересов при новом премьер-министре
Грузинский аналитик Петрэ Мамрадзе прогнозирует продолжение политики «защиты национальных интересов» при анонсированной смене премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на председателя правящей «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Все ветви власти Грузии сегодня объединены вокруг идеи защиты национальных интересов, следует ожидать продолжения такой политики», – сказал Мамрадзе газете ВЗГЛЯД.
По его словам, при нынешнем премьере «весь мир увидел, что Грузия – это не неправительственная организация, живущая на гранты, а суверенное государство со своими интересами, и эти интересы защищает национальное правительство».
Петрэ Мамрадзе считает, что в новой роли – главы правящей партии Ираклий Гарибашвили должен выполнить «задачу партийной мобилизации» перед выборами в парламент в октябре 2024 года.
«Избирательная кампания – вот сейчас главный вызов, на это будет направлено самое большое внимание», – сказал эксперт. Аналитик также сказал, что «ожидает протестов и провокаций» со стороны деструктивной оппозиции.
Также он отметил, что «внешняя политика Грузии по-прежнему будет ориентироваться на национальные интересы страны», чтобы «не получить асимметричные ответы» (со стороны России).
В понедельник ожидается официальное заявление нынешнего премьера об отставке, его должен сменить глава правящей партии.