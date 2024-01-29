Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.8 комментариев
Стало известно место проведения суперфинала юбилейного конкурса «Лидеры России»
Суперфинал пятого юбилейного конкурса «Лидеры России» пройдет в московском Манеже
22-25 февраля 2024 года в Московском Манеже пройдет суперфинал пятого конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили в пресс-службе конкурса.
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, Главное событие юбилейного сезона включит в себя оценочные мероприятия, деловую и образовательную программы, встречи с наставниками и партнерами конкурса. По решению Наблюдательного совета в суперфинале примут участие 302 управленца, преодолевшие все предыдущие испытания.
Суперфинал пятого конкурса «Лидеры России» традиционно состоится в формате интенсивного нетворкинга и деловой игры, где участники, работая в командах, продемонстрируют свои деловые и личностные качества, пройдут комплексную оценку основных управленческих ролей. Конкурсантам предстоит поработать над управленческими кейсами, подготовленными профессиональными экспертами специально к этому мероприятию, и проявить себя в ситуациях, возникающих в реальной жизни руководителей.
Участниками суперфинала станут победители финалов в федеральных округах России, которые состоялись в сентябре-декабре 2023 года – 112 представителей Центрального федерального округа, 46 представителей Приволжского федерального округа, 37 представителей Северо-Западного федерального округа, 28 представителей Сибирского федерального округа, 27 представителей Уральского федерального округа, 22 представителя Южного федерального округа, 11 представителей Дальневосточного федерального округа, девять представителей Северо-Кавказского федерального округа, шесть представителей новых регионов России – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также четыре представителя, проживающих за рубежом россиян.
Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны, руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов. Победители суперфинала смогут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.
Ранее платформа «Россия – страна возможностей» подвела итоги работы в 2023 году.