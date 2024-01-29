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    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинские военные стали жертвами своего государства

    Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    25 комментариев
    29 января 2024, 16:17 • Новости дня

    Названы сроки визита Путина в Турцию

    Ушаков: Россия готова к переговорам по Украине, но не с кем разговаривать

    Tекст: Александра Юдина

    Визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки, сообщил помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

    По его словам, визит намечен на февраль, передает ТАСС.

    Касательно вопроса о вероятности обсуждения переговоров Москвы и Киева представитель Кремля отметил, что Россия готова, однако «говорить не с кем». Также Ушаков назвал неправильными трактовки в западной прессе, что от России звучит все больше сигналов о готовности к мирным переговорам с Украиной.

    «Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», – резюмировал он.

    Ранее диписточник в Анкаре заявил, что Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить темы урегулирования ситуации на Украине, предложения Анкары по возвращению к зерновой сделке, а также вопросы региональной повестки.

    29 января 2024, 00:58 • Новости дня
    В Турции среди задержанных по делу о нападении на церковь в Стамбуле есть россиянин

    В Турции по делу о нападении на церковь в Стамбуле задержали граждан России и Таджикистана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По делу о нападении на церковь в Стамбуле задержали 47 человек, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в понедельник.

    Министр пояснил, что двое из задержанных – граждане Таджикистана и Российской Федерации, предположительно, это члены «Исламского государства» (запрещено в России и признано террористическим), передает РИА «Новости».

    До этого глава МВД страны сообщал, что при нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек. Позже местная пресса сообщала о задержании одного подозреваемого.

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    28 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии

    Политолог Рар: Партия DAVA использует неудовлетворенность мусульманского меньшинства в ФРГ в качестве политического топлива

    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Число мусульман в ЕС неуклонно растет. В будущем партии, защищающие интересы мигрантов, будут иметь неплохие шансы на победу за места в Европарламенте. Однако в настоящий момент добиться победы им будет достаточно трудно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте примет участие протурецкая партия DAVA.

    «Демократический альянс за разнообразие и подъем (DAVA) – новая немецкая сила, которая планирует баллотироваться на выборах в Европарламент в этом июне. Это объединение крайне близко к националистической Партии справедливости и развития (ПСР), которой руководит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Власти ФРГ по-настоящему встревожены появлением этой политической силы. DAVA обращает внимание на повседневную дискриминацию «людей с иностранными корнями» и требует получения ими полного объема прав. Эти граждане часто сталкиваются с дискриминацией при поиске квартир или при подборе работы, поскольку они не воспринимаются в качестве полноправных членов европейского общества», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, DAVA заманивает своего избирателя с помощью крайне простых лозунгов. Данная партия намерена бороться с детской и старческой бедностью с помощью социальных пособий. Она также призывает к установлению прагматичной политики по отношению к беженцам», – подчеркивает эксперт.

    «Разумеется, простые немцы не станут голосовать за такую политическую силу. Очевидно, что ставка делается на многочисленное турецкое население в ФРГ. Не думаю, что DAVA сумеет хорошо проявить себя на летних выборах в Европарламент, однако у нее, как и у других схожих политических объединений, определенно большое будущее в современном ЕС», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте будет принимать участие протурецкая партия DAVA. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Bild. Подчеркивается, что данную фракцию называют «ответвлением» от турецкой ПСР, руководителем которой является президент страны Эрдоган.

    Подчеркивается, что в настоящий момент в ФРГ проживают около 2,5 млн мусульман, обладающих правом голоса. После вступления в силу нового закона о гражданстве в апреле 2024-го к ним добавится еще столько же. При этом фигура Эрдогана чрезвычайно популярна среди турок, обосновавшихся на территории Германии.

    Кроме того, изданию удалось найти информацию о ключевых лидерах DAVA. К ним относится, например, гамбургский врач Мустафа Йолдас, который стоит на учете МВД страны за поддержку ХАМАС. Другой партийный руководитель – Фатих Зингал из Золингена – известен тем, что оспаривает геноцид армянского народа.

    При этом Bild удалось связаться с фракционным лидером Тейфиком Озджаном, который сообщил, что избирательная кампания будет вестись исключительно «за счет членских взносов и спонсоров из Германии». При этом сам факт наличия данной партии настораживает многих рядовых немцев.

    Так, депутат Бундестага от ХДС Кристоф де Фриз считает, что DAVA будет пытаться изобразить мусульман «жертвами общества расистского большинства». По его мнению, немецкие органы безопасности должны «внимательно следить за деятельностью этой партии и ее связями с турецким правительством».

    Издание «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале отмечает, что любопытным является сам факт создания в Германии «этнорелигиозной партии, которая фактически представляет интересы другого государства». Отмечается, что правовая и полицейская системы ФРГ, скорее всего, отыщут способы нейтрализации данной партии.

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    28 января 2024, 19:18 • Новости дня
    Лукашенко: Славянское единство будет восстановлено

    Лукашенко: Украина вернется к сотрудничеству с Москвой и Минском

    Лукашенко: Славянское единство будет восстановлено
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Белоруссии Александра Лукашенко, что тот приехал в Петербург.

    «Мы встретились в Петербурге. Спасибо, что приняли приглашение. И мне очень приятно, что вы согласились изменить даже свой график», – сказал он на встрече с Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин отметил совместную работу в рамках Высшего Госсовета Союзного государства. Также он отметил, что Россия и Белоруссия будут сотрудничать в Антарктике.

    «Сегодня мы, казалось бы, такой необычный вопрос рассматривали, как сотрудничество в Антарктике. Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать. И мы будем, безусловно, это делать», – заявил Путин.

    Лукашенко в свою очередь сообщил, что во время своего визита в Петербург обсудил с Путиным вопросы сотрудничества в сфере экономики, а также в военно-промышленной сфере. Белорусский лидер отметил, что «очень рад и доволен встречей, всегда готов приехать в любое место России, есть что посмотреть, есть о чем поговорить».

    Также Лукашенко подчеркнул, что стороны рады, что Белоруссия и Россия «не разошлись, и в Антарктике общее дело делаем».

    Он выразил мнение, что в будущем Украина вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией.

    «Деваться некуда, Украина в перспективе вернется к сотрудничеству с Россией и Беларусью – и славянское единство будет восстановлено», – сказал он.

    Кроме того, Путин и Лукашенко, которые в воскресенье осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Петербурге, получили в подарок по две хоккейных футболки.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

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    28 января 2024, 18:43 • Новости дня
    Путин заявил об энергичном развитии отношений с Белоруссией
    Путин заявил об энергичном развитии отношений с Белоруссией
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, говоря об отношениях Москвы и Минска, заявил, что ситуация развивается очень энергично.

    «В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 млрд долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Он растет постоянно», – сказал Путин, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Глава России отметил, что отношения развиваются по всем направлениям.

    «Отношения развиваются по всем направлениям, имею в виду не только промышленную кооперацию, я говорю и о сельском хозяйстве, и о науке, образовании, культурная сфера – все быстрыми, хорошими темпами растет», – добавил президент.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

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    29 января 2024, 11:29 • Новости дня
    ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
    ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина. О решении комиссии объявила ее глава Элла Памфилова.

    «Принято единогласно», – передает ТАСС слова Памфиловой.

    Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства. Ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий – Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

    Памфилова сообщила также, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали 10 тыс. человек, еще 2,5 тыс. заявлений поступило для голосования по месту нахождения через «Мобильный избиратель». Она уточнила, что прием заявлений продолжится до 11 марта.

    Сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист России Владимир Машков сообщил, что планирует в ближайшее время лично передать ему удостоверение кандидата в президенты России. «В самое ближайшее время я это сделаю. Еще хотелось бы подчеркнуть, что наш кандидат идет как самовыдвиженец», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что у Путина была возможность баллотироваться от партий, но для него «принципиально важно видеть поддержку россиян» независимо от их политических предпочтений.

    Как сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина, только 0,15% подписей из 60 тыс., отобранных из общего их числа, собранного в поддержку самовыдвижения Путина, признаны недействительными при возможных 5% брака. Она уточнила, что недействительными признаны 91 подпись из 60 тыс. Имели место неточности в сведениях об избирателях, сказала Бударина, добавив, что недостоверных подписей не имеется.

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    28 января 2024, 20:57 • Новости дня
    В Турции задержали одного из напавших на церковь в Стамбуле

    Tекст: Ольга Иванова

    Один из совершивших вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле задержан, сообщила газета Milliyet.

    Газета сообщила, что одного из нападавших задержали отряды антитеррористической службы, сообщает РИА «Новости».

    Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб один человек.

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    29 января 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин подтвердил планы отправить на МКС белорусскую космонавтку

    Путин: Космонавтка из Белоруссии отправится в космос весной

    Путин подтвердил планы отправить на МКС белорусскую космонавтку
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Полет космонавтки из Белоруссии на МКС планируется весной, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

    «Идет подготовка белорусского космонавта для полета на российский сегмент МКС, это мероприятие запланировано на весну текущего года», – передает его слова ТАСС.

    Корабль «Союз МС-25» отправится на МКС в марте. В экипаж войдут гражданка Белоруссии Марина Василевская (дублер – Анастасия Ленкова), космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Василевская и Новицкий совершат короткий полет и вернутся на Землю. Дайсон пробудет на МКС до сентября 2024 года.

    Ранее члены нового экипажа МКС россияне Александр Гребенкин и американец Мэтт Доминик высоко оценили сотрудничество стран в космосе.

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    29 января 2024, 01:18 • Новости дня
    Саммит астанинского формата решили провести в России

    Спецпредставитель Лаврентьев: Саммит астанинского формата решили провести в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следующий саммит в астанинском формате (Россия, Турция и Иран) планируется провести на российской территории, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

    Россия станет страной, принимающей очередной саммит, на его проведение должно быть выделено время, сказал Лаврентьев в интервью ТАСС.

    Он отметил, что решение о новом саммите приняли в 2022 году. Предпосылки для его проведения были в конце 2023 года, но ситуация вокруг сектора Газа «все спутала». Позже появились другие вопросы, которые требовали «оперативного вмешательства на высшем уровне».

    Ранее участники астанинского формата указали на ведущую роль астанинского процесса в устойчивом урегулировании сирийского кризиса.

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    29 января 2024, 08:15 • Новости дня
    Названы темы переговоров Путина и Эрдогана

    РИА «Новости»: Путин и Эрдоган могут обсудить Украину, зерновую сделку и региональные вопросы

    Tекст: Ольга Никитина

    На встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана могут быть затронуты темы урегулирования ситуации на Украине, предложения Анкары по возвращению к зерновой сделке, а также вопросы региональной повестки, сообщил дипломатический источник в турецкой столице.

    Источник РИА «Новости» напомнил, что Эрдоган неоднократно призывал стороны конфликта на Украине вернуться к стамбульскому мирному процессу.

    «В целом у лидеров довольно-таки широкая повестка», – сказал источник.

    При этом дата встречи Путина и Эрдогана, как сообщали ранее в Кремле, в настоящее время не определена.

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    29 января 2024, 14:14 • Новости дня
    Турецкие СМИ назвали нападение на церковь в Стамбуле «посланием христианскому миру»

    Турецкое издание Hurriyet назвало нападение на церковь в Стамбуле «посланием христианам на Западе»

    Tекст: Александра Юдина

    Вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле было «посланием христианскому западному миру», пишет турецкая газета Hurriyet.

    Издание заявляет, что выбор церкви Санта-Мария для убийства имеет смысл с точки зрения послания христианскому западному миру, ввиду того, что  действовали профессионалы, передает РИА «Новости».

    По мнению Hurriyet, убийцы пришли с «очень расслабленным видом», а это значит, что заранее провели рекогносцировку.

    «Они хорошо знали церковь и время службы», – указывает газета.

    Кроме того, издание отмечает, что преступники совершили убийство в церкви абсолютно спокойно, не проявляя ни малейших признаков паники.

    Глава МВД страны Али Ерликая сообщал, что при нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек. По делу о нападении на церковь в Стамбуле задержали 47 человек.

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    29 января 2024, 11:55 • Новости дня
    Губерниев, Чичерина и Гармаш вошли во вторую часть списка доверенных лиц Путина

    ЦИК: Губерниев, Чичерина и Гармаш вошли во вторую часть списка доверенных лиц Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Телеведущий Дмитрий Губерниев, рок-певица Юлия Чичерина, певица Надежда Бабкина и актер Сергей Гармаш вошли во вторую часть списка доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах президента, следует из постановления ЦИК России.

    «Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Владимировича Путина в количестве 198 человек (список прилагается)», – передает ТАСС текст постановления.

    Как стало известно в понедельник, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина.

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    29 января 2024, 11:52 • Новости дня
    Генконсульство России запросило у МВД Турции данные по стрельбе в церкви

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генконсульство России в Стамбуле запросило МВД Турции в связи с информацией о задержании россиянина после инцидента со стрельбой в церкви, сообщили в диппредставительстве.

    Как сообщил источник ТАСС, запросили МВД, ожидается ответ.

    Ранее глава МВД страны Али Ерликая сообщал, что при нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек. Позже местная пресса сообщала о задержании одного подозреваемого. В МВД рассказали также, что по делу о нападении на церковь в Стамбуле задержали 47 человек, двое из задержанных – граждане Таджикистана и Российской Федерации,

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    29 января 2024, 16:14 • Новости дня
    Политолог: Путин выбрал более сложный путь для выдвижения кандидатом в президенты

    Политолог Потуремский: Решение Путина идти самовыдвиженцем – позиция ответственного политика

    Политолог: Путин выбрал более сложный путь для выдвижения кандидатом в президенты
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Решив пойти на выборы президента России самовыдвиженцем, Владимир Путин показал, что для него важно мнение граждан на каждом этапе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Виктор Потуремский. Ранее ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты.

    «Для выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России было собрано огромное количество подписей. Значительно больше, чем необходимо для регистрации и чем во время предыдущей избирательной кампании 2018 года», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Эти показатели подтверждают – Владимир Путин является объединяющей фигурой и опорой для абсолютного большинства граждан страны. То есть для него не составило трудностей получить такое значительное число подписей для выдвижения», – отметил собеседник.

    Политолог подчеркнул, что идти на выборы самовыдвиженцем сложнее, чем быть кандидатом от партии, но Владимир Путин тем не менее выбрал именно этот путь: «Это позиция ответственного политика, которому важно мнение граждан и их поддержка на каждом этапе избирательного процесса».

    «Сбор подписей подтвердил легитимность предстоящих выборов. Было продемонстрировано, что все необходимые процедуры проходят в рамках действующего законодательства. Кроме того, мы наблюдаем высокое внимание общества к идущей предвыборной кампании», – резюмировал Потуремский.

    Ранее Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина. О решении комиссии объявила ее глава Элла Памфилова. Ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий – Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

    Сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист России Владимир Машков сообщил, что планирует в ближайшее время лично передать ему удостоверение кандидата в президенты России. «В самое ближайшее время я это сделаю», – отметил он.

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    29 января 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин сообщил о подготовке Стратегии технологического развития Союзного государства

    Путин сообщил о подготовке Стратегии технологического развития Союзного государства до 2035 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Стратегия технологического развития Союзного государства до 2035 года нацелена на укрепление суверенитета России и Белоруссии, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего госсовета объединения.

    Он уточнил, что Стратегия содержит конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью, передает РИА «Новости».

    Путин заявил ранее, что Москва и Минск оказывают друг другу подлинно союзническую поддержку.

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    29 января 2024, 15:55 • Новости дня
    Путин: Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую поддержку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Белоруссия в условиях внешнего давления помогают друг другу и обладают общими подходами к глобальным и региональным проблемам, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

    «Важно, что Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействуют на мировой арене, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что подготовленная к заседанию программа согласованных действий Союзного государства в области внешней политики на период до 2026 года, «безусловно, послужит продолжению и развитию еще более тесной российско-белорусской координации в международных делах».

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      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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